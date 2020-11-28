Грибной паштет со сливочным сыром

Тимьян, херес, лук и чеснок чудесно дополняют аромат жареных шампиньонов, а крем-сыр придаёт закуске нежность.

В сковороде разогрейте оба вида масла, добавьте мелко порубленный лук. Обжаривайте примерно 3 минуты на среднем огне.

Закиньте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту.

Выложите к овощам нарезанные шампиньоны, увеличьте огонь и обжаривайте ингредиенты в течение 4 минут.

Влейте херес, всыпьте измельчённый тимьян и готовьте 1–2 минуты, пока жидкость не выпарится.

Снимите с плиты и оставьте на 10 минут, чтобы масса немного остыла.

Взбейте грибы с сыром и зеленью в блендере. Приправьте солью и перцем.