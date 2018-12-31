Как оформить новогодние десерты для детей

«Что такое Новый год? Это ягоды и мед! Это все без исключенья: от орехов до печенья», — распевают маленькие сладкоежки в ожидании любимого праздника. Потому что под елкой их ждут кульки с подарками, а на столе — тарелки с десертами. Давайте устроим из них настоящую сказку! Для этого подойдут любые сладости. Главное — интересная подача.
1. Клубничный Дед МорозТе, кому к Новому году удалось раздобыть клубнику, могут подать ее со сливками, заварным кремом, тирамису или мороженым — не как обычно, а в виде маленьких Дедов Морозов и Санта-Клаусов.
«Дедовский» способ оформления чизкейков тоже хорош:
За основу вы можете взять, например, рецепт чизкейка с лесной черникой (а последний этап с ягодами пропустить). Вместо чизкейка подойдут:
- капкейки (мини-кексы),
- бисквиты,
- покупные венские коржи,
- творожный пирог.
2. Елочке нужен красивый нарядЕго легко «сшить» из вафельных конусов для мороженого.
Вам понадобится:
- шоколадные или ванильные мини-кексы (капкейки): готовые или самодельные,
- вафельные конусы для мороженого,
- пищевой краситель зеленого цвета,
- кондитерская посыпка в виде шариков серебристого (или любого другого) цвета,
- сахарная пудра,
- глазурь: подойдет, например, королевская глазурь.
Как сделать елочки:
- Подкрасить глазурь.
- Нанести тонким слоем на конус.
- Выдавить из глазури «хвою» кулинарным шприцом.
- Украсить елочку посыпкой.
- «Припорошить» сверху сахарной пудрой. И пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радовает нас ©.
«Снежок» можно изобразить не только пудрой, но и кокосовой стружкой. А украсить елочку разноцветными «шарами» помогут яркие драже известной марки:
Еще одна простая и оригинальная елочка — карамельная. Хороша тем, что тут получается сразу 2 угощения: леденец на палочке и мини-кексик. Детвора наверняка оценит) Делаются карамельные елочки невероятно просто:
Здесь автор рецепта растапливает в микроволновке покупные конфеты. Но что мешает нам сварить карамель дома и подкрасить ее тем же пищевым красителем? Капкейки тоже можно испечь самим или купить готовые. Для «ствола» пригодятся деревянные шпажки, трубочки или сладкая соломка. Ну а нарисовать елочки и отправить их в холодильник сможет и ребенок. Тем же способом получаются карамельные снежинки, снеговички и другие фигурки.
Даже обычные блины, сложенные елочкой и украшенные шоколадной гирляндой и джемовыми шарами, выглядят аппетитно и празднично.
Но есть еще более простой способ сделать елочку: вырезать ее силуэт на фруктах.
3. ШишкиДля того чтобы сделать такие шишки, понадобится любая мягкая основа (к примеру, творожок или мороженое) и шоколадные медальки (или круглое печенье).
4. СнеговикиЗефир, пастилу, безе и макаруны как будто специально придумали для того, чтобы лепить из них снеговичков.
Эти славные ребята из зефирок маршмеллоу как бы намекают на свой нежнейший вкус и способность буквально таять во рту.
Фруктовых снеговиков из чего только не делают. Но бананы на шпажках в этом году уж точно не будут лишними на праздничном столе.
5. Снежки и сосулькиВ костюмы снежков можно нарядить кейкпопсы, чупа-чупсы или конфеты «Рафаэлло». А карамельные и марципановые сосульки куда вкуснее и безопаснее настоящих.
Круглые «ледышки» с новогодним декором сами украсят любой десерт не хуже карамельных елочек и снежинок.
Просто воткните палочки в пирожные, кексы, фрукты или в вазочки с желе.
Вам понадобится:
- сахар
- кулинарная посыпка разных цветов и форм
- палочки или трубочки
Как сделать леденцы:
- Растопить сахар.
- Вылить его кружочком на неприлипающую основу (можно слегка смазать маслом пекарскую бумагу или пакет для запекания).
- Добавить «украшения».
- Остудить.
6. Веселая компанияПри помощи глазури, разноцветных драже или ягод пирожные, кексы, печенье и блинчики быстро превращаются в новогодних оленей. Рога можно сделать из крендельков или попросту нарисовать:
Примерно таким же образом из разной выпечки получаются забавные мартышки:
Говорят, под Новый год даже самое обычное пирожное «Картошка» перевоплощается в добродушного медвежонка:
А торт или шоколадный пирог — в смешную и хулиганистую обезьянку:
7. Имбирные человечки и пряничные домикиНу и как не вспомнить о традиционных новогодних и рождественских домиках и человечках?
Конечно, это далеко не все идеи новогоднего оформления десертов. Но как бы Деду Морозу не пришлось потом дарить кое-кому сертификат на посещение стоматолога. Так что лучше не увлекаться всеми сладостями сразу, а готовить их понемногу во время каникул)
Вкусного и веселого Нового года вам и вашим детям!
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