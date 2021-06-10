7 сочетаний для летних лимонадов - попробуйте!

Пора запасаться новыми летними рецептами!

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Летом, по сути, есть не хочется, толком-то ничего и не лезет, одолевает лишь дикая жажда. Что же поможет обуздать сухость во рту и освежиться? Лучший помощник в этом деле — лимонад. Ведь если и пить, то что-то свежее и натуральное, а что может быть натуральнее этого напитка, особенно учитывая, что сейчас из чего его только не делают: и мед, и березовый сок, и огурцы, и даже ромашка — все вступает в ход. Мы подобрали 7 лучших сочетаний для лимонадов, которые расскажут вам, какое лето на вкус.

Домашний обыкновенный

Лимон (лайм) + вода

Самый простой и бюджетный вариант. Все что нужно: 2 лимона (можно заменить лаймом), 200 г сахара и 750 мл воды. Для начала готовим сироп: заливаем сахар стаканом воды и варим на среднем огне до растворения. Затем выжимаем лимоны и добавляем к свежесваренному сиропу. Образовавшуюся смесь заливаем водой и убираем в холодильник для охлаждения. Такой лимонад не требует особых усилий и затрат, но прекрасно освежит в жаркую погоду.

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Бабушкино лукошко

Варенье из сосновых шишек + минералка

Необычный экзотический вариант, где не обойтись без умелых рук старшего поколения, ибо нужно варенье и не простое, а из сосновых шишек.

Варенье будет вместо сиропа, а остальное по накатанной. Смешиваем густое варенье с сильногазированной водой, добавляя немного лимонного сока, и получаем свежий натуральный напиток, приносящий вкус и запах сказочного леса.

Лаванда, горная лаванда

Лаванда + лимон

Тяжелый день? Усталость захватила в плен ваше тело? Вам поможет лаванда. На 3 лимона нужно 2 ст. л сушеных цветков лаванды, 1/2 стакана сахара и 5 стаканов воды. Половину воды, с сахаром и цветами размешиваем в кастрюле, ставим на средний огонь и доводим до кипения. При появлении первых пузырей, уменьшаем огонь и даем потомиться 5 минут. Затем настаиваем сироп около часа, после процеживаем и добавляем лимонный сок, доливаем оставшуюся воду и охлаждаем. Такой напиток лучше готовить заранее.

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Только зеленый цвет!

Киви + Огурец

Говорят, зеленый цвет успокаивает, тогда для особо впечатлительных эта комбинация в самый раз. На 60 г киви понадобится 150 мл содовой, 10 мл сока лимона, 30 мл сиропа и 60 г свежего огурца. Чистим киви и делаем из него пюре, туда же добавляем лимонный фреш и сироп. Все это тщательно размешиваем. Нарезаем огурец слайсами и укладываем в стакан, дальше останется только залить их тем самым пюре из киви и добавить содовую. Можно остудить в холодильнике или добавить лед, ну, это уже детали. Для пущей свежести можно добавить тимьян или мяту.

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Назад в прошлое

Эстрагон + лайм

Хорошо знакомый и практически всеми любимый тархун, до сих пор имеет спрос. Главная составляющая этого напитка — трава эстрагон, на вид как полынь. Тархун богат витаминами A, B1, B2, C, а также минеральными веществами в виде калия, магния и железа. Так что помимо свежести, этот напиток оказывает общеукрепляющее действие и успокаивает нервную систему. Для приготовления нам понадобится средний пучок эстрагона, 70 мл сиропа, 2 лайма и колотый лед. Разделить эстрагон на две равные части, одну стоит измельчить, а вторую оставить для украшения, туда добавить сироп и порубленный на дольки лайм, а также немного газированной воды.

За здоровье!

Имбирь + мед

Всегда хочется, чтобы пища и напитки были полезными и питательными. Этот вид лимонада поможет и с тем, и с другим, но придется повозиться. Все наслышаны о чудодейственных свойствах имбиря, здесь из него готовим сироп. Для этого нужно смешать 1/2 стакана воды и 1/2 стакана меда, отправить смесь на плиту. В это время очистить и нарезать кружками имбирь, а когда сироп дойдет до кипения, погрузить имбирь в жидкость и убавить до среднего огня на 20 минут. Готовую массу процедить и дать остыть. Но и это еще не все, берем 3/4 стакана свежевыжатого лимонного и столько же апельсинового сока, смешиваем с 7 стаканами воды, дальше смешиваем с ранее сваренным медово-имбирным сиропом и убираем в холодильник.

Этот напиток богат витамином С, прекрасно укрепляет иммунитет и действует как профилактика вирусных заболеваний. Особенно подходит для периода смены лета и осени, когда заболевания учащаются.

Удар по жаре, но не по фигуре.

Красная смородина + щавель

Весенний король трав, иначе, щавель — один из главных помощников в борьбе с авитаминозом. Он чемпион среди овощей по содержанию витаминов группы B, а потому с ним не страшны стрессы, бессонница и плохое настроение. В свою очередь, красная смородина такой же кладезь полезности, прекрасно помогает при болезнях сердца и крови, а также улучшает пищеварение и повышает работоспособность. Так что это сочетание в лимонаде просто бомба! Для этого нам понадобится пучок свежего щавеля, который нужно размельчить, лучше, конечно, в блендере, смешать его с 50 граммами красной смородины, затем стоит добавить колотый лед и смешать все это до однородной консистенции. Залить минеральной водой и украсить по желанию.

Существуют сотни и тысячи комбинаций, нужно лишь не бояться экспериментировать. Лимонадная пора только начинается, ведь лето только-только наступает. Включайте фантазию, не бойтесь придумывать новые рецепты.

Вот такие дела!