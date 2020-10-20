Как приготовить тефтели по самым лучшим рецептам?

Знания как приготовить тефтели, которые, как чистый холст, вариативны в специях, добавках, соусах и комбинациях из разных видов фарша, и могут быть представлены к столу хрустящими, окутанными глазурью, тушеными и запеченными, помогут вам в создании универсальных, вкусных, сочных, сытных топперов для круп, бобовых, спагетти и пюре.
Как готовить тефтели?
Чтобы сделать классические тефтели, взбейте мясной фарш, полуготовый рис, лук, яйцо. Сформуйте из массы шарики, обжарьте и потушите их в томатном соусе. Однако, не стоит относиться к блюду догматично. Томатный соус можно заменить сметаной или сливками, рис — на панировочные сухари, хлеб, сыр, и вместо обжаривания выбрать запекание.
- Любое приготовление тефтелей начинается с вымешивания фарша, которое не должно быть долгим. Чем дольше вы будете перемешивать фарш, тем жестче будет готовый продукт.
- Образно, заливка для тефтелей делится на белую и красную. Белые соусы готовятся с добавлением сливок, молока или сметаны, в основе красных соусов — томатная паста, свежие томаты или кетчуп.
Тефтели из свинины
Вряд ли есть что-то более подходящее для будней, чем свиной фарш, включенный в рецепт тефтелей с подливкой которые тушатся на сковороде.Жирное мясо сделает фарш нежным, рис добавит клейкости, яйцо — вязкости, лук — сочности. Обжаривание даст хрустящий внешний вид, а длительное тушение в соусе — ароматную и влажную внутреннюю часть.
Ингредиенты:
- свиной фарш – 300 г;
- отварной рис – 1 стакан;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 1 ч. ложка;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 3 ст. ложки;
- томатный соус – 500 мл;
- сливки – 120 мл;
- бульон – 120 мл;
- морковь – 1 шт.
Приготовление
- Перед тем, как приготовить тефтели, соедините фарш, рис, 1 мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Сформуйте в шарики.
- Обваляйте в муке и обжарьте.
- Отдельно спассеруйте лук и морковь. Добавьте томатный соус, бульон, сливки и тушите 5 мин.
- Положите в соус тефтели и томите 15 мин.
Куриные тефтели
Если нужен интересный способ, чтобы оживить тефтели из куриного фарша, он перед вами. Здесь деликатный фарш дополняется сухарями и яйцом для связки, и небольшим количеством подливки, добавляющей сочности и пикантности. Чтобы предотвратить пересыхание, шарики быстро обжаривают и тушат в той же посуде, в пряной подливе всего 5 минут.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г;
- сухари – ½ стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соль – ½ ч.ложки;
- кайенский перец – ¼ ч. ложки.
- зубок чеснока – 3 шт.;
- имбирь – 1 ч. ложка;
- масло – ¼ стакана;
- соевый соус – ¼ стакана;
- сахар – 2 ст. ложки;
- острый соус – 1 ст. ложка.
Приготовление
- Взбейте все составляющие соуса.
- Соедините все для тефтелей. Добавьте в фарш 2 ст. ложки соуса.
- Обжарьте шарики за 8 мин. Введите соус и тушите вкусные тефтели 5 мин.
Тефтели из индейки
Эти диетические тефтели из индейки развенчивают миф о сухости постного мяса. Они получаются сочными, с минимум калорий, и держат форму без добавления риса или сухарей, поскольку черпают влагу и клейкость из тертых кабачков. Вместо того, чтобы жариться в масле, впитывая жир и создавая беспорядок, шарики запекаются в духовке за 20 минут.
Ингредиенты:
- индюшиный фарш – 900 г;
- тертый кабачок – 1 стакан;
- яйцо – 2 шт.;
- зубок чеснока – 4 шт.;
- луковый порошок – 2 ст. ложки;
- соль – 1 ч. ложка;
- орегано – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Перед тем, как приготовить диетические тефтели, отожмите жидкость из кабачка. Добавьте все остальное.
- Выпекайте при 180℃ 20 мин.
Рыбные тефтели
Если вы хотите, чтобы тефтели из фарша были полезны для тела, приятны душе, и интересны для кулинарии, используйте рыбу. Например, окуня, чье филе, обладая сладостью и умеренной жирностью, прекрасно сочетается с соусом из кокосового молока. Тефтели тушатся без обжаривания, поэтому понравятся тем, кто отказался от жареной еды.
Ингредиенты:
- филе окуня – 450 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сухари – 1 стакан;
- болгарский перец – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- зубок чеснока – 2 шт.;
- свежие томаты – 1 стакан;
- кокосовое молоко – 500 мл;
- масло – 2 ст. ложки.
Приготовление
- Измельчите рыбу, ½ болгарского перца и ½ лука. Добавьте яйцо, сухари, специи. Соберите 8 шариков.
- Обжарьте в масле оставшийся лук и перец . Добавьте чеснок, томаты и кокосовое молоко. Тушите соус 5 мин.
- Добавьте шарики и тушите 10 мин.
Тефтели из говяжьего фарша
Одним из главных условий для каждого, кто делает тефтели из говядины, является сочный фарш. В предложенном варианте он дополняется тертым сыром и сметаной. Сыр, плавясь, соединяет все компоненты вместе, а сметана добавляет жир и влагу. Кроме этого, тефтели тушатся в соусе 10 минут. Ровно столько, чтобы впитать ароматы и не пересохнуть.
Ингредиенты:
- говяжий фарш – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. ложки;
- сыр – ½ стакана;
- томатное пюре – 1 ½ стакана;
- чеснок – 2 ч. ложки;
- луковый порошок – ½ ч. ложки;
- сахар – 2 ч. ложки.
Приготовление
- Смешайте сыр, измельченную говядину, сметану, специи и яйцо. Соберите 8 тефтелей. Запанируйте и обжарьте.
- Добавьте томатное пюре 2 ст. ложки масла, чеснок и специи и потушите 2 мин.
- Положите тефтели в соус и тушите 10 мин.
Тефтели на сковороде
Когда нет идей для ужинов в загруженные будни, используйте этот рецепт вкусных тефтелей на сковороде, где и обжаривание, и тушение осуществляются в одной посуде. В данном варианте тефтели из фарша индейки и риса фаршируются моцареллой. Это хороший ход, чтобы сохранить тефтелям сочность, усилить презентацию и вызвать к блюду интерес.
Ингредиенты:
- индюшиный фарш – 400 г;
- отварной рис – ½ стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- вустерширский соус – 1 ст. ложка;
- чеснок (фарш) – 1 ч. ложка;
- соль – 1 ч. ложка;
- орегано – ¾ ч. ложки;
- масло – 3 ст. ложки;
- моцарелла (кубики) – 30 г;
- моцарелла (тертая) – ½ стакана;
- соус маринара – 750 мл.
Приготовление
- Соедините фарш, рис, яйцо, вустерширский соус, чеснок, соль и орегано.
- Соберите фарш в шарики, запечатайте внутрь каждого кубик моцареллы.
- Обжарьте по 2 мин. с каждой стороны.
- Добавьте соус и тушите 10 мин.
- Посыпьте тертой моцареллой.
Тефтели в духовке — рецепт
Если сковорода — находка для мини партии шариков, то мясные тефтели в духовке — хороший вариант, где можно увеличить количество изделий, которые будут иметь щадящее подрумянивание. Суть этого рецепта запараллелить два процесса. Пока тефтели запекаются, вы можете сделать соус. После, запечь тефтели в соусе, чтобы они впитали ароматы.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.;
- зубок чеснока – 4 шт.;
- масло – 3 ст. ложки;
- смешанный фарш –500 г;
- молоко – ½ стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- сыр – ½ стакана;
- сухари – ½ стакана;
- соль – 1 ч. ложка;
- итальянские травы – 2 ч. ложки.
- измельченные томаты – 800 г;
- томатная паста – 2 ст. ложки;
- соль и сахар – по 1 ч. ложки.
Приготовление
- Обжарьте в масле лук и чеснок и добавьте в фарш с остальными компонентами.
- Выпекайте тефтели при 210℃ 12 мин.
- Проварите все компоненты соуса 5 мин. Добавьте к тефтелям и запекайте еще 10 мин. при 180 ℃.
Тефтели в мультиварке
Нужен идеальный обед, который готовится автоматически? Обратите внимание на тефтели в мультиварке с подливкой. Эти мясные шарики, включая в себя правильную комбинацию мяса, риса и специй томятся в простой комби подливке из кетчупа и сметаны, в идеальном сосуде для тушения, не превышающего точку кипения. В итоге, их можно резать ложкой.
Ингредиенты:
- свиной фарш – 450 г;
- отварной рис – 1 стакан;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 ½ ч. ложки;
- черный перец – ½ ч. ложки;
- чеснок ( фарш) – 1 ½ ч. ложки;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- масло – 2 ст. ложки;
- сметана – 2 ст. ложки;
- кетчуп – 2 ст. ложки;
- мука – 1 ст. ложка;
- вода – ½ стакана.
Приготовление
- Потушите лук и морковь в режиме «Жарка» 10 мин.
- Положите сверху мясные шарики с подливкой и томите в «Тушении» 60 мин.
Тефтели в пароварке
Чем так хороши тефтели на пару? Прежде всего, избегая контактов с жидкостью и жиром, изделия сохраняют невысокую калорийность, питательные вещества и чистый вкус, раскрываясь домашним поварам в совершенно ином виде. Но, а тем, кто только привыкает к такому рода вкусам, предлагается обогатить тефтели сливочно-горчичным соусом.
Ингредиенты:
- свинина – 250 г;
- отварной рис – 120 г;
- желток – 1 шт.;
- соль – ½ ч. ложки;
- пассерованный лук – 2 ст. ложки.
- лук – 1 шт.;
- масло – 70 г;
- бульон – 250 мл;
- мука – 1 ½ ст. ложки;
- горчица – 2 ч. ложки;
- сметана – 3 ст. ложки;
- яблочный уксус – ½ ч. ложки.
Приготовление
- Выложите тефтели их в контейнер пароварки и томите 20 мин.
- Тем временем, обжарьте лук в масле. Добавьте муку и тушите 2 мин.
- Введите бульон и тушите 5 мин.
- Перемешайте со сметаной, горчицей, уксусом. Приправьте и тушите еще 5 мин.
Тефтели без мяса
Если вы ищете здоровую альтернативу шарикам из мяса, которая была бы прекрасна на вкус, приготовьте тефтели из кабачков. Начните с обжаривания чеснока и тертой кабачковой массы. Этот шаг избавит кабачки от лишней влаги, смягчит и ароматизирует их. Дополните массу сухарями и яйцом, чтобы изделия держали форму, и запеките.
Ингредиенты:
- чеснок – 2 ч. ложки;
- тертый кабачок – 4 стакана;
- масло – 2 ст. ложки;
- соль – ½ ч. ложки;
- итальянские травы – 1 ч. ложка;
- сухари – 1 стакан;
- яйцо – 1 шт.;
- сыр – 3 ст. ложки.
Приготовление
- Обжарьте чеснок и кабачки за 3 мин.
- Переложите в дуршлаг и отожмите. Добавьте все остальное.
- Выпекайте 20 мин. при 180℃.
Тефтели под соусом бешамель
Когда под рукой нет никакого гарнира, приготовьте тефтели в соусе бешамель, чтобы макать в соус хлеб. Деликатный, кремовый соус, загущенный сливочным маслом и мукой, наполнит сочные тефтели нежными вкусами молока и тонкими ароматами мускатного ореха. Перед тем, как потушить тефтели в соусе, обжарьте их на сковороде.
Ингредиенты:
- смешанный фарш – 700 г;
- отварной рис – 1 стакан;
- яйцо – 1 шт.;
- тертый лук – 1 шт.;
- молоко – 2 ст. ложки;
- базилик, перец – по ¼ ч. ложки.
- молоко – 500 мл;
- масло – 3 ст. ложки;
- мука – 2 ст. ложки;
- мускатный орех – ¼ ч. ложки.
Приготовление
- Соберите и обжарьте тефтели.
- В другой кастрюле обжарьте муку с маслом за 3 мин.
- Добавьте молоко, специи и варите 5 мин.
- Переложите тефтели в соус и тушите 10 мин.
Тефтели в томатном соусе — рецепт
Скажем честно, что никакие эксперименты с соусами не смогут превзойти вечную классику — тефтели в томате. Однако, следует признать: томатная основа тоже вариативна. Здесь, тефтели напитываются соками и ароматами томатного соуса из уваренных до густоты томатов в собственном соку. При этом, тефтели перед тушением не обжариваются.
Ингредиенты:
- зубок чеснока – 3 шт.;
- лавр – 1 шт.;
- масло – 2 ст. ложки;
- хлопья чили – ¼ ч. ложки;
- томаты в собственном соку – 800 г;
- говяжий фарш – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 60 мл;
- рис – ½ стакана;
- сыр – 100 г.
Приготовление
- Потушите чеснок, лавр, чили и томаты 30 мин. Пюрируйте.
- Положите тефтели в соус и тушите 15 мин.
Тефтели как в детском саду — рецепт
Детские воспоминания самые сильные. Отчасти, поэтому, для многих из нас тефтели как в детском саду до сих пор служат эталоном. Секрет в том, что детсадовские повара клали в свиной фарш много риса, который в результате длительного тушения в томатно-сметанном соусе давал шарикам пухлую, мягкую, влажную, кремовую текстуру.
Ингредиенты:
- свиной фарш – 500 г;
- отварной рис – 1 ½ стакана;
- тертый лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.
Для соуса:
- мука – 1 ст. ложка;
- сметана – 2 ст. ложки;
- томатная паста – 1 ст. ложка;
- вода – 500 мл;
- сахар – 1 ч. ложка;
- соль – ½ ч. ложки.
Приготовление
- Соберите тефтели. Запанируйте и обжарьте в масле.
- Взбейте пасту, воду, муку и сметану. Покройте шарики соусом и тушите 20 мин.
Тефтели в сметане
Если вы нуждаетесь в простом, недорогом, универсальном соусе — то, это соус для тефтелей из сметаны. Жирность, кислотность, густота этого соуса выводит мясные шарики на новый уровень, которого невозможно достичь с другими компонентами. Чтобы добавить сметане немного цвета и вкуса, добавьте в соус карамелизированный лук.
Ингредиенты:
- тефтели – 12 шт.;
- лук – 100 г;
- масло – 30 г;
- сметана – 5 ст. ложек;
- мука – 1 ст. ложка;
- вода – 200 мл.
Приготовление
- Карамелизируйте лук.
- Добавьте сметану, муку, воду и специи.
- Доведите до кипения, затем, вылейте на тефтели и запекайте 30 мин. при 180℃.
Тефтели с картошкой
Нет блюда лучше, чем тушеная картошка с тефтелями, которая составит любой семье сытный обед. В данном варианте параллельное приготовление облегчает дело. Пока тефтели тушатся в духовке, рагу из томатов, лука и картофеля томится на плите. После чего, тефтели отправляются в рагу, где доходят до кондиции, впитывая соки тушеных овощей.
Ингредиенты:
- фарш – 450 г;
- молоко – ½ стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- сухари – ½ стакана;
- желатин – ½ ч. ложки;
- лук – 2 ст. ложки.;
- соль – ½ ч. ложки.
- картофель – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- зубок чеснока – 2 шт.;
- томаты – 150 г;
- овощной бульон – 500 мл;
- винный уксус – 1 ч. ложка.
Приготовление
- Соберите тефтели. Выпекайте их 15 мин. при 200℃.
- Тем временем, обжарьте лук, чеснок и картофель.
- Добавьте томаты, специи, уксус и бульон и тушите 10 мин.
- Переложите мясные шарики в рагу и тушите еще 10 мин.
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