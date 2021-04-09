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Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

304Домашние котлеты — невероятно вкусное блюдо. Но у него есть огромный недостаток. Из-за того, что котлеты обжариваются в масле, они получаются очень жирными и калорийными. Отличной альтернативой жареных котлет станут запечённые котлеты с начинкой из маринованного лука и огурчиков. Если приготовить такие котлетки из говяжьего фарша, то их можно будет смело включать в меню даже тем, кто строго контролирует свое питание.

Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

Ингредиенты для котлет:

  • фарш – 500 г;
  • лук – 1 шт;
  • сухой батон – 3 ломтика;
  • молоко – 150 г (можно заменить водой);
  • соль – 0,5 ч.л. с горкой (по вкусу);
  • черный молотый перец – по вкусу.

Начинка:

  • кетчуп – 3 ст.л;
  • маринованный огурец – 1 шт;
  • лук – 1 шт. (небольшая; замариновать в 1 ч.л. уксуса, 0,5 ч.л. сахара, щепотка соли);
  • сыр – 120 г.

Залейте батон молоком. На мясорубке измельчите мясо, лук и хлеб, впитавший все молоко. Добавьте в котлетную массу соль и молотый перец.

Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

Хорошо перемешайте котлетную массу и отбейте ее примерно 10 раз для того, чтобы котлеты лучше держали форму и были более сочными.

Для приготовления начинки луковицу, нарезанную мелким кубиком, замаринуйте в уксусе и сахаре.

Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками.

Шарики фарша весом примерно 80 грамм поместите на пергаментную бумагу и сформуйте из них плоские котлеты.

Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

Сделайте в котлетах небольшое углубление в центре, это поможет избежать деформации.

Смажьте заготовки кетчупом, сверху выложите маринованный лук,  огурцы и тонкие ломтики сыра.

Отличная альтернатива жареным котлетам: вкуснятина из фарша в духовке

Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Котлеты получается очень сочными и абсолютно не жирными.

Поэтапный процесс приготовления запеченных котлет можно посмотреть на видео:

 

 

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