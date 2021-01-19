Обожаю его! Крем-суп из тыквы и он - мои фавориты среди супов.

В этом рецепте прекрасно сочетаются специи, игра вкусов тимьяна и паприки, а если вы добавите белые сушеные грибы, то вас точно разорвёт вкусом!

Не откажите себе в удовольствие, и я себе не откажу. Ведь какая осень без ароматного крем-супа.

И пусть кроме меня его дома никто не ест, я буду счастливым эгоистом!

Ингредиенты

• Шампиньоны 750 гр.; • Лук репчатый 250-300 гр., (2 крупных); • Чеснок 15 гр., (несколько долек); • Оливковое масло 30 мл., (для жарки); • Тимьян 5 гр.; • Соль 10 гр.; • Паприка 5 гр.; • Вода 500 мл.; • Сливки 20 % 300 мл.; • Сливки 33% 100 гр.; • Белые сушеные грибы 10 гр., (по возможности); • Петрушка Немного для подачи (измельченная) Дополнительно • Лук-фри Немного для подачи

Как готовить

1. Нарежьте лук кольцами. Шампиньоны на слайсы. Тимьян и дольки чеснока измельчите.

2. Обжарьте лук на оливковом масле и отложите в сторону (можно сразу в кастрюлю). Грибы обжарьте отдельно, в конце добавьте чеснок и тимьян. Если используете сушеные грибы - измельчите их и добавьте вместе с чесноком и тимьяном.

3. Сложите все обжаренные ингредиенты в высокую кастрюлю, влейте воду и сливки (20%).

Добавьте соль и паприку. Потушите всё вместе в течение 15-20 минут. Пробейте блендером. Добавьте жирные сливки и прогрейте, не переставая мешать (аккуратнее крем-суп стреляет). Крем-суп из шампиньонов прекрасно подавать с домашними гренками, а сам суп посыпать измельчённой петрушкой. А еще вариант подачи, с луком - фри, только обязательно сбрызните сам суп оливковым маслом!