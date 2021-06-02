Чем заменить хлеб в рационе. Делимся рецептами и секретами!

Летом организму для сытого счастья нужно не так много. Жара приглушает аппетит, и он готов довольствоваться простой необременительной едой. Поэтому есть резон облегчить повседневное меню, и первым делом решить, чем заменить хлеб в рационе.

Хлебные хитрости

При всех положительных качествах хлеб обладает одним весьма негативным свойством — портить наши прекрасные формы. Чем заменить хлеб при похудении? Хлебом из ржаной или цельнозерновой муки. Первый является самым низкокалорийным сортом, содержит массу аминокислот и полиненасыщенных жиров. Второй богат клетчаткой, антиоксидантами и сложными углеводами. Список можно дополнить бездрожжевым и отрубным хлебом, армянским лавашом, галетами и диетическими хлебцами. Главное, чтобы в них не было муки, крахмала и искусственных добавок.

Интересной заменой хлебу станут лепешки из нута.

Отвариваем 1 стакан нута, заливаем его смесью из 1 стакана воды и 1 яйца, тщательно пюрируем в блендере.

Добавляем соль по вкусу, рубленый укроп, выкладываем полученную массу на противень тонким слоем и запекаем до румяной корочки.

Когда лепешка остынет, разрезаем ее на части.

Это угощение полюбится и детям, и взрослым, особенно если вы дополните его интересной начинкой.

Свежий взгляд на бутерброд

Сэндвичи любят практически все. И если кто–то из домочадцев на диете, это не повод от них отказываться. Просто найдите, чем заменить хлеб в бутерброде. Самая здоровая альтернатива — листья салата, вроде латука или айсберга.

Натираем на терке 200 г любого сыра, смешиваем его с пучком измельченной петрушки, заправляем 2 ст. л. сметаны, солим и перчим.

Укладываем начинку на лист салата и сворачиваем рулетик.

Удачно заменит хлеб болгарский перец.

Возьмем два крупных широких ломтика перца и положим между ними кружки поджаренного кабачка и свежего помидора, ломтик сыра и шпинат — отличный летний сэндвич готов.

Любопытные вариации получаются из баклажанов.

Нарезаем крупный баклажан толстыми кружками, обжариваем с обеих сторон и помещаем между ними начинку из 100 г сыра, 1 помидора, нарезанного кружками и натертой моркови.

Подобные кулинарные экспромты одобрят даже самые большие привереды.

Секрет сочных котлет

Хлеб придает котлетам особую сочность и мягкость. Но для этой цели можно использовать более полезные ингредиенты. Чем заменить хлеб в котлетах? Самое простое решение — тертый картофель, сырой для мясных котлет и вареный для рыбных. Свежий кабачок и капуста тоже подарят котлетам сочность. Для более сытных вариаций можно выбрать муку, крахмал, рис, перловую и ячневую крупы и даже овсяные хлопья.

Котлеты из индейки — вкусное диетическое блюдо для легкого летнего меню.

Смешиваем 500 г фарша с натертой луковицей, 3 зубчиками чеснока, 2 ст. л. геркулеса, солью и перцем.

Тщательно отбиваем фарш руками, чтобы он насытился кислородом и стал мягче.

Далее формируем котлеты и обжариваем их до золотистой корочки.

Такое блюдо можно предложить даже самым маленьким гурманам, ведь мясо индейки чрезвычайно полезно для детей.

Рис для стройности

Рис вместо хлеба — один из важных принципов здорового питания. Наглядным примером этому служат стройные и подтянутые японцы, поглощающие рис килограммами. Чтобы облегчить меню, достаточно заменить хлеб рисом, только обязательно нешлифованным. В нем сохранена твердая оболочка, где таится львиная доля микроэлементов и клетчатки. Особо популярен коричневый рис, одобренный многими диетологами. Правда, варится он вдвое дольше белого, получается жестковатым, да и срок его жизни намного короче. Однако эти недостатки — приемлемая плата за богатый букет полезных свойств.

Замачиваем 1 стакан риса на ночь, утром высыпаем набухшие зерна в кипящую воду, варим 30–35 минут.

Оборачиваем кастрюлю полотенцем, даем рису дойти до нужной кондиции еще 10 минут и вливаем растительное масло по вкусу.

Дополняем пиалу с рисом кусочками яблока и груши, сдабриваем лимонным соком и медом — здоровый сытный завтрак готов.

Правильные макароны

Как ни странно, но макароны тоже помогают худеть. Эту истину подтверждают итальянки, неспособные оставаться без пасты и при этом не прибавляющие ни грамма веса. Но это возможно, только если паста изготовлена из твердых сортов пшеницы. Она содержит много белка с клейковиной и практически лишена крахмала. Благодаря правильному помолу муки и особой обработке паста приобретает ту самую идеальную пружинистую структуру аль денте. А еще она насыщена медленными углеводами, которые надолго насыщают организм и не прибавляют сантиметры на талии. Чтобы паста получилась полезнее, выбирайте легкие овощные соусы.

Обжариваем в масле натертые лук и морковь, высыпаем порезанные кубиками 3 сладких перца и баклажан.

Добавляем к овощам тертый кабачок и очищенный от кожицы помидор.

Соус солим и перчим, тушим 30 минут на среднем огне и подаем к пасте.

Кстати, в качестве самостоятельной закуски он тоже пойдет на ура.

Надеемся, наши советы будут полезными для вас. А чем вы заменяете хлеб в рационе?