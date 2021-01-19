Крем-суп из шампиньонов

Обожаю его! Крем-суп из тыквы и он - мои фавориты среди супов.
В этом рецепте прекрасно сочетаются специи, игра вкусов тимьяна и паприки, а если вы добавите белые сушеные грибы, то вас точно разорвёт вкусом!
Не откажите себе в удовольствие, и я себе не откажу. Ведь какая осень без ароматного крем-супа.
И пусть кроме меня его дома никто не ест, я буду счастливым эгоистом!
Ингредиенты
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|Шампиньоны
|750 гр.;
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|Лук репчатый
|250-300 гр., (2 крупных);
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|Чеснок
|15 гр., (несколько долек);
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|Оливковое масло
|30 мл., (для жарки);
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|Тимьян
|5 гр.;
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|Соль
|10 гр.;
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|Паприка
|5 гр.;
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|Вода
|500 мл.;
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|Сливки 20 %
|300 мл.;
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|Сливки 33%
|100 гр.;
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|Белые сушеные грибы
|10 гр., (по возможности);
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|Петрушка
|Немного для подачи (измельченная)
|Дополнительно
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|Лук-фри
|Немного для подачи
Как готовить
1. Нарежьте лук кольцами. Шампиньоны на слайсы. Тимьян и дольки чеснока измельчите.
2. Обжарьте лук на оливковом масле и отложите в сторону (можно сразу в кастрюлю). Грибы обжарьте отдельно, в конце добавьте чеснок и тимьян. Если используете сушеные грибы - измельчите их и добавьте вместе с чесноком и тимьяном.
3. Сложите все обжаренные ингредиенты в высокую кастрюлю, влейте воду и сливки (20%).Добавьте соль и паприку. Потушите всё вместе в течение 15-20 минут. Пробейте блендером. Добавьте жирные сливки и прогрейте, не переставая мешать (аккуратнее крем-суп стреляет). Крем-суп из шампиньонов прекрасно подавать с домашними гренками, а сам суп посыпать измельчённой петрушкой. А еще вариант подачи, с луком - фри, только обязательно сбрызните сам суп оливковым маслом!
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