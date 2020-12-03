Проще пареной репы: 5 блюд из самого "сказочного" корнеплода

По сказкам, пословицам и поговоркам сразу видно, что репку на Руси всегда любили. И это неудивительно, ведь корнеплод был основным продуктом пропитания и выращивался повсеместно. Но постепенно его вытеснил картофель. Недавно крестьяне и фермеры вновь открыли для себя незаслуженно позабытую репу, и теперь ее можно купить на фермерских рынках и ярмарках выходного дня.

При приготовлении осеннюю репу чистят и варят, взбивают в пюре, обжаривают на сливочном или растительном масле. По консистенции корнеплод похож на пастернак — кремово-нежный. По вкусу репка также напоминает своего дальнего родственника. Она немного сладковатая, но при этом обладает легкой остротой. Богатый витаминами, эфирными маслами и минеральными веществами корнеплод разнообразит ваш рацион в качестве гарнира, супа, закуски или даже основного блюда.

Возможно, некоторые из вас уже пробовали похлебку из репы с пореем и чесноком или деревенский суп с репой по рецептам наших читателей. Предлагаем вам еще 5 интересных рецептов:

1. Пирог из репы

Вам понадобится:

Для теста:

1/2 кубика дрожжей

200 г муки

соль

2,5 с.т. ложки подсолнечного масла

Для начинки:

2 красные луковицы

3 репы

100 г бекона полосками

100 г сметаны

соль

перец

2 пригоршни рукколы

Кроме того:

бумага для выпекания

Приготовление:

Для теста: растворите дрожжи в 70 мл теплой воды. Добавьте муку, щепотку соли, масло и замесите тесто. Сформуйте из него шар и, накрыв крышкой, оставьте на два часа. Для начинки: почистите лук и нарежьте его кольцами. Почистите репу, натрите на терке тонкими пластинками. Мелко нарежьте бекон. Разогрейте духовку до 220°С (200°С при конвекции). Раскатайте тесто и выложите на противень, застеленный бумагой. Смажьте тесто сметаной и выложите сверху пластинки репы. Распределите по поверхности бекон и лук, посолите, поперчите и выпекайте в духовке 10-15 минут. Помойте рукколу, стряхните и перед подачей выложите на пирог.

2. Утиная ножка на овощной подушке

Вам понадобится:

На 4 персоны

400 г осенней репы

400 г тельтовской репки

2 морковки

2 зубчика чеснока

2 луковицы шалота

соль

перец

4 утиные ножки (по 350 г каждая)

примерно 400 мл бульона из птицы

1 ст. ложка свежепорубленной петрушки

Кроме того:

форма для запекания

1ст. ложка растительного масла для смазывания формы

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°С (160°С при конвекции). Смажьте форму маслом. Почистите репу, морковь, чеснок и шалот, нарежьте на небольшие кусочки. Выложите все на противень и посыпьте щепоткой соли и перцем. Сполосните утиные ножки, посолите, поперчите и выложите на овощи. Запекайте в духовке 30 минут. Добавьте немного бульона и тушите 1,5 часа. При необходимости подливайте бульон и перемешивайте овощи. Попробуйте на предмет готовности и подавайте, украсив петрушкой.

3. Драники из картофеля и репки под муссом из айвы

Вам понадобится:

на 4 порции

600 г репы

400 г картофеля для жаренья

1 яйцо

2-3 ст. ложки муки

соль

мускатный орех

Кроме того:

примерно 4 ст.ложки рапсового масла для жаренья

бумажные полотенца

кресс-салат

мусс из айвы (консервированный)

Приготовление:

Почистите репу и картофель, натрите на терке. Заверните во влажное полотенце и отожмите. Дайте настояться растительному соку, затем процедите таким образом, чтобы гуща осталась на дне миски. Тертые репу и картофель смешайте с яйцом, мукой и осадком со дна миски. Добавьте щепотку соли и мускатного ореха. Из получившейся массы сформуйте небольшие комочки, выкладывайте их на раскаленную сковороду с маслом, расплющив лопаткой, и обжаривайте до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны. Выложите драники на бумажные полотенца, чтобы дать стечь маслу. Подавайте, украсив кресс-салатом и по желанию муссом из айвы.

4. Крем-суп из белой репки

Вам понадобится:

на 4 порции

500 г белой репки

200 г картофеля для варки

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 ст. ложка сливочного масла

примерно 1 литр бульона из птицы или овощного бульона

1 груша

100 г сливок

кориандр

тмин ,

соль

перец

4 ч. ложки масла грецкого ореха или фундука

Приготовление:

Почистите репу, картофель, лук, чеснок и нарежьте кубиками. Потушите недолго все вместе в кастрюле со сливочным маслом. Погасите бульоном. Варите 20 минут на медленном огне. Затем пюрируйте суп, при необходимости добавьте немного бульона и доведите до кипения. Вымойте грушу, разрежьте на четыре части, вытащите косточки и нарежьте четвертинки на тонкие пластинки. Влейте сливки в суп, размешайте и добавьте специи: кориандр, тмин, соль и перец. Разлейте суп в четыре тарелки, сверху выложите грушу и сбрызните ореховым маслом. По желанию можно подавать с хлебными гренками.

5. Овощные чипсы

Отведайте корнеплоды, запеченные на противне! Из осенней репки, свеклы и других овощей получатся отличные чипсы.

Приготовление:

Почистите овощи, нарежьте на тонкие пластинки и выложите на противень. Добавьте оливковое масло и крупную соль и в течение 20 минут запекайте в духовке при температуре 200°С (180°С при конвекции) до образования хрустящей корочки.

p>При покупке обращайте внимание на равномерную и гладкую кожуру без повреждений. Круглые по форме сорта более нежные и вкусные, чем привычная деревенская репа.

Фиолетовый цвет появляется там, где репка торчит из грядки. Внизу и внутри плод белый.

Желтую осеннюю репку называют также масляной, ведь ее молодые корнеплоды такие нежные на вкус. Тушеная или пареная репа в качестве гарнира хорошо сочетается с рыбой и мясом.

Подробнее о сортах, выращивании и уходе за репой читайте в статье Посадил дед репку, а о ее полезных свойствах расскажет материал Репа и репка во благо человека.

А как вы готовите репу?