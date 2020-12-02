Чакиндзули (грузинская кухня)

Чакиндзули - это безумно вкусное грузинское блюдо, с умопомрачительным ароматом и незабываемым вкусом!!! Запах во время приготовления по кухне такой, что с ума сойти можно)))

Мясо получается очень сочным, пряным и с пикантной остротой. Кстати, остроту можете регулировать по своему вкусу.

В общем, однозначно и настоятельно рекомендую приготовить! Не пожалеете!!!

Ингредиенты:

700 гр. вырезки из куриных бедер и ножек

2 луковицы

1-2 болгарских перца (красный или зеленый)

2 зубчика чеснока

250 мл. белого сухого вина

1-2 ч.л. сухой аджики (по вкусу)

1 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. порошка из листьев сухой кинзы (не было)

соль по вкусу

растительное масло для жарки

свежая кинза для подачи (у меня петрушка)



Приготовление:

Куриное мясо нарезать продолговатыми кусочками, или как больше нравится.

В сковороде разогреть масло и обжаорить куриное мясо, на сильном огне до румяности.

После чего, обжаренные кусочки курицы переложить в другую сухую сковороду, немного посолить по вкусу.

В этом же масле обжарить лук нарезанный полукольцами до золотистости. Переложить к мясу и немного посолить.

Далее обжарить перец соломкой и, так же переложить к мясу немного подсолив.

Аджику смешать с пропущенным через пресс чесноком, специями и вином.

Залить этой смесью курицу с овощами, накрыть сковороду крышкой и поставить на средний огонь.Тушить минут 10-15, до готовности курицы и овощей.

Готовое блюдо перемешать, посыпать рубленной кинзой и подать к столу.

Приятного вам аппетита!!!