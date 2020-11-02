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ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Давайте побалуем себя и своих домочадцев вкусной выпечкой с овощами. Мы подготовили для вас 5 лучших рецептов овощных пирогов.

ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Киш с капустой и беконом

ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 250 г
  • капуста – 600 г
  • бекон – 150 г
  • молоко – 100 мл
  • пармезан (тертый) – 60 г
  • масло сливочное
  • яйца – 6 шт.
  • лавровый лист
  • соль
  • перец

Способ приготовления: 

  1. выложите в форму на пергамент слоеное тесто. Наколите вилкой.
  2. Распределите по тесту полоски бекона, часть бекона оставьте для капусты.
  3. Обжарьте в течение 15 минут на небольшом огне на сливочном и оливковом масле мелко нашинкованную капусту с лавровым листом.
  4. Затем добавьте оставшийся нарезанный мелко бекон и подержите на огне еще 2–3 минуты.
  5. Взбейте яйца с молоком, пармезаном, солью и перцем. Когда капуста будет готова, перемешайте половину капусты с яичной смесью.
  6. Выложите в форму сначала часть  капусты без яиц, а затем часть, смешанную с яйцами.
  7. Придайте форму. Запекайте при 180°С около 30 минут.

    ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Пирог с цветной капустой и брынзой

ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 1 стакан
  • кефир – 1 стакан
  • яйца – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • сода, гашеная уксусом – 1/2 ч. л.

Для начинки:

  • цветная капуста – 1 кочан
  • брынза – 150 г
  • укроп – 1 пучок
  • чеснок –3 зубчика
  • масло оливковое – 2 ст.
    л.
  • сливки – 100 мл

Способ приготовления: 

  1. В раскаленном масле быстро обжарьте мелко нарезанный чеснок.
  2. Капусту разберите на мелкие соцветия, промойте проточной водой, добавьте к чесноку. Обжаривайте, помешивая, 5–7 минут.
  3. Залейте слегка подсоленными сливками, уменьшите огонь и тушите еще 5 минут.
  4. Отставьте в сторону, добавьте укроп.
  5. В глубокую миску насыпьте просеянную муку.
  6. Кефир взбейте с солью и яйцами, добавьте гашеную соду. Вылейте тонкой струйкой в муку, все время размешивая, чтобы не было комочков.
  7. Форму выложите пекарской бумагой. 
  8. Вылейте тесто, поставьте в духовку, разогретую до 220º С, на 15 минут, чтобы корж подпекся.
  9. Достаньте форму, вылейте сверху начинку, густо засыпьте тертой брынзой. Верните пирог в духовку, увеличьте температуру до 250º С и пеките еще 10–15 минут до зарумянивания.

    ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Пирог с тыквой и грибами

ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Ингредиенты:

  • масло сливочное – 150 г
  • вода – 150 мл
  • мука пшеничная – 2 стакана
  • соль – 1/4 ч. л.
  • сода – 1/4 ч. л.
  • тыква – 500–600 г
  • фета – 100–120 г
  • сыр – 100–120 г
  • яйцо – 4 шт.
  • грибы (жареные) – 150 г
  • сливки – 200 мл
  • укропа+петрушка – 1/2 пучка

Способ приготовления: 

  1. Тыкву нарежьте небольшими кусочками, сбрызните оливковым маслом и поставьте запекать в нагретую до 200?С духовку до полуготовности.
  2. Грибы также нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в растительном масле до испарения жидкости. 
  3. Нагрейте воду со сливочным маслом до его растворения, добавьте соль и соду, всыпьте муку. Замесите тесто.
  4. Оно должно быть не тугим. Тесто выложите в форму для выпечки, сформируйте бортики и поставьте в духовку, нагретую до 200º С, минут на 10, чтобы подсушить корж. 
  5. Сыр натрите на терке, фету раскрошите. Добавьте яйца. Влейте сливки и размешайте.
  6. Нарежьте зелень укропа и петрушки. 
  7. На подсушенный корж выложите тыкву с грибами. Посыпьте зеленью и залейте сырно-яичной заливкой. Выпекайте при  180–190º С в течение 50 минут.

Тарт с брокколи

ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Ингредиенты:

Для теста:

  • масло сливочное – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1 стакан
  • горчица – 1 ч. л.
  • соль по вкусу

Для начинки:

  • брокколи – 1 кочан
  • сыр – 150 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • яйцо – 2 шт.
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу 

Способ приготовления:

  1. Из указанных ингредиентов замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
  2. Раскатайте тесто в тонкий пласт (не толще 5 мм), выложите в форму, поднимая бортики.
  3. Брокколи промойте, бланшируйте. После остывания разделите на небольшие соцветия.
  4. Сыр натрите на терке. Лук почистите, нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  5. Смешайте сыр, капусту, лук и яйца, посолите и при необходимости добавьте перец. Выложите начинку в форму.
  6. Выпекайте при 180º С около 40 минут.

    ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Овощная пицца-пирог

ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Ингредиенты:

  • мука – 180 г
  • молоко – 250 мл
  •  яйцо – 3 шт.
  • сыр – 200 г
  • колбаса (или ветчина, сосиски, тунец)
  • оливки
  • кукуруза
  • болгарский перец
  • соль по вкусу
  • орегано – 1/2 ч. л.
  • тимьян – 1/2 ч. л.

Способ приготовления: 

  1. включите духовку и разогрейте ее до 180º С. Противень застелите пекарской бумагой.
  2. Колбасу мелко порежьте. Если используете тунец в баночках, слейте с них жидкость, так же с кукурузой.
  3. Перец промойте, почистите и порежьте кубиками.
  4. Все ингредиенты сложите в миску с крышкой, закройте крышку и встряхните пару раз. 
  5. Вылейте тесто на противень, разровняйте и запекайте в горячей духовке около 30 минут.

Приятного аппетита!

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