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Ароматный тыквенный манник с грецкими орехами: простой рецепт вкусного десерта

В сезон тыквы можно побаловать семью вкусным десертом из этого полезного продукта. Например, подать на стол ароматный манник с грецкими орехами.

Ароматный тыквенный манник с грецкими орехами: простой рецепт вкусного десерта

Манник – это довольно простой и вкусный десерт. Благодаря манной крупе бисквитное тесто не ведет себя не так капризно, потому поднимается быстро и легко. А чтобы улучшить вкусовые качества пирога, можно поэкспериментировать с дополнительными ингредиентами. Например, добавить тыкву и грецкие орехи. Joinfo.ua поделится рецептом ароматной выпечки.

Тыквенный манник с грецкими орехами

Ингредиенты:

  • Тыква — 300 грамм
  • Пшеничная мука — 100 грамм
  • Манная крупа — 100 грамм
  • Кефир — 150 миллилитров
  • Сахарный песок — 100 грамм
  • Яйца куриные — 2 штуки
  • Разрыхлитель — одна упаковка
  • Корица молотая — половина чайной ложки
  • Грецкие орехи рубленые — 40 грамм
  • Соль — одна щепотка

Для украшения:

  • Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление:

Для начала в большой миске нужно взбить кефир, яйца, сахар и соль. Далее добавьте натертую на крупной терке мякоть тыквы. Тщательно смешайте и всыпьте манную крупу, продолжая помешивать. Оставьте на 10 минут, а после вводите просеянную с разрыхлителем муку. Добавьте грецкие орехи и корицу, размешайте и оставьте на 20 минут.

Форму для выпекания нужно смазать сливочным маслом и выложить в нее тесто.

Поставьте в духовку, нагретую до 180 градусов, и выпекайте около 40 минут. Готовность пирога можно проверить спичкой или зубочисткой. Переложите десерт на красивую тарелку, дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного чаепития!

 

 

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сладкая выпечка
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