Вкуснейший эльзасский суп - просто объеденье

Эльзасский суп- необыкновенно вкусный и изысканный. Такой суп точно станет вашим любимым!

Эльзасский суп- это нечто невероятное, удивительное! Он нереально вкусный и особенный. Такой суп идеально подойдет для каких-либо застолий или семейного ужина/обеда.

Вам понадобится

сельдерей- 500 гр.;

зеленый лук- 250 гр.;

сливочное масло- 40 гр.;

мясной бульон- 500 мл.;

петрушка- 1 пучок;

вареная ветчина- 100 гр.;

яичные желтки- 2 шт.;

сметана- 4 ст.л.;

соль, перец, мускатный орех- по вкусу.

Приготовление

Вам необходимо сельдерей помыть, очистить и нарезать тонкими кружочками. Зеленый лук почистить и нарезать кольцами. В кастрюле разогрейте сливочное масло и потушите в нем лук, затем добавьте сельдерей и вновь немного потушите, влейте бульон и варите 20 минут. Петрушку помойте и нарежьте, ветчину нарежьте соломкой. Суп немного охладите и сделайте из него пюре миксером- он должен получиться жидким. Перемешайте яичный желток и сметану, суп разогреваем на слабом огне и добавляем яичную смесь, затем добавляем специи, сверху посыпьте ветчиной и петрушкой.

Вот, вкуснейший эльзасский суп готов. Приятного аппетита!