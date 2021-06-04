Ягодный десерт из замороженных ягод: трачу 5 минут и вкусно очень

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!

Сегодня хочу поделится рецептом быстрого ягодного десерта из замороженных ягод. Уверена этот рецепт приживется у Вас на кухне 100% Готовится проще не придумаешь, на приготовление Вам потребуется не больше 5 минут. Все, кто пробовал у меня эту вкуснятину в гостях, теперь готовят дома. Кстати, каждый раз можно получать новый вкус меняя ягоды или смешивая их.

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Рецепт:

ягоды замороженные – 400г

сгущённое молоко -200г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

И так берем ягоды замороженные, у меня сегодня черная смородина, можно любые какие есть у Вас в морозильной камере. Или можно смешивать например к смородине добавить малину.

Вес ягод у меня 400 грамм, ягоды не размораживаем кладем в блендер и заливаем сгущенным молоком, я на 400 грамм ягод обычно добавляю 200 грамм сгущенного молока.

Теперь пробиваем все блендером до однородности.

Пробуем на вкус, если кисловато можно добавить еще сгущенного молока.

Десерт уже в принципе готов его можно подавать к столу, но мне больше нравится, когда он полностью замороженный.

Кладем в контейнер и ставим в морозильную камеру, оставляем до полного застывания.

Теперь достаем и наслаждаемся.

Это не только вкусно, но еще и отличный способ опустошить морозильную камеру от замороженных ягод к новому сезону.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже: