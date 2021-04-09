Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

Домашние котлеты — невероятно вкусное блюдо. Но у него есть огромный недостаток. Из-за того, что котлеты обжариваются в масле, они получаются очень жирными и калорийными. Отличной альтернативой жареных котлет станут запечённые котлеты с начинкой из маринованного лука и огурчиков. Если приготовить такие котлетки из говяжьего фарша, то их можно будет смело включать в меню даже тем, кто строго контролирует свое питание.
Ингредиенты для котлет:
- фарш – 500 г;
- лук – 1 шт;
- сухой батон – 3 ломтика;
- молоко – 150 г (можно заменить водой);
- соль – 0,5 ч.л. с горкой (по вкусу);
- черный молотый перец – по вкусу.
Начинка:
- кетчуп – 3 ст.л;
- маринованный огурец – 1 шт;
- лук – 1 шт. (небольшая; замариновать в 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);
- сыр – 120 г.
Залейте батон молоком. На мясорубке измельчите мясо, лук и хлеб, впитавший все молоко. Добавьте в котлетную массу соль и молотый перец.
Хорошо перемешайте котлетную массу и отбейте ее примерно 10 раз для того, чтобы котлеты лучше держали форму и были более сочными.
Для приготовления начинки луковицу, нарезанную мелким кубиком, замаринуйте в уксусе и сахаре.
Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками.
Шарики фарша весом примерно 80 грамм поместите на пергаментную бумагу и сформуйте из них плоские котлеты.
Сделайте в котлетах небольшое углубление в центре, это поможет избежать деформации.
Смажьте заготовки кетчупом, сверху выложите маринованный лук, огурцы и тонкие ломтики сыра.
Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Котлеты получается очень сочными и абсолютно не жирными.
Поэтапный процесс приготовления запеченных котлет можно посмотреть на видео:
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