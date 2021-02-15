Винегрет. История и рецепты

Винегрет появился в русской кухне в конце XVIII века, но пик его популярности пришелся на советский период XX века. За долгие годы своего существования популярный салат претерпел изменения в своем составе, но базовые ингредиенты оставались неизменными — свекла, картофель, огурцы.

Первоначально винегрет представлял собой “холодное кушанье, делаемое из остатков всякого жареного мяса” (“Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский”, 1795–1797). Рачительные хозяйки готовили его из остатков телятины, говядины, птицы, которые гарнировались отварными овощами и соленьями. Об этом упоминает М.Е Салтыков-Щедрин в романе “Пошехонская старина”, изданном в 1887 году.

Очередь доходит до жаркого. Перед барыней лежит на блюде баранья нога, до такой степени исскобленная, что даже намека на мякоть нет. <…>

– Да ты смотри, Тимошка, старую баранью ногу все-таки не бросай. Еще найдутся обрезочки, на винегрет пригодятся”.

Мясной винегрет был популярным блюдом и его рецепт можно найти практически во всех поваренных книгах того времени, например в “Новейшей поваренной книге” Н. В. Гросса (1865):

Винегрет

Отделить от костей мясо, остающейся разной жаркой живности, как-то телятины, баранины, говядины, поросенка, гуся, индейки, какой-либо дичи и проч. , изрезать небольшими кусочками; потом изрезав тоненькими ломтиками вареного картофеля, свеклы, очищенных свежих или соленых огурцов, все это уложить рядами сверх мяса и обсыпать сверху того мелко-крошеными яйцами; наконец сбив хорошенько ренского уксусу, горчицы, прованского масла и немного соли облить этой смесью винегрет на блюде. В винегрет можно класть (если есть и кому угодно) нарезанные штучками моченые яблоки, сливы, крыжовник, каперсы, оливки, отварные белые грибы, соленые грузди и рыжики.

В XIX веке был также в ходу винегрет из рыбы – осетрины, лососины, судака, сига или форели, припущенных в собственном соку, а также из сельди, раковых шеек и омаров.

Уже в первой половине XIX столетия, винегрет в России становится общепринятым блюдом изысканной кухни.

Так, в одном из черновых вариантов первой главы «Евгения Онегина» Пушкин среди блюд модного и дорого петербургского ресторана «Talon» упоминает и винегрет:

Вошел — и пробка в потолок

Вина кометы хлынул ток

Готов <roast> beef окровавленный

Двойной бекас и vinaigrette

Существовало два вида винегрета – холодное блюдо, укладываемое слоями и “мешаный” винегрет, близкий к современному салату.

В «Лекциях господина Пуфа» — шуточном гастрономическом произведении В. Ф. Одоевского, изданном в 1844 году – винегрет представляет собой классический “мешаный” салат.

Постный винегрет

Возьмите по равной части вареных и нарезанных:

свеклы, картофеля и сельдерей.

Сверх того:

Чайную чашку вареных бобов.

Столько же вареной чечевицы.

Резаных соленых огурцов.

10 моченых разрезанных яблок.

Два десятка соленых грибов.

Шинкованной капусты вполовину против кореньев.

Все перемешайте хорошенько и потом полейте следующим соусом. Возьмите: французской горчицы полную столовую ложку. Смешайте ее с половиной стакана прованского масла. Сюда примешайте: четверть стакана хорошего уксуса, чайную ложку соли, две ложки соуса Coratsch.

Окончательно общенародным блюдом винегрет стал только к концу XIX века и связано это, прежде всего, с … картофелем. Популярнейший корнеплод, без которого невозможно представить современную кухню, как культура внедрялся с большими трудностями. Крестьяне Российской империи даже под страхом каторги отказывались разводить “чертово яблоко”. Истории известны “картофельные бунты”, которые прокатились по российским губерниям в 1840 – 1844 годах. И только после отмены крепостного права картофель постепенно становится одним из основных продуктов питания простого народа.

С реабилитацией картофеля винегрет получил широкое распространение, а его рецепт постепенно упрощался. Вместо великосветской заправки на основе прованского масла (оливковое масло, привозимое из французского Прованса) винегрет начали заправлять привычным подсолнечным.

В романе “Не хлебом единым” Владимира Дудинцева, изданном в 1957 году, можно прочитать и о такой экзотической по сегодняшним временам заправке:

Был сделан отличный для тех времен винегрет – с солеными огурчиками, с капусткой и с картошечкой – и полит настоящим хлопковым маслом. Друзья выпили, закусили и вволю посмеялись над своим счастьем”.

Во времена тотального дефицита винегрет благодаря своей простоте и дешевизне занял лидирующие позиции в ряду самых популярных блюд советской кухни. Но в отличие от праздничного “аристократического” оливье, “рабоче-крестьянский” винегрет был скорее повседневным блюдом, занявший более низкую ступень кухонной иерархии. Впрочем, на торжественных семейных застольях два самых популярных салата советских времен спокойно уживались вместе.

Пролетарский винегрет! Не проходите мимо. Погасите снисходительные улыбочки. По востребованности он не уступал и буржуазному оливье. Ни крабов, ни яиц, ни свежих огурцов – не берите в голову! Все самое простое: мать-картошка, морковь, свекла и, главное, сильной крепости квашеная капуста, которая все равно заполонит своей ядреной кислиной весь вкусовой простор. Я люблю старый добрый винегрет, тоже внесла правки и заправляю майонезом с горчицей”.

Дина Рубина, ”Бабий ветер” (2017)

Сегодня винегрет постепенно отвоевывает свои позиции. Он становится все более популярным рождественским постным блюдом, а его красно-зеленый цвет в колористике новогодних праздников делает его настоящим украшением новогоднего стола.

винегрет «Рождественский венок»

В приготовлении винегрета есть несколько нюансов. Предварительно отваренные в кожуре овощи необходимо охладить и только потом нарезать. Горячий картофель может дать клейкость. Для винегрета подойдут и запеченные овощи. Если вы не хотите, чтобы цвет свеклы передался другим овощам, ее надо предварительно” замаслить”, т.е. готовую холодную свеклу нарезать кубиками, залить маслом и дать постоять. Готовый салат достаточно быстро портится, даже в холодильнике, поэтому не готовьте его заранее (это не касается предварительно отваренных овощей).

Рецепт винегрета с квашеной капустой и фасолью

Ингредиенты:

крупная свекла 1 шт.

морковь 1 шт.

картофель 1 шт.

репчатый или ялтинский лук (1 небольшая головка)

огурцы соленые 2 шт.

капуста квашеная 100 – 150 гр.

фасоль (отварная или консервированная) 150 гр.

подсолнечное масло, соль

Предварительно отварите корнеплоды и фасоль. Остудите. Очистите овощи от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нашинкуйте. Смешайте нарезанные овощи, капусту, лук и фасоль. Как следует перемешайте. Приправьте подсолнечным маслом и посолите. Дайте немного настояться, чтобы впиталась заправка и подавайте к столу, украсив зеленью.