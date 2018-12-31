Как оформить новогодние десерты для детей

«Что такое Новый год? Это ягоды и мед! Это все без исключенья: от орехов до печенья», — распевают маленькие сладкоежки в ожидании любимого праздника. Потому что под елкой их ждут кульки с подарками, а на столе — тарелки с десертами. Давайте устроим из них настоящую сказку! Для этого подойдут любые сладости. Главное — интересная подача.



1. Клубничный Дед Мороз Те, кому к Новому году удалось раздобыть клубнику, могут подать ее со сливками, заварным кремом, тирамису или мороженым — не как обычно, а в виде маленьких Дедов Морозов и Санта-Клаусов.







«Дедовский» способ оформления чизкейков тоже хорош:



Те, кому к Новому году удалось раздобыть клубнику, могут подать ее со сливками, заварным кремом, тирамису или мороженым — не как обычно, а в виде маленьких Дедов Морозов и Санта-Клаусов.«Дедовский» способ оформления чизкейков тоже хорош:



За основу вы можете взять, например, рецепт чизкейка с лесной черникой (а последний этап с ягодами пропустить). Вместо чизкейка подойдут:

капкейки (мини-кексы),

бисквиты,

покупные венские коржи,

творожный пирог. И не стоит расстраиваться из-за того, что клубнику зимой не купишь: чем гоняться за импортными ягодами, лучше заменить их домашними консервированными или даже клубничками из вафельной крошки со свекольным соком. А заодно и вспомнить свое детство)



2. Елочке нужен красивый наряд Его легко «сшить» из вафельных конусов для мороженого.





Вам понадобится: шоколадные или ванильные мини-кексы (капкейки): готовые или самодельные,

вафельные конусы для мороженого,

пищевой краситель зеленого цвета,

кондитерская посыпка в виде шариков серебристого (или любого другого) цвета,

сахарная пудра,

глазурь: подойдет, например, королевская глазурь.

Как сделать елочки: Подкрасить глазурь. Нанести тонким слоем на конус. Выдавить из глазури «хвою» кулинарным шприцом. Украсить елочку посыпкой. «Припорошить» сверху сахарной пудрой. И пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радовает нас ©.

«Снежок» можно изобразить не только пудрой, но и кокосовой стружкой. А украсить елочку разноцветными «шарами» помогут яркие драже известной марки:







Еще одна простая и оригинальная елочка — карамельная. Хороша тем, что тут получается сразу 2 угощения: леденец на палочке и мини-кексик. Детвора наверняка оценит) Делаются карамельные елочки невероятно просто:



За основу вы можете взять, например, рецепт чизкейка с лесной черникой (а последний этап с ягодами пропустить). Вместо чизкейка подойдут:И не стоит расстраиваться из-за того, что клубнику зимой не купишь: чем гоняться за импортными ягодами, лучше заменить их домашними консервированными или дажесо свекольным соком. А заодно и вспомнить свое детство)Его легко «сшить» из вафельных конусов для мороженого.«Снежок» можно изобразить не только пудрой, но и кокосовой стружкой. А украсить елочку разноцветными «шарами» помогут яркие драже известной марки:Еще одна простая и оригинальная елочка — карамельная. Хороша тем, что тут получается сразу 2 угощения: леденец на палочке и мини-кексик. Детвора наверняка оценит) Делаются карамельные елочки невероятно просто:



Здесь автор рецепта растапливает в микроволновке покупные конфеты. Но что мешает нам сварить карамель дома и подкрасить ее тем же пищевым красителем? Капкейки тоже можно испечь самим или купить готовые. Для «ствола» пригодятся деревянные шпажки, трубочки или сладкая соломка. Ну а нарисовать елочки и отправить их в холодильник сможет и ребенок. Тем же способом получаются карамельные снежинки, снеговички и другие фигурки.



Даже обычные блины, сложенные елочкой и украшенные шоколадной гирляндой и джемовыми шарами, выглядят аппетитно и празднично.







Но есть еще более простой способ сделать елочку: вырезать ее силуэт на фруктах.







3. Шишки Для того чтобы сделать такие шишки, понадобится любая мягкая основа (к примеру, творожок или мороженое) и шоколадные медальки (или круглое печенье).







4. Снеговики Зефир, пастилу, безе и макаруны как будто специально придумали для того, чтобы лепить из них снеговичков.







Эти славные ребята из зефирок маршмеллоу как бы намекают на свой нежнейший вкус и способность буквально таять во рту.







Фруктовых снеговиков из чего только не делают. Но бананы на шпажках в этом году уж точно не будут лишними на праздничном столе.







5. Снежки и сосульки В костюмы снежков можно нарядить кейкпопсы, чупа-чупсы или конфеты «Рафаэлло». А карамельные и марципановые сосульки куда вкуснее и безопаснее настоящих.







Круглые «ледышки» с новогодним декором сами украсят любой десерт не хуже карамельных елочек и снежинок.







Просто воткните палочки в пирожные, кексы, фрукты или в вазочки с желе.



Вам понадобится: сахар

кулинарная посыпка разных цветов и форм

палочки или трубочки

Как сделать леденцы:





Растопить сахар. Вылить его кружочком на неприлипающую основу (можно слегка смазать маслом пекарскую бумагу или пакет для запекания). Добавить «украшения». Остудить.

6. Веселая компания При помощи глазури, разноцветных драже или ягод пирожные, кексы, печенье и блинчики быстро превращаются в новогодних оленей. Рога можно сделать из крендельков или попросту нарисовать:







Примерно таким же образом из разной выпечки получаются забавные мартышки:







Говорят, под Новый год даже самое обычное пирожное «Картошка» перевоплощается в добродушного медвежонка:







А торт или шоколадный пирог — в смешную и хулиганистую обезьянку:







7. Имбирные человечки и пряничные домики Ну и как не вспомнить о традиционных новогодних и рождественских домиках и человечках?



Конечно, это далеко не все идеи новогоднего оформления десертов. Но как бы Деду Морозу не пришлось потом дарить кое-кому сертификат на посещение стоматолога. Так что лучше не увлекаться всеми сладостями сразу, а готовить их понемногу во время каникул)



Вкусного и веселого Нового года вам и вашим детям! Здесь автор рецепта растапливает в микроволновке покупные конфеты. Но что мешает нам сварить карамель дома и подкрасить ее тем же пищевым красителем? Капкейки тоже можно испечь самим или купить готовые. Для «ствола» пригодятся деревянные шпажки, трубочки или сладкая соломка. Ну а нарисовать елочки и отправить их в холодильник сможет и ребенок. Тем же способом получаются карамельные снежинки, снеговички и другие фигурки.Даже обычные блины, сложенные елочкой и украшенные шоколадной гирляндой и джемовыми шарами, выглядят аппетитно и празднично.Но есть еще более простой способ сделать елочку: вырезать ее силуэт на фруктах.Для того чтобы сделать такие шишки, понадобится любая мягкая основа (к примеру, творожок или мороженое) и шоколадные медальки (или круглое печенье).Зефир, пастилу, безе и макаруны как будто специально придумали для того, чтобы лепить из них снеговичков.Эти славные ребята из зефирок маршмеллоу как бы намекают на свой нежнейший вкус и способность буквально таять во рту.Фруктовых снеговиков из чего только не делают. Но бананы на шпажках в этом году уж точно не будут лишними на праздничном столе.В костюмы снежков можно нарядить кейкпопсы, чупа-чупсы или конфеты «Рафаэлло». А карамельные и марципановые сосульки куда вкуснее и безопаснее настоящих.Круглые «ледышки» с новогодним декором сами украсят любой десерт не хуже карамельных елочек и снежинок.Просто воткните палочки в пирожные, кексы, фрукты или в вазочки с желе.При помощи глазури, разноцветных драже или ягод пирожные, кексы, печенье и блинчики быстро превращаются в новогодних оленей. Рога можно сделать из крендельков или попросту нарисовать:Примерно таким же образом из разной выпечки получаются забавные мартышки:Говорят, под Новый год даже самое обычное пирожное «Картошка» перевоплощается в добродушного медвежонка:А торт или шоколадный пирог — в смешную и хулиганистую обезьянку:Ну и как не вспомнить о традиционных новогодних и рождественских домиках и человечках?



Конечно, это далеко не все идеи новогоднего оформления десертов. Но как бы Деду Морозу не пришлось потом дарить кое-кому сертификат на посещение стоматолога. Так что лучше не увлекаться всеми сладостями сразу, а готовить их понемногу во время каникул)Вкусного и веселого Нового года вам и вашим детям!