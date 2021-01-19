БУДЕТ ВКУСНО!

129 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Александрович19 января, 7:16
    "На небольших оборотах взбиваем все !погромным! блендером."Смешали сыр с яйц...
  • Юлия Корнева18 января, 12:47
    А я этот салат не солю совсем и заправляю маслом грецкого ореха . Очень вкусно и полезно.:)Грузинский свекол...
  • Nuka18 января, 10:48
    Значит вы с советских времен готовили салат по Грузински )) Да там где орех хмели сунели и гранат это уже печать))) К...Грузинский свекол...

Крем-суп из шампиньонов

Крем-суп из шампиньонов

Обожаю его! Крем-суп из тыквы и он - мои фавориты среди супов. 

В этом рецепте прекрасно сочетаются специи, игра вкусов тимьяна и паприки, а если вы добавите белые сушеные грибы, то вас точно разорвёт вкусом!

Не откажите себе в удовольствие, и я себе не откажу. Ведь какая осень без ароматного крем-супа.

И пусть кроме меня его дома никто не ест, я буду счастливым эгоистом!

Ингредиенты

Шампиньоны 750 гр.;
Лук репчатый 250-300 гр., (2 крупных);
Чеснок 15 гр., (несколько долек);
Оливковое масло 30 мл., (для жарки);
Тимьян 5 гр.;
Соль 10 гр.;
Паприка 5 гр.;
Вода 500 мл.;
Сливки 20 % 300 мл.;
Сливки 33% 100 гр.;
Белые сушеные грибы 10 гр., (по возможности);
Петрушка Немного для подачи (измельченная)
Дополнительно
Лук-фри Немного для подачи

Как готовить

1. Нарежьте лук кольцами. Шампиньоны на слайсы. Тимьян и дольки чеснока измельчите.

2. Обжарьте лук на оливковом масле и отложите в сторону (можно сразу в кастрюлю). Грибы обжарьте отдельно, в конце добавьте чеснок и тимьян. Если используете сушеные грибы - измельчите их и добавьте вместе с чесноком и тимьяном.

3. Сложите все обжаренные ингредиенты в высокую кастрюлю, влейте воду и сливки (20%).

Добавьте соль и паприку. Потушите всё вместе в течение 15-20 минут. Пробейте блендером. Добавьте жирные сливки и прогрейте, не переставая мешать (аккуратнее крем-суп стреляет). Крем-суп из шампиньонов прекрасно подавать с домашними гренками, а сам суп посыпать измельчённой петрушкой. А еще вариант подачи, с луком - фри, только обязательно сбрызните сам суп оливковым маслом!

Крем-суп из шампиньонов

 

 

Ссылка на первоисточник
супы
Обсудить

Картина дня

наверх