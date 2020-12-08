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Немецкий пивной суп за 30 минут

Немецкий пивной суп за 30 минут

За яркий и насыщенный вкус этого супа отвечает не только пиво, но и сыр и обжаренные овощи.

Немецкий пивной суп за 30 минут

Приготовление

  1. Лук измельчите. Морковь нарежьте мелкими кусочками или натрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Если решите добавить колбасу или ветчину, порубите их.

  2. В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. За 7–10 минут обжарьте морковку с луком, добавьте чеснок и готовьте ещё не больше 60 секунд.

  3. Засыпьте муку, хорошо перемешайте и оставьте на огне на 3 минуты. Постоянно помешивайте.

  4. Молоко смешайте со сливками и медленно вливайте к муке с овощами, не переставайте мешать.

    Используйте молоко и сливки комнатной температуры.

  5. Немного увеличьте огонь, добавьте в кастрюлю горчицу, пиво и — по желанию — колбасу. Когда жидкость закипит, ещё раз перемешайте.

    Выбирайте качественное пиво.

  6. Убавьте огонь до слабого и готовьте ещё примерно 10 минут, до загустения.

  7. Снимите суп с огня, размешайте с крупно натёртым сыром, посолите, поперчите и посыпьте зеленью. Сразу же подавайте к столу.

 

 

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