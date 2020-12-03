Проще пареной репы: 5 блюд из самого "сказочного" корнеплода

По сказкам, пословицам и поговоркам сразу видно, что репку на Руси всегда любили. И это неудивительно, ведь корнеплод был основным продуктом пропитания и выращивался повсеместно. Но постепенно его вытеснил картофель. Недавно крестьяне и фермеры вновь открыли для себя незаслуженно позабытую репу, и теперь ее можно купить на фермерских рынках и ярмарках выходного дня.
При приготовлении осеннюю репу чистят и варят, взбивают в пюре, обжаривают на сливочном или растительном масле. По консистенции корнеплод похож на пастернак — кремово-нежный. По вкусу репка также напоминает своего дальнего родственника. Она немного сладковатая, но при этом обладает легкой остротой. Богатый витаминами, эфирными маслами и минеральными веществами корнеплод разнообразит ваш рацион в качестве гарнира, супа, закуски или даже основного блюда.
Возможно, некоторые из вас уже пробовали похлебку из репы с пореем и чесноком или деревенский суп с репой по рецептам наших читателей. Предлагаем вам еще 5 интересных рецептов:
1. Пирог из репы
Вам понадобится:
Для теста:
- 1/2 кубика дрожжей
- 200 г муки
- соль
- 2,5 с.т. ложки подсолнечного масла
Для начинки:
- 2 красные луковицы
- 3 репы
- 100 г бекона полосками
- 100 г сметаны
- соль
- перец
- 2 пригоршни рукколы
Кроме того:
- бумага для выпекания
Приготовление:
- Для теста: растворите дрожжи в 70 мл теплой воды. Добавьте муку, щепотку соли, масло и замесите тесто. Сформуйте из него шар и, накрыв крышкой, оставьте на два часа.
- Для начинки: почистите лук и нарежьте его кольцами. Почистите репу, натрите на терке тонкими пластинками. Мелко нарежьте бекон.
- Разогрейте духовку до 220°С (200°С при конвекции). Раскатайте тесто и выложите на противень, застеленный бумагой. Смажьте тесто сметаной и выложите сверху пластинки репы.
- Распределите по поверхности бекон и лук, посолите, поперчите и выпекайте в духовке 10-15 минут. Помойте рукколу, стряхните и перед подачей выложите на пирог.
2. Утиная ножка на овощной подушке
Вам понадобится:
На 4 персоны
- 400 г осенней репы
- 400 г тельтовской репки
- 2 морковки
- 2 зубчика чеснока
- 2 луковицы шалота
- соль
- перец
- 4 утиные ножки (по 350 г каждая)
- примерно 400 мл бульона из птицы
- 1 ст. ложка свежепорубленной петрушки
Кроме того:
- форма для запекания
- 1ст. ложка растительного масла для смазывания формы
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°С (160°С при конвекции). Смажьте форму маслом. Почистите репу, морковь, чеснок и шалот, нарежьте на небольшие кусочки. Выложите все на противень и посыпьте щепоткой соли и перцем.
- Сполосните утиные ножки, посолите, поперчите и выложите на овощи. Запекайте в духовке 30 минут.
- Добавьте немного бульона и тушите 1,5 часа. При необходимости подливайте бульон и перемешивайте овощи.
- Попробуйте на предмет готовности и подавайте, украсив петрушкой.
3. Драники из картофеля и репки под муссом из айвы
Вам понадобится:
на 4 порции
- 600 г репы
- 400 г картофеля для жаренья
- 1 яйцо
- 2-3 ст. ложки муки
- соль
- мускатный орех
Кроме того:
- примерно 4 ст.ложки рапсового масла для жаренья
- бумажные полотенца
- кресс-салат
- мусс из айвы (консервированный)
Приготовление:
- Почистите репу и картофель, натрите на терке. Заверните во влажное полотенце и отожмите.
- Дайте настояться растительному соку, затем процедите таким образом, чтобы гуща осталась на дне миски.
- Тертые репу и картофель смешайте с яйцом, мукой и осадком со дна миски. Добавьте щепотку соли и мускатного ореха.
- Из получившейся массы сформуйте небольшие комочки, выкладывайте их на раскаленную сковороду с маслом, расплющив лопаткой, и обжаривайте до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Выложите драники на бумажные полотенца, чтобы дать стечь маслу. Подавайте, украсив кресс-салатом и по желанию муссом из айвы.
4. Крем-суп из белой репки
Вам понадобится:
на 4 порции
- 500 г белой репки
- 200 г картофеля для варки
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. ложка сливочного масла
- примерно 1 литр бульона из птицы или овощного бульона
- 1 груша
- 100 г сливок
- кориандр
- тмин ,
- соль
- перец
- 4 ч. ложки масла грецкого ореха или фундука
Приготовление:
- Почистите репу, картофель, лук, чеснок и нарежьте кубиками. Потушите недолго все вместе в кастрюле со сливочным маслом. Погасите бульоном. Варите 20 минут на медленном огне.
- Затем пюрируйте суп, при необходимости добавьте немного бульона и доведите до кипения.
- Вымойте грушу, разрежьте на четыре части, вытащите косточки и нарежьте четвертинки на тонкие пластинки.
- Влейте сливки в суп, размешайте и добавьте специи: кориандр, тмин, соль и перец. Разлейте суп в четыре тарелки, сверху выложите грушу и сбрызните ореховым маслом. По желанию можно подавать с хлебными гренками.
5. Овощные чипсы
Отведайте корнеплоды, запеченные на противне! Из осенней репки, свеклы и других овощей получатся отличные чипсы.
Приготовление:
- Почистите овощи, нарежьте на тонкие пластинки и выложите на противень.
- Добавьте оливковое масло и крупную соль и в течение 20 минут запекайте в духовке при температуре 200°С (180°С при конвекции) до образования хрустящей корочки.
p>При покупке обращайте внимание на равномерную и гладкую кожуру без повреждений. Круглые по форме сорта более нежные и вкусные, чем привычная деревенская репа.
Фиолетовый цвет появляется там, где репка торчит из грядки. Внизу и внутри плод белый.
Желтую осеннюю репку называют также масляной, ведь ее молодые корнеплоды такие нежные на вкус. Тушеная или пареная репа в качестве гарнира хорошо сочетается с рыбой и мясом.
Подробнее о сортах, выращивании и уходе за репой читайте в статье Посадил дед репку, а о ее полезных свойствах расскажет материал Репа и репка во благо человека.
А как вы готовите репу?
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