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    СПАСИБО!!!Вкусно и красиво!...

Апельсиновая настойка с кофе

Апельсиновая настойка с кофе

Напиток получается с ярким приятным вкусом и лёгким цитрусово-кофейным ароматом.

Ингредиенты

Апельсин 1 штука

Мёд или сахар 1 ст. ложка

Зёрна кофе 14 штук

Корица 1 кусочек

Водка 500–700 мл

Приготовление

  1. 1․

    Апельсин вымойте и вытрите насухо. Остриём ножа сделайте в нём отверстия.

  2. 2․

    Положите апельсин в банку вместе с мёдом, кофе и корицей. Залейте водкой и закройте крышкой.

    Достаточно кусочка корицы размером с ноготь.

  3. 3․

    Оставьте банку в тёмном тёплом месте на неделю. Каждый день встряхивайте банку.

  4. 4․

    Готовую настойку процедите, перелейте в бутылку и оставьте ещё на 5–7 дней.

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