Апельсиновая настойка с кофе

Напиток получается с ярким приятным вкусом и лёгким цитрусово-кофейным ароматом.

Апельсин 1 штука

Мёд или сахар 1 ст. ложка

Зёрна кофе 14 штук

Корица 1 кусочек

Водка 500–700 мл

1․ Апельсин вымойте и вытрите насухо. Остриём ножа сделайте в нём отверстия.

2․ Положите апельсин в банку вместе с мёдом, кофе и корицей. Залейте водкой и закройте крышкой. Достаточно кусочка корицы размером с ноготь.

3․ Оставьте банку в тёмном тёплом месте на неделю. Каждый день встряхивайте банку.