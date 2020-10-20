Как приготовить тефтели по самым лучшим рецептам?

Знания как приготовить тефтели, которые, как чистый холст, вариативны в специях, добавках, соусах и комбинациях из разных видов фарша, и могут быть представлены к столу хрустящими, окутанными глазурью, тушеными и запеченными, помогут вам в создании универсальных, вкусных, сочных, сытных топперов для круп, бобовых, спагетти и пюре.

Как готовить тефтели?

Чтобы сделать классические тефтели, взбейте мясной фарш, полуготовый рис, лук, яйцо. Сформуйте из массы шарики, обжарьте и потушите их в томатном соусе. Однако, не стоит относиться к блюду догматично. Томатный соус можно заменить сметаной или сливками, рис — на панировочные сухари, хлеб, сыр, и вместо обжаривания выбрать запекание.

Любое приготовление тефтелей начинается с вымешивания фарша, которое не должно быть долгим. Чем дольше вы будете перемешивать фарш, тем жестче будет готовый продукт. Образно, заливка для тефтелей делится на белую и красную. Белые соусы готовятся с добавлением сливок, молока или сметаны, в основе красных соусов — томатная паста, свежие томаты или кетчуп.

Тефтели из свинины

Вряд ли есть что-то более подходящее для будней, чем свиной фарш, включенный в рецепт тефтелей с подливкой которые тушатся на сковороде.

Жирное мясо сделает фарш нежным, рис добавит клейкости, яйцо — вязкости, лук — сочности. Обжаривание даст хрустящий внешний вид, а длительное тушение в соусе — ароматную и влажную внутреннюю часть.

Ингредиенты:

свиной фарш – 300 г;

отварной рис – 1 стакан;

лук – 2 шт.;

чеснок – 1 ч. ложка;

яйцо – 1 шт.;

мука – 3 ст. ложки;

томатный соус – 500 мл;

сливки – 120 мл;

бульон – 120 мл;

морковь – 1 шт.

Приготовление

Перед тем, как приготовить тефтели, соедините фарш, рис, 1 мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Сформуйте в шарики. Обваляйте в муке и обжарьте. Отдельно спассеруйте лук и морковь. Добавьте томатный соус, бульон, сливки и тушите 5 мин. Положите в соус тефтели и томите 15 мин.

Куриные тефтели

Если нужен интересный способ, чтобы оживить тефтели из куриного фарша, он перед вами. Здесь деликатный фарш дополняется сухарями и яйцом для связки, и небольшим количеством подливки, добавляющей сочности и пикантности. Чтобы предотвратить пересыхание, шарики быстро обжаривают и тушат в той же посуде, в пряной подливе всего 5 минут.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г;

сухари – ½ стакана;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

соль – ½ ч.ложки;

кайенский перец – ¼ ч. ложки.

зубок чеснока – 3 шт.;

имбирь – 1 ч. ложка;

масло – ¼ стакана;

соевый соус – ¼ стакана;

сахар – 2 ст. ложки;

острый соус – 1 ст. ложка.

Приготовление

Взбейте все составляющие соуса. Соедините все для тефтелей. Добавьте в фарш 2 ст. ложки соуса. Обжарьте шарики за 8 мин. Введите соус и тушите вкусные тефтели 5 мин.

Тефтели из индейки

Эти диетические тефтели из индейки развенчивают миф о сухости постного мяса. Они получаются сочными, с минимум калорий, и держат форму без добавления риса или сухарей, поскольку черпают влагу и клейкость из тертых кабачков. Вместо того, чтобы жариться в масле, впитывая жир и создавая беспорядок, шарики запекаются в духовке за 20 минут.

Ингредиенты:

индюшиный фарш – 900 г;

тертый кабачок – 1 стакан;

яйцо – 2 шт.;

зубок чеснока – 4 шт.;

луковый порошок – 2 ст. ложки;

соль – 1 ч. ложка;

орегано – 1 ч. ложка.

Приготовление

Перед тем, как приготовить диетические тефтели, отожмите жидкость из кабачка. Добавьте все остальное. Выпекайте при 180℃ 20 мин.

Рыбные тефтели

Если вы хотите, чтобы тефтели из фарша были полезны для тела, приятны душе, и интересны для кулинарии, используйте рыбу. Например, окуня, чье филе, обладая сладостью и умеренной жирностью, прекрасно сочетается с соусом из кокосового молока. Тефтели тушатся без обжаривания, поэтому понравятся тем, кто отказался от жареной еды.

Ингредиенты:

филе окуня – 450 г;

яйцо – 1 шт.;

сухари – 1 стакан;

болгарский перец – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

зубок чеснока – 2 шт.;

свежие томаты – 1 стакан;

кокосовое молоко – 500 мл;

масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

Измельчите рыбу, ½ болгарского перца и ½ лука. Добавьте яйцо, сухари, специи. Соберите 8 шариков. Обжарьте в масле оставшийся лук и перец . Добавьте чеснок, томаты и кокосовое молоко. Тушите соус 5 мин. Добавьте шарики и тушите 10 мин.

Тефтели из говяжьего фарша

Одним из главных условий для каждого, кто делает тефтели из говядины, является сочный фарш. В предложенном варианте он дополняется тертым сыром и сметаной. Сыр, плавясь, соединяет все компоненты вместе, а сметана добавляет жир и влагу. Кроме этого, тефтели тушатся в соусе 10 минут. Ровно столько, чтобы впитать ароматы и не пересохнуть.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 2 ст. ложки;

сыр – ½ стакана;

томатное пюре – 1 ½ стакана;

чеснок – 2 ч. ложки;

луковый порошок – ½ ч. ложки;

сахар – 2 ч. ложки.

Приготовление

Смешайте сыр, измельченную говядину, сметану, специи и яйцо. Соберите 8 тефтелей. Запанируйте и обжарьте. Добавьте томатное пюре 2 ст. ложки масла, чеснок и специи и потушите 2 мин. Положите тефтели в соус и тушите 10 мин.

Тефтели на сковороде

Когда нет идей для ужинов в загруженные будни, используйте этот рецепт вкусных тефтелей на сковороде, где и обжаривание, и тушение осуществляются в одной посуде. В данном варианте тефтели из фарша индейки и риса фаршируются моцареллой. Это хороший ход, чтобы сохранить тефтелям сочность, усилить презентацию и вызвать к блюду интерес.

Ингредиенты:

индюшиный фарш – 400 г;

отварной рис – ½ стакана;

яйцо – 1 шт.;

вустерширский соус – 1 ст. ложка;

чеснок (фарш) – 1 ч. ложка;

соль – 1 ч. ложка;

орегано – ¾ ч. ложки;

масло – 3 ст. ложки;

моцарелла (кубики) – 30 г;

моцарелла (тертая) – ½ стакана;

соус маринара – 750 мл.

Приготовление

Соедините фарш, рис, яйцо, вустерширский соус, чеснок, соль и орегано. Соберите фарш в шарики, запечатайте внутрь каждого кубик моцареллы. Обжарьте по 2 мин. с каждой стороны. Добавьте соус и тушите 10 мин. Посыпьте тертой моцареллой.

Тефтели в духовке — рецепт

Если сковорода — находка для мини партии шариков, то мясные тефтели в духовке — хороший вариант, где можно увеличить количество изделий, которые будут иметь щадящее подрумянивание. Суть этого рецепта запараллелить два процесса. Пока тефтели запекаются, вы можете сделать соус. После, запечь тефтели в соусе, чтобы они впитали ароматы.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

зубок чеснока – 4 шт.;

масло – 3 ст. ложки;

смешанный фарш –500 г;

молоко – ½ стакана;

яйцо – 1 шт.;

сыр – ½ стакана;

сухари – ½ стакана;

соль – 1 ч. ложка;

итальянские травы – 2 ч. ложки.

измельченные томаты – 800 г;

томатная паста – 2 ст. ложки;

соль и сахар – по 1 ч. ложки.

Приготовление

Обжарьте в масле лук и чеснок и добавьте в фарш с остальными компонентами. Выпекайте тефтели при 210℃ 12 мин. Проварите все компоненты соуса 5 мин. Добавьте к тефтелям и запекайте еще 10 мин. при 180 ℃.

Тефтели в мультиварке

Нужен идеальный обед, который готовится автоматически? Обратите внимание на тефтели в мультиварке с подливкой. Эти мясные шарики, включая в себя правильную комбинацию мяса, риса и специй томятся в простой комби подливке из кетчупа и сметаны, в идеальном сосуде для тушения, не превышающего точку кипения. В итоге, их можно резать ложкой.

Ингредиенты:

свиной фарш – 450 г;

отварной рис – 1 стакан;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ½ ч. ложки;

черный перец – ½ ч. ложки;

чеснок ( фарш) – 1 ½ ч. ложки;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

масло – 2 ст. ложки;

сметана – 2 ст. ложки;

кетчуп – 2 ст. ложки;

мука – 1 ст. ложка;

вода – ½ стакана.

Приготовление

Потушите лук и морковь в режиме «Жарка» 10 мин. Положите сверху мясные шарики с подливкой и томите в «Тушении» 60 мин.

Тефтели в пароварке

Чем так хороши тефтели на пару? Прежде всего, избегая контактов с жидкостью и жиром, изделия сохраняют невысокую калорийность, питательные вещества и чистый вкус, раскрываясь домашним поварам в совершенно ином виде. Но, а тем, кто только привыкает к такому рода вкусам, предлагается обогатить тефтели сливочно-горчичным соусом.

Ингредиенты:

свинина – 250 г;

отварной рис – 120 г;

желток – 1 шт.;

соль – ½ ч. ложки;

пассерованный лук – 2 ст. ложки.

лук – 1 шт.;

масло – 70 г;

бульон – 250 мл;

мука – 1 ½ ст. ложки;

горчица – 2 ч. ложки;

сметана – 3 ст. ложки;

яблочный уксус – ½ ч. ложки.

Приготовление

Выложите тефтели их в контейнер пароварки и томите 20 мин. Тем временем, обжарьте лук в масле. Добавьте муку и тушите 2 мин. Введите бульон и тушите 5 мин. Перемешайте со сметаной, горчицей, уксусом. Приправьте и тушите еще 5 мин.

Тефтели без мяса

Если вы ищете здоровую альтернативу шарикам из мяса, которая была бы прекрасна на вкус, приготовьте тефтели из кабачков. Начните с обжаривания чеснока и тертой кабачковой массы. Этот шаг избавит кабачки от лишней влаги, смягчит и ароматизирует их. Дополните массу сухарями и яйцом, чтобы изделия держали форму, и запеките.

Ингредиенты:

чеснок – 2 ч. ложки;

тертый кабачок – 4 стакана;

масло – 2 ст. ложки;

соль – ½ ч. ложки;

итальянские травы – 1 ч. ложка;

сухари – 1 стакан;

яйцо – 1 шт.;

сыр – 3 ст. ложки.

Приготовление

Обжарьте чеснок и кабачки за 3 мин. Переложите в дуршлаг и отожмите. Добавьте все остальное. Выпекайте 20 мин. при 180℃.

Тефтели под соусом бешамель

Когда под рукой нет никакого гарнира, приготовьте тефтели в соусе бешамель, чтобы макать в соус хлеб. Деликатный, кремовый соус, загущенный сливочным маслом и мукой, наполнит сочные тефтели нежными вкусами молока и тонкими ароматами мускатного ореха. Перед тем, как потушить тефтели в соусе, обжарьте их на сковороде.

Ингредиенты:

смешанный фарш – 700 г;

отварной рис – 1 стакан;

яйцо – 1 шт.;

тертый лук – 1 шт.;

молоко – 2 ст. ложки;

базилик, перец – по ¼ ч. ложки.

молоко – 500 мл;

масло – 3 ст. ложки;

мука – 2 ст. ложки;

мускатный орех – ¼ ч. ложки.

Приготовление

Соберите и обжарьте тефтели. В другой кастрюле обжарьте муку с маслом за 3 мин. Добавьте молоко, специи и варите 5 мин. Переложите тефтели в соус и тушите 10 мин.

Тефтели в томатном соусе — рецепт

Скажем честно, что никакие эксперименты с соусами не смогут превзойти вечную классику — тефтели в томате. Однако, следует признать: томатная основа тоже вариативна. Здесь, тефтели напитываются соками и ароматами томатного соуса из уваренных до густоты томатов в собственном соку. При этом, тефтели перед тушением не обжариваются.

Ингредиенты:

зубок чеснока – 3 шт.;

лавр – 1 шт.;

масло – 2 ст. ложки;

хлопья чили – ¼ ч. ложки;

томаты в собственном соку – 800 г;

говяжий фарш – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 60 мл;

рис – ½ стакана;

сыр – 100 г.

Приготовление

Потушите чеснок, лавр, чили и томаты 30 мин. Пюрируйте. Положите тефтели в соус и тушите 15 мин.

Тефтели как в детском саду — рецепт

Детские воспоминания самые сильные. Отчасти, поэтому, для многих из нас тефтели как в детском саду до сих пор служат эталоном. Секрет в том, что детсадовские повара клали в свиной фарш много риса, который в результате длительного тушения в томатно-сметанном соусе давал шарикам пухлую, мягкую, влажную, кремовую текстуру.

Ингредиенты:

свиной фарш – 500 г;

отварной рис – 1 ½ стакана;

тертый лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.

Для соуса:

мука – 1 ст. ложка;

сметана – 2 ст. ложки;

томатная паста – 1 ст. ложка;

вода – 500 мл;

сахар – 1 ч. ложка;

соль – ½ ч. ложки.

Приготовление

Соберите тефтели. Запанируйте и обжарьте в масле. Взбейте пасту, воду, муку и сметану. Покройте шарики соусом и тушите 20 мин.

Тефтели в сметане

Если вы нуждаетесь в простом, недорогом, универсальном соусе — то, это соус для тефтелей из сметаны. Жирность, кислотность, густота этого соуса выводит мясные шарики на новый уровень, которого невозможно достичь с другими компонентами. Чтобы добавить сметане немного цвета и вкуса, добавьте в соус карамелизированный лук.

Ингредиенты:

тефтели – 12 шт.;

лук – 100 г;

масло – 30 г;

сметана – 5 ст. ложек;

мука – 1 ст. ложка;

вода – 200 мл.

Приготовление

Карамелизируйте лук. Добавьте сметану, муку, воду и специи. Доведите до кипения, затем, вылейте на тефтели и запекайте 30 мин. при 180℃.

Тефтели с картошкой

Нет блюда лучше, чем тушеная картошка с тефтелями, которая составит любой семье сытный обед. В данном варианте параллельное приготовление облегчает дело. Пока тефтели тушатся в духовке, рагу из томатов, лука и картофеля томится на плите. После чего, тефтели отправляются в рагу, где доходят до кондиции, впитывая соки тушеных овощей.

Ингредиенты:

фарш – 450 г;

молоко – ½ стакана;

яйцо – 1 шт.;

сухари – ½ стакана;

желатин – ½ ч. ложки;

лук – 2 ст. ложки.;

соль – ½ ч. ложки.

картофель – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

зубок чеснока – 2 шт.;

томаты – 150 г;

овощной бульон – 500 мл;

винный уксус – 1 ч. ложка.

Приготовление