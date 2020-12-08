Немецкий пивной суп за 30 минут

За яркий и насыщенный вкус этого супа отвечает не только пиво, но и сыр и обжаренные овощи.
Приготовление
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Лук измельчите. Морковь нарежьте мелкими кусочками или натрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Если решите добавить колбасу или ветчину, порубите их.
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В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. За 7–10 минут обжарьте морковку с луком, добавьте чеснок и готовьте ещё не больше 60 секунд.
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Засыпьте муку, хорошо перемешайте и оставьте на огне на 3 минуты. Постоянно помешивайте.
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Молоко смешайте со сливками и медленно вливайте к муке с овощами, не переставайте мешать.
Используйте молоко и сливки комнатной температуры.
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Немного увеличьте огонь, добавьте в кастрюлю горчицу, пиво и — по желанию — колбасу. Когда жидкость закипит, ещё раз перемешайте.
Выбирайте качественное пиво.
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Убавьте огонь до слабого и готовьте ещё примерно 10 минут, до загустения.
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Снимите суп с огня, размешайте с крупно натёртым сыром, посолите, поперчите и посыпьте зеленью. Сразу же подавайте к столу.
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