Сегодня предлагаю приготовить испанский салат из фасоли, который, несомненно, станет изюминкой любого праздничного стола. Берите на заметку рецепт!

Описание приготовления:

Для того, чтобы приготовить испанский салат из фасоли, понадобятся самые простые и недорогие ингредиенты. Всего каких-то 20 минут и вкусный, ароматный, легкий салат готов. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Такой салат подойдет как для любого праздничного стола, так и разнообразит ваш повседневный рацион.

Ингредиенты:

Фасоль — 200 Грамм

Помидор — 1 Штука

Огурец — 2 Штуки

Лук репчатый — 1 Штука

Болгарский перец — 1 Штука

Соль — 0.5 Чайных ложки

Растительное масло — 2 Ст. ложки

Количество порций: 3

Как приготовить "Испанский салат из фасоли"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.

Красную консервированную фасоль выложите в глубокую тарелку.

Помидор помойте под проточной водой, мелко нарежьте и выложите к фасоли.

Огурец мелко нарежьте и выложите в тарелку.

Перец хорошо помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите середину, нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.

Лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами.

Заправьте салат маслом, посолите и хорошо перемешайте.

Испанский салат из фасоли готов. Приятного аппетита!