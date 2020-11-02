ТОП-5 рецептов овощных пирогов

Давайте побалуем себя и своих домочадцев вкусной выпечкой с овощами. Мы подготовили для вас 5 лучших рецептов овощных пирогов.

Киш с капустой и беконом

Ингредиенты:

слоеное тесто – 250 г

капуста – 600 г

бекон – 150 г

молоко – 100 мл

пармезан (тертый) – 60 г

масло сливочное

яйца – 6 шт.

лавровый лист

соль

перец

Способ приготовления:

выложите в форму на пергамент слоеное тесто. Наколите вилкой. Распределите по тесту полоски бекона, часть бекона оставьте для капусты. Обжарьте в течение 15 минут на небольшом огне на сливочном и оливковом масле мелко нашинкованную капусту с лавровым листом. Затем добавьте оставшийся нарезанный мелко бекон и подержите на огне еще 2–3 минуты. Взбейте яйца с молоком, пармезаном, солью и перцем. Когда капуста будет готова, перемешайте половину капусты с яичной смесью. Выложите в форму сначала часть капусты без яиц, а затем часть, смешанную с яйцами. Придайте форму. Запекайте при 180°С около 30 минут.

Пирог с цветной капустой и брынзой

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 1 стакан

кефир – 1 стакан

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сода, гашеная уксусом – 1/2 ч. л.

Для начинки:

цветная капуста – 1 кочан

брынза – 150 г

укроп – 1 пучок

чеснок –3 зубчика

масло оливковое – 2 ст. л.

л. сливки – 100 мл

Способ приготовления:

В раскаленном масле быстро обжарьте мелко нарезанный чеснок. Капусту разберите на мелкие соцветия, промойте проточной водой, добавьте к чесноку. Обжаривайте, помешивая, 5–7 минут. Залейте слегка подсоленными сливками, уменьшите огонь и тушите еще 5 минут. Отставьте в сторону, добавьте укроп. В глубокую миску насыпьте просеянную муку. Кефир взбейте с солью и яйцами, добавьте гашеную соду. Вылейте тонкой струйкой в муку, все время размешивая, чтобы не было комочков. Форму выложите пекарской бумагой. Вылейте тесто, поставьте в духовку, разогретую до 220º С, на 15 минут, чтобы корж подпекся. Достаньте форму, вылейте сверху начинку, густо засыпьте тертой брынзой. Верните пирог в духовку, увеличьте температуру до 250º С и пеките еще 10–15 минут до зарумянивания.

Пирог с тыквой и грибами

Ингредиенты:

масло сливочное – 150 г

вода – 150 мл

мука пшеничная – 2 стакана

соль – 1/4 ч. л.

сода – 1/4 ч. л.

тыква – 500–600 г

фета – 100–120 г

сыр – 100–120 г

яйцо – 4 шт.

грибы (жареные) – 150 г

сливки – 200 мл

укропа+петрушка – 1/2 пучка

Способ приготовления:

Тыкву нарежьте небольшими кусочками, сбрызните оливковым маслом и поставьте запекать в нагретую до 200?С духовку до полуготовности. Грибы также нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в растительном масле до испарения жидкости. Нагрейте воду со сливочным маслом до его растворения, добавьте соль и соду, всыпьте муку. Замесите тесто. Оно должно быть не тугим. Тесто выложите в форму для выпечки, сформируйте бортики и поставьте в духовку, нагретую до 200º С, минут на 10, чтобы подсушить корж. Сыр натрите на терке, фету раскрошите. Добавьте яйца. Влейте сливки и размешайте. Нарежьте зелень укропа и петрушки. На подсушенный корж выложите тыкву с грибами. Посыпьте зеленью и залейте сырно-яичной заливкой. Выпекайте при 180–190º С в течение 50 минут.

Тарт с брокколи

Ингредиенты:

Для теста:

масло сливочное – 100 г

яйцо – 1 шт.

мука – 1 стакан

горчица – 1 ч. л.

соль по вкусу

Для начинки:

брокколи – 1 кочан

сыр – 150 г

лук репчатый – 1 шт.

масло растительное – 2 ст. л.

яйцо – 2 шт.

соль по вкусу

перец по вкусу

Способ приготовления:

Из указанных ингредиентов замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Раскатайте тесто в тонкий пласт (не толще 5 мм), выложите в форму, поднимая бортики. Брокколи промойте, бланшируйте. После остывания разделите на небольшие соцветия. Сыр натрите на терке. Лук почистите, нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Смешайте сыр, капусту, лук и яйца, посолите и при необходимости добавьте перец. Выложите начинку в форму. Выпекайте при 180º С около 40 минут.

Овощная пицца-пирог

Ингредиенты:

мука – 180 г

молоко – 250 мл

яйцо – 3 шт.

сыр – 200 г

колбаса (или ветчина, сосиски, тунец)

оливки

кукуруза

болгарский перец

соль по вкусу

орегано – 1/2 ч. л.

тимьян – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

включите духовку и разогрейте ее до 180º С. Противень застелите пекарской бумагой. Колбасу мелко порежьте. Если используете тунец в баночках, слейте с них жидкость, так же с кукурузой. Перец промойте, почистите и порежьте кубиками. Все ингредиенты сложите в миску с крышкой, закройте крышку и встряхните пару раз. Вылейте тесто на противень, разровняйте и запекайте в горячей духовке около 30 минут.

Приятного аппетита!