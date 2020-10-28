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Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипяткеАппетитные слоистые лепешки способны покорить самых требовательных гурманов. Румяные, с идеально сбалансированным вкусом они не оставляют равнодушных. Между тем рецепт предельно прост, а все ингредиенты гарантировано найдутся на кухне.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Ингредиенты:

  • мука — 700 г
  • соль — 1 ч.ложка
  • сахар — 1 ст.ложка
  • кипяток — 0,5 л
  • сливочное масло — для смазки и жарки

В просеянную муку добавляем соль и сахар, а затем хорошо перемешиваем. Делаем в муке воронку и вливаем кипяток.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Сразу начинаем замешивать тесто: в начале ложкой, а затем руками. Готовое тесто накрываем и даем ему постоять 15 минут. Делим тесто на 8 частей. Из каждой формируем колобок.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Раскатываем заготовку как можно тоньше, а затем смазываем маслом и слегка припыляем мукой.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Складываем по принципу конверта, дополнительно смазывая маслом.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Отложив конверт в сторону сразу же переходим к раскатке второй заготовки.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Ее тоже нужно сложить конвертом, предварительно разместив посредине ранее сделанную заготовку.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Лепешки сформированы.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Осталось раскатать каждую из лепешек до размеров сковороды.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Готовую лепешку аккуратно перекладываем на горячую сковороду, предварительно смазанную маслом, убавляем огонь до среднего и обжариваем с каждой стороны по несколько минут до образования золотистой корочки.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Готовые лепешки получаются идеально пропеченными, мягкими и слоистыми. Подавать их к столу можно сразу же. При желании такие лепешки можно использовать и в качестве кармашков.

Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Больше подробностей, касающихся приготовления слоистых лепешек на кипятке, в видео ниже:

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