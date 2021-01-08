13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Обжаренные, запечённые или охлаждённые, солёные, острые или сладкие, но неизменно сырные.
1. Сырные шарики с хрустящей корочкой
Ингредиенты
- 120 г чеддера;
- 1–2 веточки тимьяна;
- 240 мл воды;
- 8 столовых ложек сливочного масла;
- ½ чайной ложки соли;
- 120 г муки;
- 2 яйца;
- 1 щепотка молотого чёрного перца;
- 1 чайная ложка масла.
Приготовление
Натрите сыр на средней тёрке. Тимьян мелко нарубите. В кастрюле на сильном огне вскипятите воду с маслом и солью. Добавьте муку и быстро перемешайте. Уменьшите огонь до среднего и готовьте ещё пару минут.
Снимите с плиты и оставьте остывать. Периодически перемешивайте. Когда тесто станет слегка тёплым, но не горячим, добавьте в него яйца по одному и хорошо перемешайте. После засыпьте сыр, тимьян и перец. Снова тщательно всё перемешайте.
Противень застелите фольгой или пергаментом для выпекания, смажьте маслом. Столовой ложкой выложите шарики на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга.
Разогрейте духовку до 220 °С. Выпекайте сырные шарики 10 минут. После убавьте температуру до 175 °С и готовьте ещё 15–20 минут.
2. Сырные шарики с картошкой, беконом и зелёным луком
Ингредиенты
- 3–4 картофелины;
- 100 г чеддера;
- 2–3 ломтика бекона;
- 5–6 перьев зелёного лука;
- 1 яйцо;
- соль — по вкусу;
- 200 г панировочных сухарей;
- масло для жарки.
Приготовление
Картофель очистите и отварите до готовности — примерно 20–25 минут. Слейте воду и сделайте пюре. Сыр натрите на средней тёрке. Бекон и лук мелко порежьте.
Когда картофель остынет, добавьте в него сыр, яйцо и лук с беконом. Посолите и хорошо перемешайте. Сделайте из сырно-картофельного пюре небольшие шарики. Обваляйте их в сухарях, выложите на плоскую тарелку и оставьте на 10–15 минут при комнатной температуре.
Налейте в сковороду масло — оно должно заполнять её примерно на 2–3 см. Разогрейте на среднем огне и обжаривайте в нём шарики до золотистой корочки, по 2–3 минуты с каждой стороны.
3. Сырные шарики с куриной грудкой
Ингредиенты
- 100 г моцареллы;
- ½ острого перца;
- 1 зубчик чеснока;
- 3 куриные грудки без костей и кожи;
- ½ чайной ложки соли;
- 1 щепотка молотого чёрного перца;
- 3–4 столовые ложки майонеза
- 2 столовые ложки сладкого соуса чили;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка растительного масла;
- 220 г муки;
- 300 г панировочных сухарей.
Приготовление
Сыр натрите на средней тёрке. Острый перец и чеснок мелко нарежьте. Отварите грудки в воде с чесноком, солью и перцем — это займёт примерно 20–30 минут. Выложите на тарелку, чтобы мясо остыло. После измельчите его ножом или в кухонном комбайне.
Смешайте курицу с сыром, майонезом, соусом чили и одним яйцом. Сформируйте небольшие шарики. Противень для запекания застелите фольгой и смажьте маслом.
В три разные миски поместите муку, сухари и взбитое вилкой яйцо. Каждый шарик сначала обваливайте в муке, после окунайте в яйцо, затем — в сухари и выкладывайте на противень. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке в течение 15–20 минут.
4. Сырные шарики с кукурузой и кинзой
Ингредиенты
- 100 г полутвёрдого сыра;
- 1–2 веточки кинзы;
- 100 г кукурузных зёрен;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 200 г муки;
- 120 мл молока;
- соль по вкусу;
- 180 мл воды;
- 200 г панировочных сухарей;
- масло для жарки.
Приготовление
Сыр натрите на средней тёрке. Кинзу мелко нарубите. Кукурузу отварите до готовности, примерно за 7–10 минут, и остудите.
Растопите масло в кастрюле. Добавьте 75 г муки (2 ½ столовой ложки), перемешайте и готовьте ещё 30 секунд. Влейте молоко, снова перемешайте и варите на медленном огне, пока содержимое кастрюли не загустеет. Постоянно помешивайте.
Снимите с огня и перелейте смесь в миску. Немного остудите, добавьте кукурузу, сыр, кинзу и соль. Перемешайте и дождитесь полного остывания.
Из готового теста сделайте небольшие шарики. Смешайте остатки муки и воды в миске, а в другую ёмкость насыпьте панировочные сухари. По очереди окунайте шарики в воду с мукой, после обваливайте в сухарях.
В глубокую сковороду налейте растительное масло слоем примерно в 2 см. Разогрейте его на среднем огне. Обжаривайте сырные шарики до золотистого цвета, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.
5. Сырный шар с беконом и маринованными огурцами
Ингредиенты
- 100 г моцареллы;
- 150 г чеддера;
- 1–2 маринованных огурца;
- 1 небольшой пучок укропа;
- 8 кусочков бекона;
- 450 г мягкого сливочного сыра;
- 1 столовая ложка рассола от маринованных огурцов;
- ½ чайной ложки чесночного порошка;
- ½ чайной ложки паприки;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
Моцареллу и чеддер натрите на средней тёрке. Огурцы и укроп измельчите. Бекон порежьте на небольшие кусочки и подрумяньте на сковороде.
Смешайте сливочный сыр, моцареллу, ⅔ чеддера, половину укропа, рассол, чесночный порошок и паприку. Посолите и поперчите. Сделайте один большой шар.
В отдельной миске перемешайте бекон, остатки чеддера и укроп. Обваляйте сырный шар в получившейся смеси.
6. Сырные шарики с крабовыми палочками
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 6 крабовых палочек;
- 75 г полутвёрдого сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- 2–3 столовые ложки консервированной кукурузы;
- 2 столовые ложки майонеза;
- соль по вкусу.
Приготовление
Яйца сварите вкрутую и остудите. Натрите их на средней тёрке вместе с крабовыми палочками и сыром. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте всё с кукурузой и майонезом. Посолите.
Сделайте небольшие шарики и выложите их по одному на тарелку. Перед подачей охладите блюдо в течение 15–20 минут.
7. Сырные шарики с разноцветным кунжутом
Ингредиенты
- 100 г чеддера;
- 50 г пармезана;
- 2–3 стебля зелёного лука;
- 240 г мягкого сливочного сыра;
- 1 чайная ложка чесночного порошка;
- 50 г чёрного кунжута;
- 50 г белого кунжута.
Приготовление
Чеддер и пармезан натрите на мелкой тёрке. Лук измельчите. Смешайте чеддер, пармезан и сливочный сыр с луком и чесночным порошком.
Сформируйте небольшие шарики и каждый обваляйте в кунжутной смеси. Перед подачей на стол оставьте в холодильнике на 1–1,5 часа.
8. Сырные шарики с чесноком и орешками
Ингредиенты
- 50 г пармезана;
- 50 г моцареллы;
- 1–2 зубчика чеснока;
- 100 г орехов, например грецких или пекан;
- 240 г мягкого сливочного сыра;
- 3 столовые ложки сметаны;
- 1 чайная ложка итальянской приправы или другой — по вашему вкусу.
Приготовление
Пармезан и моцареллу натрите на средней тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Орехи измельчите.
Смешайте все виды сыра со сметаной, чесноком и приправами. Сделайте небольшие шарики и обваляйте каждый в орехах. Перед подачей поставьте в холодильник на 1–1,5 часа.
9. Сырный шар с миндалём и острым перцем
Ингредиенты
- 240 г чеддера;
- ½ болгарского перца;
- 1 острый перец, например халапеньо;
- 2 зубчика чеснока;
- 3–4 стебля зелёного лука;
- 75 г миндаля;
- 75 г грецких орехов;
- 450 г мягкого сливочного сыра.
Приготовление
Чеддер натрите на средней тёрке. Перцы нарежьте небольшими кусочками. Чеснок пропустите через пресс. Лук и орехи измельчите.
Смешайте сыры, перец, чеснок и лук. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на 3–4 часа. Перед подачей обваляйте в орехах.
10. Сырные шарики с клюквой и розмарином
Ингредиенты
- 70 г чеддера;
- 50 г пармезана;
- 6 веточек розмарина;
- 200 г сушёной клюквы;
- 350 г мягкого сливочного сыра;
- 1 столовая ложка вустерского соуса — опционально;
- 1 чайная ложка чесночного порошка;
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Чеддер и пармезан натрите на средней тёрке. Каждую веточку розмарина разделите на три равные части, удалите нижние листья у каждой. Клюкву нарежьте средними кусочками.
Смешайте сыры с соусом, чесночным порошком, солью и перцем. Сделайте 18 небольших шариков и оставьте их на час в холодильнике. После достаньте, обваляйте в клюкве и вставьте в каждый по веточке розмарина.
11. Сладкий сырный шар с цветной посыпкой
Ингредиенты
- 100 г сливочного масла;
- 500 г мягкого сливочного сыра;
- 2 столовые ложки коричневого сахара;
- 100 г ванильной сахарной пудры;
- 70 г цветной кондитерской посыпки.
Приготовление
Масло доведите до комнатной температуры. Взбейте блендером со сливочным сыром. Добавьте сахар с пудрой и хорошо перемешайте.
Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и на 1–1,5 часа положите в холодильник, чтобы он затвердел. После достаньте и обваляйте в кондитерской посыпке.
12. Сырный шар со вкусом тыквенного пирога
Ингредиенты
- 6–7 имбирных печений;
- 500 г мягкого сливочного сыра;
- 60 г масла;
- 100 г сахарной пудры;
- 3 столовые ложки коричневого сахара;
- 5 столовых ложек тыквенного пюре;
- 1 ½ чайной ложки корицы;
- ½ чайной ложки мускатного ореха;
- ½ чайной ложки имбиря;
- ¼ чайной ложки душистого перца.
Приготовление
Печенье мелко покрошите. Взбейте блендером сливочный сыр и масло. Посыпьте смесь сахарной пудрой и сахаром, хорошо перемешайте. Добавьте тыквенное пюре и специи. Снова всё смешайте.
Сформируйте шар и заверните его в пищевую плёнку. На 3–4 часа уберите в холодильник.
Достаньте шар примерно за 30 минут до подачи на стол. Обваляйте в покрошенном печенье и оставьте его при комнатной температуре до подачи.
13. Сырный шар с карамелью и сникерсом
Ингредиенты
- 75 г жареного арахиса;
- 1 сникерс;
- 350 г мягкого сливочного сыра;
- 100 г ванильной сахарной пудры;
- 8 ложек карамельного соуса;
- 5 ложек шоколадного соуса.
Приготовление
Арахис мелко нарубите. Сникерс раскрошите. Взбейте миксером сыр, сахарную пудру и шесть ложек карамели. Добавьте арахис и три ложки шоколадного соуса. Хорошо перемешайте.
Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на час. Выложите на тарелку, посыпьте шоколадом, полейте карамельным и шоколадным соусами.
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