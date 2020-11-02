ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Давайте побалуем себя и своих домочадцев вкусной выпечкой с овощами. Мы подготовили для вас 5 лучших рецептов овощных пирогов.
Киш с капустой и беконом
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 250 г
- капуста – 600 г
- бекон – 150 г
- молоко – 100 мл
- пармезан (тертый) – 60 г
- масло сливочное
- яйца – 6 шт.
- лавровый лист
- соль
- перец
Способ приготовления:
- выложите в форму на пергамент слоеное тесто. Наколите вилкой.
- Распределите по тесту полоски бекона, часть бекона оставьте для капусты.
- Обжарьте в течение 15 минут на небольшом огне на сливочном и оливковом масле мелко нашинкованную капусту с лавровым листом.
- Затем добавьте оставшийся нарезанный мелко бекон и подержите на огне еще 2–3 минуты.
- Взбейте яйца с молоком, пармезаном, солью и перцем. Когда капуста будет готова, перемешайте половину капусты с яичной смесью.
- Выложите в форму сначала часть капусты без яиц, а затем часть, смешанную с яйцами.
- Придайте форму. Запекайте при 180°С около 30 минут.
Пирог с цветной капустой и брынзой
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 1 стакан
- кефир – 1 стакан
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- сода, гашеная уксусом – 1/2 ч. л.
Для начинки:
- цветная капуста – 1 кочан
- брынза – 150 г
- укроп – 1 пучок
- чеснок –3 зубчика
- масло оливковое – 2 ст. л.
- сливки – 100 мл
Способ приготовления:
- В раскаленном масле быстро обжарьте мелко нарезанный чеснок.
- Капусту разберите на мелкие соцветия, промойте проточной водой, добавьте к чесноку. Обжаривайте, помешивая, 5–7 минут.
- Залейте слегка подсоленными сливками, уменьшите огонь и тушите еще 5 минут.
- Отставьте в сторону, добавьте укроп.
- В глубокую миску насыпьте просеянную муку.
- Кефир взбейте с солью и яйцами, добавьте гашеную соду. Вылейте тонкой струйкой в муку, все время размешивая, чтобы не было комочков.
- Форму выложите пекарской бумагой.
- Вылейте тесто, поставьте в духовку, разогретую до 220º С, на 15 минут, чтобы корж подпекся.
- Достаньте форму, вылейте сверху начинку, густо засыпьте тертой брынзой. Верните пирог в духовку, увеличьте температуру до 250º С и пеките еще 10–15 минут до зарумянивания.
Пирог с тыквой и грибами
Ингредиенты:
- масло сливочное – 150 г
- вода – 150 мл
- мука пшеничная – 2 стакана
- соль – 1/4 ч. л.
- сода – 1/4 ч. л.
- тыква – 500–600 г
- фета – 100–120 г
- сыр – 100–120 г
- яйцо – 4 шт.
- грибы (жареные) – 150 г
- сливки – 200 мл
- укропа+петрушка – 1/2 пучка
Способ приготовления:
- Тыкву нарежьте небольшими кусочками, сбрызните оливковым маслом и поставьте запекать в нагретую до 200?С духовку до полуготовности.
- Грибы также нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в растительном масле до испарения жидкости.
- Нагрейте воду со сливочным маслом до его растворения, добавьте соль и соду, всыпьте муку. Замесите тесто.
- Оно должно быть не тугим. Тесто выложите в форму для выпечки, сформируйте бортики и поставьте в духовку, нагретую до 200º С, минут на 10, чтобы подсушить корж.
- Сыр натрите на терке, фету раскрошите. Добавьте яйца. Влейте сливки и размешайте.
- Нарежьте зелень укропа и петрушки.
- На подсушенный корж выложите тыкву с грибами. Посыпьте зеленью и залейте сырно-яичной заливкой. Выпекайте при 180–190º С в течение 50 минут.
Тарт с брокколи
Ингредиенты:
Для теста:
- масло сливочное – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1 стакан
- горчица – 1 ч. л.
- соль по вкусу
Для начинки:
- брокколи – 1 кочан
- сыр – 150 г
- лук репчатый – 1 шт.
- масло растительное – 2 ст. л.
- яйцо – 2 шт.
- соль по вкусу
- перец по вкусу
Способ приготовления:
- Из указанных ингредиентов замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт (не толще 5 мм), выложите в форму, поднимая бортики.
- Брокколи промойте, бланшируйте. После остывания разделите на небольшие соцветия.
- Сыр натрите на терке. Лук почистите, нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Смешайте сыр, капусту, лук и яйца, посолите и при необходимости добавьте перец. Выложите начинку в форму.
- Выпекайте при 180º С около 40 минут.
Овощная пицца-пирог
Ингредиенты:
- мука – 180 г
- молоко – 250 мл
- яйцо – 3 шт.
- сыр – 200 г
- колбаса (или ветчина, сосиски, тунец)
- оливки
- кукуруза
- болгарский перец
- соль по вкусу
- орегано – 1/2 ч. л.
- тимьян – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- включите духовку и разогрейте ее до 180º С. Противень застелите пекарской бумагой.
- Колбасу мелко порежьте. Если используете тунец в баночках, слейте с них жидкость, так же с кукурузой.
- Перец промойте, почистите и порежьте кубиками.
- Все ингредиенты сложите в миску с крышкой, закройте крышку и встряхните пару раз.
- Вылейте тесто на противень, разровняйте и запекайте в горячей духовке около 30 минут.
Приятного аппетита!
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