6 горячих блюд с сыром для сытного зимнего завтрака

Можно долго спорить о том, что лучше есть по утрам – овсяную кашу, смузи из зелени и овощей или яичницу с беконом и картофельными биточками. Истина проста – сыр хорош на завтрак всегда, для всех и в любых сочетаниях!

Фаршированные яйца в сырном соусе

Очень плотное блюдо для тех, кому нужно много работать и двигаться.

Фаршированные яйца в сырном соусе

4 порции, приготовление: 45 мин.

Что нужно:

8 крупных яиц С0 или СВ

150 г тертого пармезана

1 шарик (100–120 г) моцареллы

150 г ветчины

600 мл молока жирностью 3–6%

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. с горкой муки

тертый мускатный орех на кончике ножа

соль, свежемолотый белый перец

хрустящий багет для подачи

Что делать:

1. Сварите яйца вкрутую, 9 мин. Положите в холодную воду, немного остудите, аккуратно очистите и разрежьте вдоль пополам.

2. В сотейнике обжарьте муку с маслом до бежевого цвета, 2–3 мин. Снимите с огня, влейте холодное молоко, перемешайте венчиком до однородности. Верните на средний огонь, варите, все время помешивая, 4 мин. Вмешайте пармезан и тертую моцареллу, приправьте солью, перцем и мускатным орехом.

3. Разогрейте духовку до 180 °С. Мелко порубите ветчину (в подобие фарша). Выньте из яиц желтки, раскрошите вилкой, немного посолите, поперчите, смешайте с ветчиной и 1–2 ст.

Сырные ленивые вареники

л. соуса.4. Нафаршируйте яйца получившейся смесью и выложите в небольшую глубокую форму для запекания.5. Залейте яйца сырным соусом,запекайте в верхней трети духовки до румяной корочки, примерно 15 мин. Подавайте с багетом.

Сыр гауда можно заменить эмменталем или хорошей брынзой.

Сырные ленивые вареники

4 порции, приготовление: 1 ч

Что нужно:

500 г сухого творога жирностью 9–18%

250 г сыра гауда

1 большое яйцо + 1 желток С0

3 ст. л. манки

2–3 ст. л. муки + еще немного для раскатывания

1–2 зубчика чеснока

1 ч. л. мелко молотых сухих прованских трав

0,5 ч. л. молотой паприки

соль, свежемолотый черный перец

натуральный йогурт, томатный соус и базилик для подачи

Что делать:

1. Чеснок очистите и натрите на мелкой терке. Смешайте с творогом, яйцом, желтком, прованскими травами, паприкой, перцем и солью. Измельчите погружным блендером в однородную пасту.

2. Сыр гауда натрите на мелкой терке, вмешайте в творожную смесь вместе с манкой и мукой. У вас получится плотное тесто. Накройте его пленкой и поставьте в холодильник на 30 мин.

3. Присыпьте доску мукой, скатайте из творожно-сырного теста несколько колбасок диаметром 2,5–3 см.

4. Доведите до кипения воду в широкой кастрюле (примерно 2 л), посолите. Окуная нож в кипяток, отрезайте от колбасок кусочки шириной 2 см и бросайте в кастрюлю. Варите, пока не всплывут, примерно 4 мин. Подавайте с йогуртом и томатным соусом, украсив базиликом.

Жареный сулугуни с добавками

Вместо крахмала можно взять рисовую муку.

Жареный сулугуни с добавками

2 порции, приготовление: 15 мин.

Что нужно:

300 г сулугуни

кукурузный крахмал

свежемолотый черный перец

тосты для подачи

Что делать:

1. Нарежьте сулугуни толстыми (2 см) кусками. Поперчите со всех сторон, обваляйте в крахмале, хорошо прижимая его к поверхности. Стряхните лишний крахмал.

2. Сильно нагрейте сковороду с антипригарным покрытием. На раскаленную сковороду выложите сыр и дайте ему зажариться с одной стороны до коричневой корочки.

3. Переверните и жарьте на максимальном огне с другой стороны – до коричневой корочки. Подавайте с поджаристыми тостами и: кубиками хурмы, посыпанной перцем и политой наршарабом; салатом из помидоров, базилика и сладкого крымского лука; ломтиками запеченной айвы и медом; кубиками жаренных с виноградом яблок; кукурузной кашей с жареным луком.

Утренняя пицца «Пять сыров и яйца»

Готовую основу для пиццы можно заменить слоеным тестом.

Утренняя пицца Пять сыров и яйца

2–4 порции, приготовление: 25 мин.

Что нужно:

1 готовая основа для пиццы

100 г пармезана

по 50 г моцареллы, гауды и голубого сыра

4 яйца

4–5 ст. л. маскарпоне

соль, свежемолотый черный перец

Что делать:

1. Разогрейте духовку до 250 °С. Застелите противень пергаментом, выложите основу для пиццы из упаковки на противень – пусть немного разморозится.

2. Яйца разбейте в широкую тарелку, посолите белки. Моцареллу, гауду и пармезан натрите на терке. Голубой сыр раскрошите.

3. Смажьте основу для пиццы маскарпоне, в 4 местах сделайте лунки для яиц. Насыпьте сыры по кругу широкими полосами, не засыпая лунки (немного пармезана отложите).

4. Ложкой аккуратно выложите в лунки яйца, весь белок не понадобится. Сверху засыпьте яйца пармезаном, поперчите.

5. Выпекайте пиццу в нижней трети духовки примерно 12 мин. Подавайте немедленно.

Сырный хлебный пудинг с беконом и луком

Бекон можно заменить запеченным сладким перцем.

Сырный хлебный пудинг с беконом и луком

4 порции, приготовление: 40 мин.

Что нужно:

200 г чеддера или другого хорошо плавящегося сыра

4 больших куска белого хлеба

150 г бекона

8 средних яиц С1

200–300 мл молока

2 средние красные луковицы

немного оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец

Что делать:

1. Разогрейте духовку до 160 °С. Смажьте порционные формы для запекания оливковым маслом.

2. Нарежьте хлеб кубиками со стороной 2 см, разложите по формам. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем до однородности, залейте хлеб в формах, дайте постоять 10–15 мин.

3. Натрите сыр на терке. Бекон обжарьте на сухой сковороде до хруста, выложите на бумажные полотенца. На жире от бекона обжарьте нарезанный перьями лук.

4. Вмешайте в каждую форму по 1/4 части сыра и лука. Поставьте в духовку и запекайте примерно 20 мин. Поперчите и посыпьте беконом.

Быстрая сырная «лазанья»

Томатный соус можно заменить томатным пюре (его нужно посолить и поперчить).

Быстрая сырная «лазанья»

2–4 порции, приготовление: 50 мин.

Что нужно:

300–400 г сулугуни

1 упаковка тонкого лаваша

1 банка готового томатного соуса

3 средних спелых помидора

любая зелень по вкусу

сливочное масло для смазывания

соль

Что делать:

1. Нарежьте листы лаваша такими кусками, чтобы они легко укладывались в глубокую форму для кекса. Смажьте форму сливочным маслом.

2. Натрите сулугуни на крупной терке. Помидоры нарежьте очень тонкими кружочками. Томатный соус разведите 100 мл холодной воды.

3. Разогрейте духовку до 180 °С. Выкладывайте 2 слоя лаваша в форму, промазывайте кисточкой соусом, на него – помидоры (слегка посолите), на помидоры – рубленую зелень и сыр, на них сверху еще 2 слоя лаваша.

4. Продолжайте, пока не кончатся продукты. Последним слоем должен быть смазанный соусом лаваш и сыр (без помидоров). Запекайте 15–20 мин. Перед подачей дайте постоять 5–7 мин., чтобы сыр немного схватился.