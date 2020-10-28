Ароматные и простые в исполнении слоистые лепешки на кипятке

Аппетитные слоистые лепешки способны покорить самых требовательных гурманов. Румяные, с идеально сбалансированным вкусом они не оставляют равнодушных. Между тем рецепт предельно прост, а все ингредиенты гарантировано найдутся на кухне.

Ингредиенты:

мука — 700 г

соль — 1 ч.ложка

сахар — 1 ст.ложка

кипяток — 0,5 л

сливочное масло — для смазки и жарки

В просеянную муку добавляем соль и сахар, а затем хорошо перемешиваем. Делаем в муке воронку и вливаем кипяток.

Сразу начинаем замешивать тесто: в начале ложкой, а затем руками. Готовое тесто накрываем и даем ему постоять 15 минут. Делим тесто на 8 частей. Из каждой формируем колобок.

Раскатываем заготовку как можно тоньше, а затем смазываем маслом и слегка припыляем мукой.

Складываем по принципу конверта, дополнительно смазывая маслом.

Отложив конверт в сторону сразу же переходим к раскатке второй заготовки.

Ее тоже нужно сложить конвертом, предварительно разместив посредине ранее сделанную заготовку.

Лепешки сформированы.

Осталось раскатать каждую из лепешек до размеров сковороды.

Готовую лепешку аккуратно перекладываем на горячую сковороду, предварительно смазанную маслом, убавляем огонь до среднего и обжариваем с каждой стороны по несколько минут до образования золотистой корочки.

Готовые лепешки получаются идеально пропеченными, мягкими и слоистыми. Подавать их к столу можно сразу же. При желании такие лепешки можно использовать и в качестве кармашков.

Больше подробностей, касающихся приготовления слоистых лепешек на кипятке, в видео ниже: