Закуски в кляре: 5 простых рецептов

Раньше кляром называли взбитый яичный белок, которым смазывали хлебобулочные изделия для придания им глянца. Но позже смысл этого понятия трансформировался в более привычный для нас — панировочное тесто.

В кляре готовят рыбу, различные овощи и делают на его основе сырные палочки. Сегодня мы поделимся с вами пятью простыми рецептами закусок для семейного вечера или встречи с друзьями.

Из-за жарки в масле блюда получаются довольно жирными, поэтому рекомендуем вам следить за количеством съеденного. Но раз в пару недель такие закуски вполне допустимы. Также советуем использовать кулинарные щипцы во время переворачивания еды на сковороде, так как масло будет сильно брызгаться.

Пожалуй, это все полезные рекомендации. Начинаем готовить!

Кальмары

Кольца кальмаров во фритюре — классика, которая часто попадает в закусочные тарелки. Давайте с приготовления этого блюда начнем свое знакомство с кляром!

Ингредиенты:

Основные:

кальмары — 3 тушки

панировочные сухари — 1 горсть

растительное масло — 3 ст. л.

Для кляра:

яичные белки — 2 шт.

мука пшеничная — 100 г

молоко — 80 мл

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Кальмары вымойте под холодной водой, просушите бумажным полотенцем и очистите от пленки. Каждую тушку нарежьте колечками толщиной 0,5 см. В глубокой миске взбейте белки, добавьте соль и влейте молоко. Перемешайте. Постепенно добавляя муку, начните замешивать однородный кляр. Панировочные сухари насыпьте в плоскую тарелку. Сковороду поставьте на огонь, разогрейте растительное масло. Кольца кальмара окуните в кляр, обваляйте в сухарях и выложите на разогретую сковороду. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Готовую закуску выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте!

Цветная капуста

В качестве специй мы предлагаем вам использовать перец и паприку, но вы можете выбрать приправу на свой вкус. При желании добавьте в кляр тертый сыр.

Ингредиенты:

Основные:

цветная капуста — 300 г

масло для жарки — 400 мл

Для кляра:

яйца куриные — 1 шт.

мука пшеничная — 80 г

молоко — 50 мл

чеснок — 2 зубчика

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

паприка — по вкусу

Для подачи:

сыр твердый — 50 г

Способ приготовления:

Цветную капусту хорошо вымойте, обсушите и разберите на небольшие соцветия. В глубокой емкости смешайте молоко с яйцом, добавьте все специи и чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешайте венчиком. Всыпьте 1–2 ст. л. муки и взбивайте массу до однородности. Она должна получиться не слишком жидкой. В кастрюле вскипятите воду, посолите ее и отварите капусту в течение 5 минут. Она должна быть мягкой, но хрустящей. Главное — не переварить. Откиньте капусту на дуршлаг и остудите. В сотейник влейте растительное масло, доведите до кипения. Каждое соцветие обмакните в кляр, а затем обваляйте в муке. Выложите в раскаленное масло и готовьте до золотистости закуски. Капусту в кляре выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте, посыпав тертым сыром.

Корн-доги

Такие сосиски в кляре можно подать с разными соусами: классическим кетчупом и топингом, приготовленным по нашему рецепту.

Ингредиенты:

Основные:

сосиски — 300 г

масло для жарки — 400 мл

Для кляра:

мука кукурузная — 100 г

мука пшеничная — 70 г

яйца куриные — 1 шт.

молоко — 70 мл

разрыхлитель — ½ ч. л.

соль — 2 щепотки

Для соуса:

сметана — 5 ст. л.

сыр — 50 г

чеснок — 2 зубчика

сок лимона — 2 ч. л.

соль — по вкусу

зелень — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой емкости смешайте сухие ингредиенты для кляра: два вида муки, разрыхлитель и соль. Добавьте яйцо, влейте молоко и замесите довольно густое тесто. Сосиски разрежьте на две части или используйте маленькие колбасные изделия. Обваляйте каждое в небольшом количестве муки. Насадите сосиски на деревянные шпажки и окуните в кляр так, чтобы верхняя часть тоже покрылась тестом. Жарьте сосиски в кипящем масле до золотистости. Приготовьте соус. Сыр натрите на терке, смешайте со сметаной, измельченным чесноком и зеленью, лимонным соком и солью. Готово! Горячие корн-доги подавайте со сметанно-сырным соусом.

Креветки

Для этого рецепта используйте крупные неочищенные креветки, а вода должна быть ледяной. Что касается зелени, выбирайте по вкусу: кинза или петрушка.

Ингредиенты:

Основные:

тигровые креветки — 400 г

масло для жарки — 400 мл

Для кляра:

вода — 160 мл

мука пшеничная — 80 г

разрыхлитель — ⅓ ч. л.

соль — 1 щепотка

Для подачи:

зелень — по вкусу

лайм — по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте кляр. Для этого смешайте муку с солью и разрыхлителем. Влейте воду и хорошо перемешайте массу венчиком. Очистите креветки таким образом, чтобы остался хвостик — за него удобно будет брать закуску и макать в соус. На нижней части каждой креветки сделайте не очень глубокие крестообразные надрезы, слегка вытяните тушку, сделав ее прямой. Масло для жарки влейте в сотейник, доведите до кипения. Окунайте каждую креветку в кляр, готовьте порциями в кипящем масле до золотистости. Закуску выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Подавайте креветки с зеленью, долькой лайма и любимым соусом!

Яблоки

Пришло время для десерта! Да, кляр отлично сочетается с фруктами — бананами, грушами и яблоками.

Ингредиенты:

Основные:

яблоки — 4 шт.

корица — 0,5 ч. л.

растительное масло — 3 ст. л.

Для кляра:

молоко — 150 мл

мука пшеничная — 120 г

яйца куриные — 1 шт.

сахар — 3 ч. л.

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для подачи:

сахарная пудра — по вкусу

мед — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой миске соедините молоко комнатной температуры, яйцо и сахар. Взбейте массу венчиком. Далее всыпьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте плоды колечками. Посыпьте каждый ломтик корицей. Сковороду поставьте на огонь и разогрейте растительное масло. Яблочные колечки окуните в кляр и выложите на сковороду. Жарьте заготовки с обеих сторон на среднем огне до золотистости. Подавайте десерт, посыпав сахарной пудрой. При желании можно полить медом. Приятного аппетита!

Друзья, вы могли заметить, что схема приготовления кляра очень проста. Выбирайте блюдо по душе и готовьте с удовольствием!