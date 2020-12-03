Гречаники в сметанном соусе

Я тут недавно осознала, что почему-то в блоге обойден вниманием гречаники - мясные тефтели с гречкой. А зря - это очень вкусно и не так скучно, как банальные тефтели с рисом. Поэтому срочным образом восполню пробел и делюсь рецептом.

Готовятся они очень просто. Мясо, гречка, а самое главное - вкусный соус. Для меня идеальный вариант - сметанный. Он и будет в этом рецепте :)

Ингредиенты на 6 порций:

Для гречаников

гречка — 120 грамм

фарш — 800 грамм

яйца — 1 шт.

сухой чеснок — 1/2 ч.л.

соль и перец по вкусу

Для соуса

растительное масло — 1 ст.л.

сливочное масло — 40 грамм

луковица средняя — 1 шт.

мука — 1 ст.л.

куриный бульон или вода — 300 мл.

соль по вкусу

средний пучок петрушки — 20 грамм

чеснок — 2 зубчик

сметана — 3 ст.л.

Рецепт приготовления:

Гречку заливаем кипятком.

Накрываем крышкой и оставляем распариваться, на 20-30 минут.

Распаренную гречку сливаем, добавляем к фаршу. Туда же кладем яйцо, сухой чеснок и соль с перцем.

Вмешиваем до однородного состояния.

Формируем тефтели размером со средний мандарин и кладем на противень.

Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до готовности, около 20 минут.

Пока пекутся тефтели, готовим соус.

Мелко рубим лук. В сотейнике на среднем нагреве разогреваем растительное и сливочное масло. Кладем лук и жарим, помешивая, до полупрозрачного состояния, 4-5 минут.

Добавляем муку и жарим, помешивая, 1 минуту.

Вливаем бульон или воду при постоянном помешивании. Добавляем мелко нарубленный чеснок и соль по вкусу.

Кладем в соус готовые гречаники и прогреваем в течение 5 минут.

Добавляем сметану и зелень, перемешиваем. Доводим до кипения.

Снимаем с огня и подаем.

Приятного аппетита!