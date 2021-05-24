10 рецептов цветной капусты в духовке, которые станут вашими любимыми

Рассказываем, как вкусно приготовить отдельные соцветия и даже кочан целиком.

1. Цветная капуста в духовке с паприкой, корицей и куркумой

thespruceeats.com

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты;

3 столовые ложки сливочного масла;

1 чайная ложка сахара;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого чёрного перца;

1 чайная ложка паприки;

¼ чайной ложки куркумы;

⅛ чайной ложки молотой корицы.

Приготовление

Капусту разберите на соцветия.

В сковороде растопите сливочное масло на среднем пламени. Снимите с огня и соедините с сахаром, солью, перцем, паприкой, куркумой и корицей. Перемешивайте, пока песок полностью не растворится. Добавьте цветную капусту и мешайте до тех пор, пока она не будет покрыта смесью равномерно. Выложите на противень.

Запекайте примерно 25 минут при температуре 200 °С.

2. Цветная капуста целиком в духовке с чесноком и сыром

foodnetwork.com

Ингредиенты

50 г твёрдого сыра;

1 кочан цветной капусты;

60 г сливочного масла;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка тёртой цедры лимона;

2–3 веточки петрушки;

¼ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Сыр натрите на мелкой тёрке.

Капусту поместите в форму для выпечки. Масло растопите. Смешайте с измельчённым чесноком, цедрой, рубленой петрушкой, солью и перцем.

Смажьте кочан и накройте фольгой.

Выпекайте при температуре 190 °С. Через 30 минут снимите фольгу, а ещё через 15 минут посыпьте сыром. Через 3–5 минут блюдо готово.

3. Цветная капуста в духовке с сыром и панировочными сухарями

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Ингредиенты

50–60 г твёрдого сыра;

1 кочан цветной капусты;

2 столовые ложки растительного масла;

120 г панировочных сухарей;

½ чайной ложки чесночного порошка;

½ чайной ложки соли.

Приготовление

Сыр натрите на мелкой тёрке.

Капусту разберите на соцветия. Смешайте сначала с половиной масла, а после с сухарями, чесноком, солью и сыром. Выложите на противень, застеленный промасленным пергаментом.

Выпекайте 20 минут при температуре 220 ˚С. После перемешайте и готовьте ещё 10 минут.

4. Цветная капуста в духовке с томатной пастой, сыром и горчицей

cookthestory.com

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты;

50–60 г твёрдого сыра;

5 чайных ложек томатной пасты;

3 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

1 чайная ложка орегано;

½ чайной ложки чесночного порошка;

¼ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Цветную капусту разделите на соцветия.

Сыр натрите на мелкой тёрке. Соедините с томатной пастой, маслом, горчицей, орегано, чесноком, солью и перцем. Перемешайте капусту с соусом и выложите на противень. Запекайте 20–25 минут при температуре 220 ˚С.

5. Цветная капуста в духовке с яйцами и молоком

Rawlik/depositphotos.com

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты;

соль — по вкусу;

3 яйца;

3–4 столовые ложки молока;

1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление

Цветную капусту разберите на соцветия. За 10–15 минут отварите в подсоленной воде.

Яйца взбейте с молоком и солью.

Форму для запекания смажьте маслом. Выложите капусту и равномерно залейте яично‑молочной смесью. Запекайте 15–20 минут при температуре 180˚С.

6. Цветная капуста целиком в духовке с йогуртом, пряностями и мёдом

cookieandkate.com

Ингредиенты

120 мл греческого йогурта;

5–6 столовых ложек оливкового масла;

4 столовые ложки лимонного сока;

1 зубчик чеснока;

¼ чайной ложки молотого тмина;

¼ чайной ложки молотого кориандра;

¼ чайной ложки куркумы;

¼ чайной ложки мёда;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки кайенского перца;

1 кочан цветной капусты;

50–70 г орехов;

2–3 веточки петрушки или другой зелени.

Приготовление

В миске смешайте йогурт, 1½ столовой ложки масла, половину лимонного сока, измельчённый чеснок, тмин, кориандр, куркуму, мёд, половину соли и перца.

Цветную капусту смажьте 2–3 столовыми ложками масла, посолите и поперчите. Выложите на противень и запекайте при температуре 200 ˚С. Примерно через 45 минут полейте оставшимся маслом и выделившимся соком. Готовьте ещё 15 минут. После смажьте четвертью соуса и верните в духовку на 15 минут. Достаньте, полейте оставшимся соусом, посыпьте измельчёнными орехами и рубленой зеленью.

7. Цветная капуста целиком в духовке с вином и лимонным соком

bonappetit.com

Ингредиенты

600 мл сухого белого вина;

1 900 мл воды;

80 мл растительного масла;

2 столовые ложки сливочного масла;

3 столовые ложки лимонного сока;

75 г соли;

1 столовая ложка красного перца;

1 столовая ложка сахара;

1 лавровый лист;

1 кочан цветной капусты.

Приготовление

В кастрюле смешайте вино с водой, растительным и сливочным маслом, лимонным соком, солью, перцем, сахаром и лаврушкой. Положите цветную капусту, доведите до кипения и варите на небольшом огне 15–20 минут. Достаньте и переместите кочан на противень. Запекайте 30–40 минут при температуре 220–240 °С.

8. Цветная капуста в духовке в кляре с острым соусом

spendwithpennies.com

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты;

240 мл молока;

180 г муки;

1 чайная ложка чесночного порошка;

1 столовая ложка растительного масла;

соль и перец — по вкусу;

80 г сливочного масла;

150 мл острого томатного соуса;

100 г панировочных сухарей.

Приготовление

Цветную капусту разберите на соцветия.

Молоко соедините с мукой, чесноком, растительным маслом, солью и перцем. Залейте кляром капусту и перемешайте, чтобы она была равномерно покрыта. Выложите в дуршлаг и оставьте минут на 5–6, чтобы стекли излишки.

Сливочное масло растопите и соедините с острым соусом.

Обваляйте капусту в панировочных сухарях, выложите на противень и запекайте 15 минут при температуре 220 °С. Достаньте из духовки, перемешайте с острым масляным соусом и готовьте ещё 5–10 минут.

9. Цветная капуста в духовке с панировочными сухарями и луком

chowhound.com

Ингредиенты

2 небольших кочана цветной капусты;

соль — по вкусу;

1–2 луковицы;

7 столовых ложек сливочного масла;

30 г муки;

500 мл молока;

4 чайные ложки дижонской горчицы;

перец — по вкусу;

1 лавровый лист;

200 г панировочных сухарей;

1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление

Цветную капусту разберите на соцветия. За 5 минут отварите в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг и остудите.

Лук измельчите. На среднем пламени обжарьте на половине сливочного масла за 4–5 минут. Сбавьте огонь до минимального, засыпьте муку, а через 1 минуту постепенно влейте молоко. Смешайте с горчицей, солью и перцем. Положите лавровый лист. Готовьте ещё 10–12 минут. После уберите лаврушку и снимите массу с огня.

Оставшееся сливочное масло разогрейте в сковороде. Всыпьте панировочные сухари, посолите и поперчите. Подрумянивайте 6–8 минут, после переложите в миску.

Смешайте капусту с готовым молочным соусом. Выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Готовьте 35–40 минут при температуре 175 °С. Достаньте из духовки, через 5–7 минут посыпьте сухарями и подавайте к столу.

10. Цветная капуста в духовке со сметаной, майонезом и яйцами

alely/depositphotos.com

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты;

соль — по вкусу;

2 яйца;

3 столовые ложки сметаны;

1–2 столовые ложки майонеза (можно заменить сметаной);

перец — по вкусу;

1 столовая ложка растительного масла;

150 г твёрдого сыра.

Приготовление

Цветную капусту разберите на соцветия. За 3–5 минут отварите в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и остудите.

Яйца взбейте со сметаной, майонезом, солью и перцем.

Выложите капусту в форму для запекания, смазанную маслом. Залейте соусом. Сыр натрите на мелкой тёрке и посыпьте сверху. Выпекайте 15–20 минут при температуре 180 ˚С.