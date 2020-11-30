Маринованные шампиньоны по-домашнему

Маринованные шампиньоны обладают приятным пряным вкусом, который позволят применять грибы как самостоятельную закуску, как ингредиент для салатов, рагу, тушения и жарки с картошкой.

Для маринования подходят грибы любого размера, главное, чтобы они источали приятный лесной запах. Если экземпляры совершенно не пахнут, значит, их лучше не использовать для маринования. Такие шампиньоны в процессе приготовления не пропитываются рассолом, поэтому и остаются безвкусными.

Грибы можно мариновать целыми или нарезать предварительно кусочками. От этого их вкусовые качества совершенно не испортятся. Главное, чтобы все кусочки были одинаковой величины.

Шампиньоны следует хорошо отмыть от грязи. Кожицу можно оставлять, а можно снимать перед маринованием.

Шампиньоны сочетаются практически со всеми пряностями, овощами и зеленью.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов;

1,5 стакана очищенной воды;

100 мл растительного масла;

100 мл столового уксуса;

50 г сахара;

20 г соли;

5 листов лавра;

5-6 горошков черного перца;

5 шт. гвоздики.

Приготовление:

Хорошо промыть грибы от грязи и песка под проточной водой. Все их нарезать небольшими кусочками одинакового размера. Подготовленный продукт проварить в течении 30 минут.

Нельзя добавлять соль.

Приготовление маринада такое: в 1,5 стаканах воды смешать соль, сахар и остальные специи. Сюда же добавляется уксусная эссенция и рафинированное масло. Содержимое кипятить в течении пяти минут. Шампиньоны раскладываются по банкам.

Если грибы засаливаются на зиму, то стеклянны емкости нужно простерилизовать, тоже следует проделать и с крышками. Грибы залить рассолом, после чего банки закупориваются крышками. Готовый продукт следует хранить в холодном затемненном месте.

Шампиньоны, замаринованные по данному рецепту, получаются у всех без исключения. Грибочки остаются цельными и хорошо просоленными.