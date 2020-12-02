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Чакиндзули (грузинская кухня)

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Чакиндзули - это безумно вкусное грузинское блюдо, с умопомрачительным ароматом и незабываемым вкусом!!! Запах во время приготовления по кухне такой, что с ума сойти можно))) 
Мясо получается очень сочным, пряным и с пикантной остротой. Кстати, остроту можете регулировать по своему вкусу. 
В общем, однозначно и настоятельно рекомендую приготовить! Не пожалеете!!!

Чакиндзули (грузинская кухня)

Ингредиенты:

  • 700 гр. вырезки из куриных бедер и ножек
  • 2 луковицы
  • 1-2 болгарских перца (красный или зеленый)
  • 2 зубчика чеснока
  • 250 мл. белого сухого вина
  • 1-2 ч.л. сухой аджики (по вкусу)
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. порошка из листьев сухой кинзы (не было)
  • соль по вкусу
  • растительное масло для жарки
  • свежая кинза для подачи (у меня петрушка)


Приготовление:
Куриное мясо нарезать продолговатыми кусочками, или как больше нравится.
В сковороде разогреть масло и обжаорить куриное  мясо, на сильном огне до румяности.

После чего, обжаренные кусочки курицы переложить в другую сухую сковороду, немного посолить по вкусу.

В этом же масле обжарить лук нарезанный полукольцами до золотистости. Переложить к мясу и немного посолить. 
Далее обжарить перец соломкой и, так же переложить к мясу немного подсолив.

Аджику смешать с пропущенным через пресс чесноком, специями и вином.

 
Залить этой смесью курицу с овощами, накрыть сковороду крышкой и поставить на средний огонь.
Тушить минут 10-15, до готовности курицы и овощей. 

Готовое блюдо перемешать, посыпать рубленной кинзой и подать к столу.

Приятного вам аппетита!!!

Чакиндзули (грузинская кухня)

 

 

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