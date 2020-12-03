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Гречаники в сметанном соусе

Гречаники в сметанном соусе

Я тут недавно осознала, что почему-то в блоге обойден вниманием гречаники - мясные тефтели с гречкой. А зря - это очень вкусно и не так скучно, как банальные тефтели с рисом. Поэтому срочным образом восполню пробел и делюсь рецептом.

Готовятся они очень просто. Мясо, гречка, а самое главное - вкусный соус. Для меня идеальный вариант - сметанный. Он и будет в этом рецепте :)

Ингредиенты на 6 порций:

Для гречаников

  • гречка — 120 грамм
  • фарш — 800 грамм
  • яйца — 1 шт.
  • сухой чеснок — 1/2 ч.л.
  • соль и перец по вкусу

Для соуса

  • растительное масло — 1 ст.л.
  • сливочное масло — 40 грамм
  • луковица средняя — 1 шт.
  • мука — 1 ст.л.
  • куриный бульон или вода — 300 мл.
  • соль по вкусу
  • средний пучок петрушки — 20 грамм
  • чеснок — 2 зубчик
  • сметана — 3 ст.л.

Рецепт приготовления:

Гречку заливаем кипятком.

Гречаники в сметанном соусе

Накрываем крышкой и оставляем распариваться, на 20-30 минут.

Распаренную гречку сливаем, добавляем к фаршу. Туда же кладем яйцо, сухой чеснок и соль с перцем.

Гречаники в сметанном соусе

Вмешиваем до однородного состояния.

Гречаники в сметанном соусе

Формируем тефтели размером со средний мандарин и кладем на противень.

Гречаники в сметанном соусе

Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекаем до готовности, около 20 минут.

Пока пекутся тефтели, готовим соус.

Мелко рубим лук. В сотейнике на среднем нагреве разогреваем растительное и сливочное масло. Кладем лук и жарим, помешивая, до полупрозрачного состояния, 4-5 минут.

Гречаники в сметанном соусе

Добавляем муку и жарим, помешивая, 1 минуту.

Гречаники в сметанном соусе

Вливаем бульон или воду при постоянном помешивании. Добавляем мелко нарубленный чеснок и соль по вкусу.

Гречаники в сметанном соусе

Кладем в соус готовые гречаники и прогреваем в течение 5 минут.

Гречаники в сметанном соусе

Добавляем сметану и зелень, перемешиваем. Доводим до кипения.

Гречаники в сметанном соусе

Снимаем с огня и подаем.

Гречаники в сметанном соусе

Приятного аппетита!

 

 

 

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