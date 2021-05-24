10 рецептов цветной капусты в духовке, которые станут вашими любимыми

Рассказываем, как вкусно приготовить отдельные соцветия и даже кочан целиком.
1. Цветная капуста в духовке с паприкой, корицей и куркумой
thespruceeats.com
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 1 чайная ложка сахара;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки молотого чёрного перца;
- 1 чайная ложка паприки;
- ¼ чайной ложки куркумы;
- ⅛ чайной ложки молотой корицы.
Приготовление
Капусту разберите на соцветия.
В сковороде растопите сливочное масло на среднем пламени. Снимите с огня и соедините с сахаром, солью, перцем, паприкой, куркумой и корицей. Перемешивайте, пока песок полностью не растворится. Добавьте цветную капусту и мешайте до тех пор, пока она не будет покрыта смесью равномерно. Выложите на противень.
Запекайте примерно 25 минут при температуре 200 °С.
2. Цветная капуста целиком в духовке с чесноком и сыром
foodnetwork.com
Ингредиенты
- 50 г твёрдого сыра;
- 1 кочан цветной капусты;
- 60 г сливочного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 чайная ложка тёртой цедры лимона;
- 2–3 веточки петрушки;
- ¼ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Сыр натрите на мелкой тёрке.
Капусту поместите в форму для выпечки. Масло растопите. Смешайте с измельчённым чесноком, цедрой, рубленой петрушкой, солью и перцем.Смажьте кочан и накройте фольгой.
Выпекайте при температуре 190 °С. Через 30 минут снимите фольгу, а ещё через 15 минут посыпьте сыром. Через 3–5 минут блюдо готово.
3. Цветная капуста в духовке с сыром и панировочными сухарями
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Ингредиенты
- 50–60 г твёрдого сыра;
- 1 кочан цветной капусты;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 120 г панировочных сухарей;
- ½ чайной ложки чесночного порошка;
- ½ чайной ложки соли.
Приготовление
Сыр натрите на мелкой тёрке.
Капусту разберите на соцветия. Смешайте сначала с половиной масла, а после с сухарями, чесноком, солью и сыром. Выложите на противень, застеленный промасленным пергаментом.
Выпекайте 20 минут при температуре 220 ˚С. После перемешайте и готовьте ещё 10 минут.
4. Цветная капуста в духовке с томатной пастой, сыром и горчицей
cookthestory.com
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты;
- 50–60 г твёрдого сыра;
- 5 чайных ложек томатной пасты;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 1 чайная ложка орегано;
- ½ чайной ложки чесночного порошка;
- ¼ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Цветную капусту разделите на соцветия.
Сыр натрите на мелкой тёрке. Соедините с томатной пастой, маслом, горчицей, орегано, чесноком, солью и перцем. Перемешайте капусту с соусом и выложите на противень. Запекайте 20–25 минут при температуре 220 ˚С.
5. Цветная капуста в духовке с яйцами и молоком
Rawlik/depositphotos.com
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты;
- соль — по вкусу;
- 3 яйца;
- 3–4 столовые ложки молока;
- 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление
Цветную капусту разберите на соцветия. За 10–15 минут отварите в подсоленной воде.
Яйца взбейте с молоком и солью.
Форму для запекания смажьте маслом. Выложите капусту и равномерно залейте яично‑молочной смесью. Запекайте 15–20 минут при температуре 180˚С.
6. Цветная капуста целиком в духовке с йогуртом, пряностями и мёдом
cookieandkate.com
Ингредиенты
- 120 мл греческого йогурта;
- 5–6 столовых ложек оливкового масла;
- 4 столовые ложки лимонного сока;
- 1 зубчик чеснока;
- ¼ чайной ложки молотого тмина;
- ¼ чайной ложки молотого кориандра;
- ¼ чайной ложки куркумы;
- ¼ чайной ложки мёда;
- 1 чайная ложка соли;
- ½ чайной ложки кайенского перца;
- 1 кочан цветной капусты;
- 50–70 г орехов;
- 2–3 веточки петрушки или другой зелени.
Приготовление
В миске смешайте йогурт, 1½ столовой ложки масла, половину лимонного сока, измельчённый чеснок, тмин, кориандр, куркуму, мёд, половину соли и перца.
Цветную капусту смажьте 2–3 столовыми ложками масла, посолите и поперчите. Выложите на противень и запекайте при температуре 200 ˚С. Примерно через 45 минут полейте оставшимся маслом и выделившимся соком. Готовьте ещё 15 минут. После смажьте четвертью соуса и верните в духовку на 15 минут. Достаньте, полейте оставшимся соусом, посыпьте измельчёнными орехами и рубленой зеленью.
7. Цветная капуста целиком в духовке с вином и лимонным соком
bonappetit.com
Ингредиенты
- 600 мл сухого белого вина;
- 1 900 мл воды;
- 80 мл растительного масла;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 3 столовые ложки лимонного сока;
- 75 г соли;
- 1 столовая ложка красного перца;
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 лавровый лист;
- 1 кочан цветной капусты.
Приготовление
В кастрюле смешайте вино с водой, растительным и сливочным маслом, лимонным соком, солью, перцем, сахаром и лаврушкой. Положите цветную капусту, доведите до кипения и варите на небольшом огне 15–20 минут. Достаньте и переместите кочан на противень. Запекайте 30–40 минут при температуре 220–240 °С.
8. Цветная капуста в духовке в кляре с острым соусом
spendwithpennies.com
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты;
- 240 мл молока;
- 180 г муки;
- 1 чайная ложка чесночного порошка;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- соль и перец — по вкусу;
- 80 г сливочного масла;
- 150 мл острого томатного соуса;
- 100 г панировочных сухарей.
Приготовление
Цветную капусту разберите на соцветия.
Молоко соедините с мукой, чесноком, растительным маслом, солью и перцем. Залейте кляром капусту и перемешайте, чтобы она была равномерно покрыта. Выложите в дуршлаг и оставьте минут на 5–6, чтобы стекли излишки.
Сливочное масло растопите и соедините с острым соусом.
Обваляйте капусту в панировочных сухарях, выложите на противень и запекайте 15 минут при температуре 220 °С. Достаньте из духовки, перемешайте с острым масляным соусом и готовьте ещё 5–10 минут.
9. Цветная капуста в духовке с панировочными сухарями и луком
chowhound.com
Ингредиенты
- 2 небольших кочана цветной капусты;
- соль — по вкусу;
- 1–2 луковицы;
- 7 столовых ложек сливочного масла;
- 30 г муки;
- 500 мл молока;
- 4 чайные ложки дижонской горчицы;
- перец — по вкусу;
- 1 лавровый лист;
- 200 г панировочных сухарей;
- 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление
Цветную капусту разберите на соцветия. За 5 минут отварите в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг и остудите.
Лук измельчите. На среднем пламени обжарьте на половине сливочного масла за 4–5 минут. Сбавьте огонь до минимального, засыпьте муку, а через 1 минуту постепенно влейте молоко. Смешайте с горчицей, солью и перцем. Положите лавровый лист. Готовьте ещё 10–12 минут. После уберите лаврушку и снимите массу с огня.
Оставшееся сливочное масло разогрейте в сковороде. Всыпьте панировочные сухари, посолите и поперчите. Подрумянивайте 6–8 минут, после переложите в миску.
Смешайте капусту с готовым молочным соусом. Выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Готовьте 35–40 минут при температуре 175 °С. Достаньте из духовки, через 5–7 минут посыпьте сухарями и подавайте к столу.
10. Цветная капуста в духовке со сметаной, майонезом и яйцами
alely/depositphotos.com
Ингредиенты
- 1 кочан цветной капусты;
- соль — по вкусу;
- 2 яйца;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 1–2 столовые ложки майонеза (можно заменить сметаной);
- перец — по вкусу;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 150 г твёрдого сыра.
Приготовление
Цветную капусту разберите на соцветия. За 3–5 минут отварите в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и остудите.
Яйца взбейте со сметаной, майонезом, солью и перцем.
Выложите капусту в форму для запекания, смазанную маслом. Залейте соусом. Сыр натрите на мелкой тёрке и посыпьте сверху. Выпекайте 15–20 минут при температуре 180 ˚С.
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