Сегодня предлагаю приготовить испанский салат из фасоли, который, несомненно, станет изюминкой любого праздничного стола. Берите на заметку рецепт!
Описание приготовления:
Для того, чтобы приготовить испанский салат из фасоли, понадобятся самые простые и недорогие ингредиенты. Всего каких-то 20 минут и вкусный, ароматный, легкий салат готов. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Такой салат подойдет как для любого праздничного стола, так и разнообразит ваш повседневный рацион.
Ингредиенты:
- Фасоль — 200 Грамм
- Помидор — 1 Штука
- Огурец — 2 Штуки
- Лук репчатый — 1 Штука
- Болгарский перец — 1 Штука
- Соль — 0.5 Чайных ложки
- Растительное масло — 2 Ст. ложки
Количество порций: 3
Как приготовить "Испанский салат из фасоли"
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата.
Красную консервированную фасоль выложите в глубокую тарелку.
Помидор помойте под проточной водой, мелко нарежьте и выложите к фасоли.
Огурец мелко нарежьте и выложите в тарелку.
Перец хорошо помойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите середину, нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
Лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами.
Заправьте салат маслом, посолите и хорошо перемешайте.
Испанский салат из фасоли готов. Приятного аппетита!
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