Чакиндзули (грузинская кухня)

Чакиндзули - это безумно вкусное грузинское блюдо, с умопомрачительным ароматом и незабываемым вкусом!!! Запах во время приготовления по кухне такой, что с ума сойти можно)))
Мясо получается очень сочным, пряным и с пикантной остротой. Кстати, остроту можете регулировать по своему вкусу.
В общем, однозначно и настоятельно рекомендую приготовить! Не пожалеете!!!
Ингредиенты:
- 700 гр. вырезки из куриных бедер и ножек
- 2 луковицы
- 1-2 болгарских перца (красный или зеленый)
- 2 зубчика чеснока
- 250 мл. белого сухого вина
- 1-2 ч.л. сухой аджики (по вкусу)
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. порошка из листьев сухой кинзы (не было)
- соль по вкусу
- растительное масло для жарки
- свежая кинза для подачи (у меня петрушка)
Приготовление:
Куриное мясо нарезать продолговатыми кусочками, или как больше нравится.
В сковороде разогреть масло и обжаорить куриное мясо, на сильном огне до румяности.
После чего, обжаренные кусочки курицы переложить в другую сухую сковороду, немного посолить по вкусу.
В этом же масле обжарить лук нарезанный полукольцами до золотистости. Переложить к мясу и немного посолить.
Далее обжарить перец соломкой и, так же переложить к мясу немного подсолив.
Аджику смешать с пропущенным через пресс чесноком, специями и вином.
Залить этой смесью курицу с овощами, накрыть сковороду крышкой и поставить на средний огонь.
Тушить минут 10-15, до готовности курицы и овощей.
Готовое блюдо перемешать, посыпать рубленной кинзой и подать к столу.
Приятного вам аппетита!!!
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