Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

Домашние котлеты — невероятно вкусное блюдо. Но у него есть огромный недостаток. Из-за того, что котлеты обжариваются в масле, они получаются очень жирными и калорийными. Отличной альтернативой жареных котлет станут запечённые котлеты с начинкой из маринованного лука и огурчиков. Если приготовить такие котлетки из говяжьего фарша, то их можно будет смело включать в меню даже тем, кто строго контролирует свое питание.

Ингредиенты для котлет:

фарш – 500 г;

лук – 1 шт;

сухой батон – 3 ломтика;

молоко – 150 г (можно заменить водой);

соль – 0,5 ч.л. с горкой (по вкусу);

черный молотый перец – по вкусу.

Начинка:

кетчуп – 3 ст.л;

маринованный огурец – 1 шт;

лук – 1 шт. (небольшая; замариновать в 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);

сыр – 120 г.

Залейте батон молоком. На мясорубке измельчите мясо, лук и хлеб, впитавший все молоко. Добавьте в котлетную массу соль и молотый перец.

Хорошо перемешайте котлетную массу и отбейте ее примерно 10 раз для того, чтобы котлеты лучше держали форму и были более сочными.

Для приготовления начинки луковицу, нарезанную мелким кубиком, замаринуйте в уксусе и сахаре.

Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками.

Шарики фарша весом примерно 80 грамм поместите на пергаментную бумагу и сформуйте из них плоские котлеты.

Сделайте в котлетах небольшое углубление в центре, это поможет избежать деформации.

Смажьте заготовки кетчупом, сверху выложите маринованный лук, огурцы и тонкие ломтики сыра.

Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Котлеты получается очень сочными и абсолютно не жирными.

Поэтапный процесс приготовления запеченных котлет можно посмотреть на видео: