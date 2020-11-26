Ароматный тыквенный манник с грецкими орехами: простой рецепт вкусного десерта

В сезон тыквы можно побаловать семью вкусным десертом из этого полезного продукта. Например, подать на стол ароматный манник с грецкими орехами.
Манник – это довольно простой и вкусный десерт. Благодаря манной крупе бисквитное тесто не ведет себя не так капризно, потому поднимается быстро и легко. А чтобы улучшить вкусовые качества пирога, можно поэкспериментировать с дополнительными ингредиентами. Например, добавить тыкву и грецкие орехи. Joinfo.ua поделится рецептом ароматной выпечки.
Тыквенный манник с грецкими орехами
Ингредиенты:
- Тыква — 300 грамм
- Пшеничная мука — 100 грамм
- Манная крупа — 100 грамм
- Кефир — 150 миллилитров
- Сахарный песок — 100 грамм
- Яйца куриные — 2 штуки
- Разрыхлитель — одна упаковка
- Корица молотая — половина чайной ложки
- Грецкие орехи рубленые — 40 грамм
- Соль — одна щепотка
Для украшения:
- Сахарная пудра — по вкусу
Приготовление:
Для начала в большой миске нужно взбить кефир, яйца, сахар и соль. Далее добавьте натертую на крупной терке мякоть тыквы. Тщательно смешайте и всыпьте манную крупу, продолжая помешивать. Оставьте на 10 минут, а после вводите просеянную с разрыхлителем муку. Добавьте грецкие орехи и корицу, размешайте и оставьте на 20 минут.
Форму для выпекания нужно смазать сливочным маслом и выложить в нее тесто.Поставьте в духовку, нагретую до 180 градусов, и выпекайте около 40 минут. Готовность пирога можно проверить спичкой или зубочисткой. Переложите десерт на красивую тарелку, дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного чаепития!
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