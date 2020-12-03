Гречаники в сметанном соусе

Я тут недавно осознала, что почему-то в блоге обойден вниманием гречаники - мясные тефтели с гречкой. А зря - это очень вкусно и не так скучно, как банальные тефтели с рисом. Поэтому срочным образом восполню пробел и делюсь рецептом.
Готовятся они очень просто. Мясо, гречка, а самое главное - вкусный соус. Для меня идеальный вариант - сметанный. Он и будет в этом рецепте :)
Ингредиенты на 6 порций:
Для гречаников
- гречка — 120 грамм
- фарш — 800 грамм
- яйца — 1 шт.
- сухой чеснок — 1/2 ч.л.
- соль и перец по вкусу
Для соуса
- растительное масло — 1 ст.л.
- сливочное масло — 40 грамм
- луковица средняя — 1 шт.
- мука — 1 ст.л.
- куриный бульон или вода — 300 мл.
- соль по вкусу
- средний пучок петрушки — 20 грамм
- чеснок — 2 зубчик
- сметана — 3 ст.л.
Рецепт приготовления:
Гречку заливаем кипятком.
Накрываем крышкой и оставляем распариваться, на 20-30 минут.
Распаренную гречку сливаем, добавляем к фаршу. Туда же кладем яйцо, сухой чеснок и соль с перцем.
Вмешиваем до однородного состояния.
Формируем тефтели размером со средний мандарин и кладем на противень.
Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до готовности, около 20 минут.
Пока пекутся тефтели, готовим соус.
Мелко рубим лук. В сотейнике на среднем нагреве разогреваем растительное и сливочное масло. Кладем лук и жарим, помешивая, до полупрозрачного состояния, 4-5 минут.
Добавляем муку и жарим, помешивая, 1 минуту.
Вливаем бульон или воду при постоянном помешивании. Добавляем мелко нарубленный чеснок и соль по вкусу.
Кладем в соус готовые гречаники и прогреваем в течение 5 минут.
Добавляем сметану и зелень, перемешиваем. Доводим до кипения.
Снимаем с огня и подаем.
Приятного аппетита!
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