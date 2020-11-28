Грибной паштет со сливочным сыром

Тимьян, херес, лук и чеснок чудесно дополняют аромат жареных шампиньонов, а крем-сыр придаёт закуске нежность.
Приготовление
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В сковороде разогрейте оба вида масла, добавьте мелко порубленный лук. Обжаривайте примерно 3 минуты на среднем огне.
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Закиньте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1 минуту.
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Выложите к овощам нарезанные шампиньоны, увеличьте огонь и обжаривайте ингредиенты в течение 4 минут.
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Влейте херес, всыпьте измельчённый тимьян и готовьте 1–2 минуты, пока жидкость не выпарится.
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Снимите с плиты и оставьте на 10 минут, чтобы масса немного остыла.
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Взбейте грибы с сыром и зеленью в блендере. Приправьте солью и перцем.
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Уберите в холодильник на 1–2 часа.
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