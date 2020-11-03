Вкуснейший эльзасский суп - просто объеденье

Эльзасский суп- необыкновенно вкусный и изысканный. Такой суп точно станет вашим любимым!
Эльзасский суп- это нечто невероятное, удивительное! Он нереально вкусный и особенный. Такой суп идеально подойдет для каких-либо застолий или семейного ужина/обеда.
Вам понадобится
- сельдерей- 500 гр.;
- зеленый лук- 250 гр.;
- сливочное масло- 40 гр.;
- мясной бульон- 500 мл.;
- петрушка- 1 пучок;
- вареная ветчина- 100 гр.;
- яичные желтки- 2 шт.;
- сметана- 4 ст.л.;
- соль, перец, мускатный орех- по вкусу.
Приготовление
- Вам необходимо сельдерей помыть, очистить и нарезать тонкими кружочками.
- Зеленый лук почистить и нарезать кольцами.
- В кастрюле разогрейте сливочное масло и потушите в нем лук, затем добавьте сельдерей и вновь немного потушите, влейте бульон и варите 20 минут.
- Петрушку помойте и нарежьте, ветчину нарежьте соломкой.
- Суп немного охладите и сделайте из него пюре миксером- он должен получиться жидким.
- Перемешайте яичный желток и сметану, суп разогреваем на слабом огне и добавляем яичную смесь, затем добавляем специи, сверху посыпьте ветчиной и петрушкой.
Вот, вкуснейший эльзасский суп готов. Приятного аппетита!
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