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Грибной паштет со сливочным сыром

Грибной паштет со сливочным сыром

Тимьян, херес, лук и чеснок чудесно дополняют аромат жареных шампиньонов, а крем-сыр придаёт закуске нежность.

Грибной паштет со сливочным сыром

Приготовление

  1. В сковороде разогрейте оба вида масла, добавьте мелко порубленный лук. Обжаривайте примерно 3 минуты на среднем огне.

  2. Закиньте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту.

  3. Выложите к овощам нарезанные шампиньоны, увеличьте огонь и обжаривайте ингредиенты в течение 4 минут.

  4. Влейте херес, всыпьте измельчённый тимьян и готовьте 1–2 минуты, пока жидкость не выпарится.

  5. Снимите с плиты и оставьте на 10 минут, чтобы масса немного остыла.

  6. Взбейте грибы с сыром и зеленью в блендере. Приправьте солью и перцем.

  7. Уберите в холодильник на 1–2 часа.

 

 

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