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Испанский салат из фасоли

Испанский салат из фасоли

Сегодня предлагаю приготовить испанский салат из фасоли, который, несомненно, станет изюминкой любого праздничного стола. Берите на заметку рецепт!

Описание приготовления:

Для того, чтобы приготовить испанский салат из фасоли, понадобятся самые простые и недорогие ингредиенты. Всего каких-то 20 минут и вкусный, ароматный, легкий салат готов. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Такой салат подойдет как для любого праздничного стола, так и разнообразит ваш повседневный рацион.

Ингредиенты:

  • Фасоль  — 200 Грамм
  • Помидор  — 1 Штука
  • Огурец  — 2 Штуки
  • Лук репчатый  — 1 Штука
  • Болгарский перец  — 1 Штука
  • Соль  — 0.5 Чайных ложки
  • Растительное масло  — 2 Ст. ложки

Количество порций: 3

Как приготовить "Испанский салат из фасоли"

Испанский салат из фасоли

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.

Испанский салат из фасоли

Красную консервированную фасоль выложите в глубокую тарелку.

Испанский салат из фасоли

Помидор помойте под проточной водой, мелко нарежьте и выложите к фасоли.

Испанский салат из фасоли

Огурец мелко нарежьте и выложите в тарелку.

Испанский салат из фасоли

Перец хорошо помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите середину, нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.

Испанский салат из фасоли

Лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами.

Испанский салат из фасоли

Заправьте салат маслом, посолите и хорошо перемешайте.

Испанский салат из фасоли

Испанский салат из фасоли готов. Приятного аппетита!

 

 

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