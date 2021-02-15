Варенье-желе из киви

Конфитюр из киви (варенье-желе) имеет необычный изумрудно-зеленый цвет, очень яркий аромат, а главное — готовится очень быстро и просто, всего за 20 минут. Сам по себе фрукт киви очень вкусный. Сейчас он доступен в крупных магазинах круглый год, но по-прежнему является для нас диковинкой и редко используется, так что варенье из него тоже очень необычно. Благодаря приятному и сильному аромату его можно класть в йогурт, добавлять в кашу, использовать как прослойку для тортов, как украшение для ваших блюд.

Итак, для трех небольших баночек по 250 г. нам понадобится:

- пол кило Киви (500 г.)

— стакан сахара (200 г.) или пол стакана фруктозы

— один пакетик Желфикс 2 к 1 (Dr. Oetker)

— вода по необходимости

Желфикс — это такой усовершенствованный вариант желатина от компании Dr.Oetker. На мой взгляд, это лучшая желирующая добавка на сегодняшний день. Очень быстро схватывает и не дает никаких посторонних привкусов. Купить желфикс можно в крупных магазинах типа "Перекрестка". Он бывает в разных концентрациях: 1-к-1, 2-к-1 и 3-к-1. 2-к-1 теоретически означает, что на 1 кг фруктов надо 0,5 кг. сахара. Но я кладу все равно всегда меньше. Наверное, можно взять и другие желирующие вещества, но я рекомендую желфикс, т.

к. сама им пользуюсь.

1) Киви вымыть, почистить от кожуры.

2) Мелко порезать киви, измельчить блендером и вылить получившуюся смесь в кастрюлю.

3) Смешать желфикс с сахаром и высыпать в кастрюлю к измельченным киви

4) Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения

5) После закипания варить на среднем огне минуты 3, постоянно помешивая. Если получилось очень густо (так, что ложка стоит, и помешивать очень трудно), можно добавить немного воды. По консистенции должно получиться как кисель.

6) Варенье разлить по сухим банкам, закрыть крышками и перевернуть крышкой вниз на 10 минут

7) спустя 10 минут перевернуть банки обратно и оставить минимум на час, чтобы конфитюр загустел. Чем дольше он стоит, тем лучше желируется. В идеале надо оставить часов на 12.

Такое варенье лучше хранить в сухом, темном и прохладном месте. Так оно вполне может простоять несколько месяцев не потеряв аромата. Поскольку время непосредственно на готовку уходит только 20-25 минут, я готовлю небольшие порции, чтобы было много разнообразных вариантов варенья.

Приятного аппетита!