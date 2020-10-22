Отбивные из баклажанов: по вкусу, как мясо

Отбивные из баклажанов имеют уникальные органолептические качества. Удивительно, но по вкусу они даже напоминают говяжьи отбивные, хотя мясо для их приготовления не используется. Это блюдо могут позволить себе люди, отказавшиеся от употребления мясных продуктов.

Особенности приготовления

Отбивные можно делать из сырых, вареных или запеченных баклажанов. Наличие предварительной обработки и ее характер сказываются на органолептических качествах готового кушанья.

Если обычно баклажаны режут кружками и обжаривают неочищенными, то для отбивных их нужно очистить и нарезать широкими пластинами вдоль. Иногда овощи перед нарезанием вдоль разрезают на 2 части поперек. Это целесообразно делать, если плоды «синеньких» крупные и средние по величине.

Баклажаны содержат соланин. Это вредное вещество, и именно оно придает овощам горький привкус. Для удаления соланина используют соль. С этой целью нарезанные или очищенные баклажаны обсаливают или погружают в соляной раствор, спустя 10-20 минут промывают. Без предварительного вымачивания баклажанов можно обойтись, если вы уверены, что у вас овощи одного из современных сортов и содержат минимальное количество соланина. Предварительное отваривание «синеньких» в подсоленной воде тоже делает их вымачивание в рассоле излишним.

Для приготовления отбивных баклажаны нарезают пластами шириной 1 см и отбивают. Отбивать овощи нужно не сильно. Желательно делать это через слой целлофана, чтобы не повредить нежную мякоть.

Перед обжариванием баклажанные отбивные отваливают в муке и яйце, затем панируют. В качестве панировки можно использовать муку, панировочные сухари, манку, измельченные овсяные хлопья. Нередко в панировку добавляют соль, специи. Хорошо подходят такие приправы как паприка, куркума, чеснок, прованские или итальянские травы, свежий или сушеный укроп.

Обжаривают баклажаны на среднем огне без крышки до тех пор, пока они не покроются румяной корочкой. Выкладывать их нужно на раскаленную сковороду, покрытую большим слоем кипящего растительного масла.

Для удаления излишков масла положите баклажаны на тарелку, застланную салфеткой. Материал впитает лишний жир, после чего баклажаны останется переложить на чистое блюдо и подать к столу.

Подавать баклажанные отбивные желательно горячими как основную закуску или гарнир, однако и после остывания это блюдо сохраняет приятный вкус. Хорошим дополнением к отбивным из «синеньких» станет сметана или сделанный на основе кисломолочного продукта соус с добавлением чеснока и укропа. Подойдет также аджика, в том числе и приготовленная из фруктов.

Отбивные из сырых баклажанов

Состав:

баклажаны – 0,5 кг;

вода – 1 л;

соль – 20 г;

мука пшеничная – 50 г;

панировочные сухари – 100 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

рафинированное растительное масло – 60 мл;

черный молотый перец (не обязательно) – по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны очистите, нарежьте пластинами толщиной 1 см.

Из воды и соли приготовьте рассол. Положите в него баклажаны. Оставьте на 15-20 минут.

Выньте пласты «синеньких» из рассола, промойте и промокните салфеткой.

Положите подготовленные овощи в пакет и слегка их отбейте с обеих сторон.

В тарелку просейте муку, смешайте ее с перцем.

В миску разбейте яйца, взболтайте их венчиком.

На отдельную тарелку высыпьте панировочные сухари. Можно использовать панировочную смесь, смешанную со специями.

На сковороде разогрейте масло.

Обваляйте куски баклажанов в муке, обваляйте в яичной массе, запанируйте в сухарях.

Выложите отбивные в кипящее масло. Обжарьте их с обеих сторон до румяной корочки. На это потребуется 5-7 минут.

Не забудьте, что сначала готовые баклажаны нужно выкладывать на салфетку, а потом уже перекладывать на блюдо или тарелки, иначе они окажутся чрезмерно жирными.

Отбивные из вареных баклажанов

Состав:

баклажаны – 0,5 кг;

яйцо куриное – 2 шт.;

мука пшеничная – 150 г;

соль – 40 г;

вода – 2 л;

молотая паприка и итальянские травы – по вкусу;

рафинированное растительное масло – сколько уйдет.

Способ приготовления:

Вскипятите воду, растворите в ней соль. Опустите в кипящий рассол разрезанные пополам баклажаны, поварите их 5 минут. Выньте шумовкой и остудите.

Осторожно очистите «синенькие» и нарежьте вдоль на пластины толщиной 1 см. Слегка отбейте через пакет.

Просеянную муку разделите на две части, одна из которых примерно в 2 раза боле другой. В большую часть добавьте пряные травы и паприку, перемешайте.

В миску поместите сырые яйца, взбейте их венчиком.

Запанируйте куски овощей в чистой муке, затем обваляйте в яйце и запанируйте в муке, смешанной с приправами.

Выложите баклажаны на сковороду с кипящим маслом, подрумяньте с обеих сторон.

Баклажанные отбивные, сделанные по данному рецепту, выходят румяным и ароматными.

Отбивные из запеченных баклажанов

Состав:

баклажаны – 0,5 кг;

яйцо куриное – 1 шт.;

манки или овсяные хлопья – 100 г;

соль, куркума, гранулированный чеснок – по вкусу;

рафинированное растительное масло – сколько уйдет.

Способ приготовления:

Помойте и оботрите салфеткой баклажаны. Срежьте у них кончики. В нескольких местах проколите каждый плод спицей или зубочисткой.

Заверните баклажаны по одному в фольгу. Положите на противень.

Противень с овощами отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Через 20 минут проверьте готовность баклажанов. Если они еще недостаточно мягкие, оставьте их запекаться еще 5-15 минут.

Позвольте баклажаном немого остыть, затем разверните их и положите в кастрюлю с холодной водой. Когда «синенькие» остынут полностью, аккуратно их очистите. Разрежьте плоды пополам поперек и нарежьте на пластины толщиной 1-1,5 см.

Слегка отбейте баклажанные пластины, предварительно накрыв их целлофановым пакетом.

Овсяные хлопья измельчите до состояния муки с помощью кофемолки или блендера, смешайте с солью, куркумой и чесноком. Вместо овсяной муки можно использовать манку или даже обычную пшеничную муку.

Окуните каждый кусок баклажана в предварительно взбитое венчиком яйцо, затем обваляйте его в подготовленной панировочной смеси.

Раскалите сковороду, влейте на нее растительное масло, позвольте ему разогреться.

В кипящее масло выложите баклажанные отбивные. Обжарьте их до румяной корочки, переверните широкой лопаткой и подрумяньте с другой стороны.

Выложите аппетитные куски на салфетку. После того как она впитает излишки масла, разложите закуску по тарелкам и подайте к столу.

Запечь баклажаны для этого блюда можно не только в духовке, но и в микроволновке. Заворачивать в фольгу их тогда не надо. Приготовление осуществляется на максимальной мощности в течение 7-10 минут.