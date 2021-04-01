Как приготовить торты-пудинги без выпекания

Торт можно назвать одним из самых популярных и вкусных десертов. Сложно придумать лучшее завершение праздника, чем кусочек лакомства с чашкой ароматного чая или кофе. И просто замечательно, если десерт будет легким. Торты-пудинги сочетают в себе все самые любимые качества идеального блюда: нежность, восхитительный вкус, простота в приготовлении и эффектность.

Предлагаю вам два оригинальных рецепта тортов без выпечки, которые покорят вас с первого кусочка. Шикарный торт на основе из овсяного печенья понравится тем, кто предпочитает необычные решения в кулинарии. А банановый десерт оценят любители быстрой готовки. Самое сложное — дождаться, когда торт застынет.

Как приготовить торты-пудинги

Холодный торт на овсяном печенье

Этот торт не просто вкусный, но и очень оригинальный. Вы можете разнообразить вкус, добавляя новые фрукты, карамель или шоколад. Каждый выберет для себя лучшее сочетание.

Ингредиенты

300 г овсяного печенья

155 г сливочного масла

10 г желатина

120 г сахара

10 г крахмала

6 яичных желтков

1 ч. л. ванильного экстракта

750 мл молока

3 киви

100 г малины

1 апельсин

Приготовление

С помощью блендера измельчите в крошку овсяное печенье. Добавьте к нему 140 г растопленного сливочного масла и хорошо перемешайте. Переложите смесь в разъемную форму и утрамбуйте. Залейте желатин холодной водой и оставьте набухать 10–15 минут. В это время сделайте заготовки из пластиковых бутылок. У пяти пол-литровых емкостей отрежьте дно, отступив от края примерно 8–10 см. В сотейнике соедините сахар, крахмал, желтки, ванильный экстракт и молоко. Перемешайте венчиком и поставьте на плиту. Когда молочная смесь практически закипит, добавьте желатин, хорошо перемешайте и снимите с огня. Дайте массе остыть, затем вылейте половину в форму. Расставьте заготовки из пластика срезом вниз (как на видео) и вылейте оставшуюся молочную смесь. Уберите торт на 3 часа в холодильник. Разогните скрепку и разогрейте ее край зажигалкой, затем проткните дно пластиковой бутылки и аккуратно извлеките заготовку. Проделайте то же с остальными донышками. Нарежьте апельсин и 2 киви кубиками. Оставшееся киви и половину малины превратите в пюре, но не смешивайте. Разложите фрукты по ячейкам на десерте так, как показано на видео. Снимите форму и подавайте к столу.

Банановый торт-пудинг с печеньем

Потрясающий десерт без выпечки, который понравится взрослым и детям. Легкий заварной крем, печенье и бананы — из простых продуктов вы получите настоящее чудо!

Ингредиенты

2 банана

180 г песочного печенья

100 г сахара

10 г ванильного сахара

70 г пудинга

1 л молока

Приготовление

Смешайте в сотейнике сахар, ванильный сахар, пудинг и молоко. Поставьте смесь на умеренный огонь и готовьте до загустения массы, постоянно помешивая. Очистите бананы от кожуры и нарежьте кружочками. Выложите кусочки фрукта на дно формы для кексов. Поверх бананов распределите печенье и залейте всё остывшим кремом. Накройте форму пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Когда пудинг застынет, уберите пленку, накройте форму плоским блюдом и аккуратно переверните. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте.

Браво тому, кто придумал столь дивные десерты как торты-пудинги. Пока пудинговый торт тает во рту, вы забываете обо всех проблемах и просто наслаждаетесь вкусом. Не это ли настоящее блаженство? А какие десерты нравятся вам?