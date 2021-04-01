Как приготовить торты-пудинги без выпекания

Торт можно назвать одним из самых популярных и вкусных десертов. Сложно придумать лучшее завершение праздника, чем кусочек лакомства с чашкой ароматного чая или кофе. И просто замечательно, если десерт будет легким. Торты-пудинги сочетают в себе все самые любимые качества идеального блюда: нежность, восхитительный вкус, простота в приготовлении и эффектность.
Предлагаю вам два оригинальных рецепта тортов без выпечки, которые покорят вас с первого кусочка. Шикарный торт на основе из овсяного печенья понравится тем, кто предпочитает необычные решения в кулинарии. А банановый десерт оценят любители быстрой готовки. Самое сложное — дождаться, когда торт застынет.
Как приготовить торты-пудинги
Холодный торт на овсяном печенье
Этот торт не просто вкусный, но и очень оригинальный. Вы можете разнообразить вкус, добавляя новые фрукты, карамель или шоколад. Каждый выберет для себя лучшее сочетание.
Ингредиенты
- 300 г овсяного печенья
- 155 г сливочного масла
- 10 г желатина
- 120 г сахара
- 10 г крахмала
- 6 яичных желтков
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 750 мл молока
- 3 киви
- 100 г малины
- 1 апельсин
Приготовление
- С помощью блендера измельчите в крошку овсяное печенье. Добавьте к нему 140 г растопленного сливочного масла и хорошо перемешайте. Переложите смесь в разъемную форму и утрамбуйте.
- Залейте желатин холодной водой и оставьте набухать 10–15 минут. В это время сделайте заготовки из пластиковых бутылок. У пяти пол-литровых емкостей отрежьте дно, отступив от края примерно 8–10 см.
- В сотейнике соедините сахар, крахмал, желтки, ванильный экстракт и молоко. Перемешайте венчиком и поставьте на плиту. Когда молочная смесь практически закипит, добавьте желатин, хорошо перемешайте и снимите с огня.
- Дайте массе остыть, затем вылейте половину в форму. Расставьте заготовки из пластика срезом вниз (как на видео) и вылейте оставшуюся молочную смесь. Уберите торт на 3 часа в холодильник.
- Разогните скрепку и разогрейте ее край зажигалкой, затем проткните дно пластиковой бутылки и аккуратно извлеките заготовку. Проделайте то же с остальными донышками.
- Нарежьте апельсин и 2 киви кубиками. Оставшееся киви и половину малины превратите в пюре, но не смешивайте. Разложите фрукты по ячейкам на десерте так, как показано на видео. Снимите форму и подавайте к столу.
Банановый торт-пудинг с печеньем
Потрясающий десерт без выпечки, который понравится взрослым и детям. Легкий заварной крем, печенье и бананы — из простых продуктов вы получите настоящее чудо!
Ингредиенты
- 2 банана
- 180 г песочного печенья
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 70 г пудинга
- 1 л молока
Приготовление
- Смешайте в сотейнике сахар, ванильный сахар, пудинг и молоко. Поставьте смесь на умеренный огонь и готовьте до загустения массы, постоянно помешивая.
- Очистите бананы от кожуры и нарежьте кружочками. Выложите кусочки фрукта на дно формы для кексов.
- Поверх бананов распределите печенье и залейте всё остывшим кремом. Накройте форму пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.
- Когда пудинг застынет, уберите пленку, накройте форму плоским блюдом и аккуратно переверните. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте.
Браво тому, кто придумал столь дивные десерты как торты-пудинги. Пока пудинговый торт тает во рту, вы забываете обо всех проблемах и просто наслаждаетесь вкусом. Не это ли настоящее блаженство? А какие десерты нравятся вам?
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