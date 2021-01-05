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Бесподобный нежный десерт к чаю: просто смешай и подожди

Сладости, сделанные самостоятельно, ценятся особо. Вот где можно полностью учесть вкусовые предпочтения и достичь совершенства. Только представьте, нежный вкус нуги, сделанной на основе смеси белого шоколада со сгущенкой, в сочетании с орехами и вялеными фруктами.  Помимо божественного вкуса впечатляет еще и внешний вид изысканного лакомства.

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Ингредиенты:

  • белый шоколад
  • сгущенное молоко
  • вяленые или сушеные фрукты (предпочтительно с кислинкой)
  • орехи (фисташки, кэшью, миндаль, грецкие, фундук)
  • щепотка соли

Для приготовления этого десерта сгущенное молоко и белый шоколад берутся в равных количествах. Все остальное — вкусная импровизация.

Предварительно промываем, а затем просушиваем фрукты, в нашем случае это вишня без косточек.

Бесподобный нежный десерт к чаю: просто смешай и подожди

Подготавливаем нужное количество орехов. Они могут быть как одного, так и нескольких сортов.

Бесподобный нежный десерт к чаю: просто смешай и подожди

Поломав шоколад на кусочки, отправляем его на водяную баню. Задача — полностью растопить. Сделать это можно также в микроволновке. Добавляем к растопленному шоколаду щепотку соли и сгущенное молоко, а затем тщательно перемешиваем до однородности.

Бесподобный нежный десерт к чаю: просто смешай и подожди

Отправляем в получившуюся массу фрукты и орешки, а затем тщательно перемешиваем. Получившуюся массу быстро выкладываем на подготовленный пергамент и формируем колбаску.

Бесподобный нежный десерт к чаю: просто смешай и подожди

По возможности выгоняем из скрутки лишний воздух. Отправляем десерт в холодильник на 3-4 часа. Стоит учесть, что окончательно задать форму и подровнять «колбаску»  можно через 10-15 минут после отправки десерта в холодильник.

Бесподобный нежный десерт к чаю: просто смешай и подожди

После остается лишь достать сладость, избавится от обертки и нарезать на ломтики. Режется десерт отлично, он не крошится и не пристает к ножу.

Бесподобный нежный десерт к чаю: просто смешай и подожди

Больше подробностей, касающихся приготовления быстрого нежного десерта,  в видео ниже:

 

 

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