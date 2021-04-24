Хычины - блюдо кавказской кухни, в которое невозможно не влюбиться. Делюсь рецептом местных жителей Архыза.

Наша семья любит путешествовать и недавно мы были на Северном Кавказе. Красота гор, чистый воздух, минеральные воды и национальная кухня - это то, что нам запомнилось больше всего. Рассматривая национальную кухню для нас на первом месте конечно же шашлык, а на втором - хычины. Хычины - национальное блюдо карачаево-балкарских народов, представляющее собой круглую лепешку из пресного теста с разными начинками. Подаётся на стол в горячем виде со сливочным маслом или домашней сметаной. Главный секрет - это правильно приготовленное тесто!

По приезду домой, решила приготовить хычины с картофелем и сыром по рецепту местных жителей. У меня получилось! Делюсь этим замечательным рецептом с ВАМИ!

Готовьте с нами!

Для приготовления теста нам необходимо 300 мл. кефира (или айрана) комнатной температуры вылить в небольшую ёмкость, добавить 1 ч.л. соли и 1/2 ч.л. соды и всё хорошо перемешать.

Кефир начнёт подниматься, вступит в реакцию с содой. Постепенно выливаем кефир в глубокую миску, где будем замешивать тесто.

Теперь в кефир постепенно добавляем просеянную муку, примерно 400 гр. Вымешиваем тесто, оно должно быть тягучим и не прилипать к рукам (если добавить много муки, то тесто будет жестким и не вкусным).

Накрываем тесто полотенцем или плёнкой и отставляем на 30-40 минут.

А мы пока приготовим начинку. 500 гр. отварного картофеля (желательно в мундире), чистим и делаем пюре.

Сыр адыгейский 400-500 гр. трём на крупной терке и добавляем к картофельному пюре.

50 гр. свежей зелени (петрушка, укроп) мелко шинкуем и добавляем в начинку.

Добавляем соль по вкусу (у меня 1/2 ч.л.) и всё тщательно перемешиваем. Начинка готова.

Наше тесто постояло, оно очень мягкое и можем приступать к формированию хычинов.

Смазываем руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. И делим его на равные кусочки, у вас должно получится 7-8 шт.

Теперь берём один кусочек и руками формируем лепёшку.

С помощью ложки накладываем начинку, не очень много, чтобы мы без труда смогли слепить края.

Далее слепливаем края, должен получится вот такой мешочек. Переворачиваем его швом вниз и с помощью скалки раскалываем лепешку с начинкой до тех пор, пока слегка сквозь тесто не начнёт просвечиваться начинка. Но очень важно, чтобы тесто не порвалось!!!

Сформированный хычин выкладываем на горячую сухую сковороду и оставляем на медленном огне до румяной корочки. Примерно 3 мин.

Переворачиваем и готовим с другой стороны.

Готовый хычин обильно смазываем сливочным маслом.

Для удобства, стопку с приготовленными хычинами можно сразу порезать на кусочки.

Получаются очень нежными и вкусными. Быстрый и легкий рецепт. Подавать к столу горячими со сладким чаем.

Приятного аппетита!