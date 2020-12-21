Апельсиновая настойка с кофе

Напиток получается с ярким приятным вкусом и лёгким цитрусово-кофейным ароматом.
Ингредиенты
Апельсин 1 штука
Мёд или сахар 1 ст. ложка
Зёрна кофе 14 штук
Корица 1 кусочек
Водка 500–700 мл
Приготовление
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1․
Апельсин вымойте и вытрите насухо. Остриём ножа сделайте в нём отверстия.
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2․
Положите апельсин в банку вместе с мёдом, кофе и корицей. Залейте водкой и закройте крышкой.
Достаточно кусочка корицы размером с ноготь.
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3․
Оставьте банку в тёмном тёплом месте на неделю. Каждый день встряхивайте банку.
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4․
Готовую настойку процедите, перелейте в бутылку и оставьте ещё на 5–7 дней.
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