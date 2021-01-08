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13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

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Обжаренные, запечённые или охлаждённые, солёные, острые или сладкие, но неизменно сырные.

1. Сырные шарики с хрустящей корочкой

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 120 г чеддера;
  • 1–2 веточки тимьяна;
  • 240 мл воды;
  • 8 столовых ложек сливочного масла;
  • ½ чайной ложки соли;
  • 120 г муки;
  • 2 яйца;
  • 1 щепотка молотого чёрного перца;
  • 1 чайная ложка масла.

Приготовление

Натрите сыр на средней тёрке. Тимьян мелко нарубите. В кастрюле на сильном огне вскипятите воду с маслом и солью. Добавьте муку и быстро перемешайте. Уменьшите огонь до среднего и готовьте ещё пару минут.

Снимите с плиты и оставьте остывать. Периодически перемешивайте. Когда тесто станет слегка тёплым, но не горячим, добавьте в него яйца по одному и хорошо перемешайте. После засыпьте сыр, тимьян и перец. Снова тщательно всё перемешайте.

Противень застелите фольгой или пергаментом для выпекания, смажьте маслом. Столовой ложкой выложите шарики на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга.

Разогрейте духовку до 220 °С. Выпекайте сырные шарики 10 минут. После убавьте температуру до 175 °С и готовьте ещё 15–20 минут.

2. Сырные шарики с картошкой, беконом и зелёным луком

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 3–4 картофелины;
  • 100 г чеддера;
  • 2–3 ломтика бекона;
  • 5–6 перьев зелёного лука;
  • 1 яйцо;
  • соль — по вкусу;
  • 200 г панировочных сухарей;
  • масло для жарки.

Приготовление

Картофель очистите и отварите до готовности — примерно 20–25 минут. Слейте воду и сделайте пюре. Сыр натрите на средней тёрке. Бекон и лук мелко порежьте.

Когда картофель остынет, добавьте в него сыр, яйцо и лук с беконом. Посолите и хорошо перемешайте. Сделайте из сырно-картофельного пюре небольшие шарики. Обваляйте их в сухарях, выложите на плоскую тарелку и оставьте на 10–15 минут при комнатной температуре.

Налейте в сковороду масло — оно должно заполнять её примерно на 2–3 см. Разогрейте на среднем огне и обжаривайте в нём шарики до золотистой корочки, по 2–3 минуты с каждой стороны.

3. Сырные шарики с куриной грудкой

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 100 г моцареллы;
  • ½ острого перца;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 3 куриные грудки без костей и кожи;
  • ½ чайной ложки соли;
  • 1 щепотка молотого чёрного перца;
  • 3–4 столовые ложки майонеза
  • 2 столовые ложки сладкого соуса чили;
  • 2 яйца;
  • 1 чайная ложка растительного масла;
  • 220 г муки;
  • 300 г панировочных сухарей.

Приготовление

Сыр натрите на средней тёрке. Острый перец и чеснок мелко нарежьте. Отварите грудки в воде с чесноком, солью и перцем — это займёт примерно 20–30 минут. Выложите на тарелку, чтобы мясо остыло. После измельчите его ножом или в кухонном комбайне.

Смешайте курицу с сыром, майонезом, соусом чили и одним яйцом. Сформируйте небольшие шарики. Противень для запекания застелите фольгой и смажьте маслом.

В три разные миски поместите муку, сухари и взбитое вилкой яйцо. Каждый шарик сначала обваливайте в муке, после окунайте в яйцо, затем — в сухари и выкладывайте на противень. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке в течение 15–20 минут.

4. Сырные шарики с кукурузой и кинзой

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 100 г полутвёрдого сыра;
  • 1–2 веточки кинзы;
  • 100 г кукурузных зёрен;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 200 г муки;
  • 120 мл молока;
  • соль по вкусу;
  • 180 мл воды;
  • 200 г панировочных сухарей;
  • масло для жарки.

Приготовление

Сыр натрите на средней тёрке. Кинзу мелко нарубите. Кукурузу отварите до готовности, примерно за 7–10 минут, и остудите.

Растопите масло в кастрюле. Добавьте 75 г муки (2 ½ столовой ложки), перемешайте и готовьте ещё 30 секунд. Влейте молоко, снова перемешайте и варите на медленном огне, пока содержимое кастрюли не загустеет. Постоянно помешивайте.

Снимите с огня и перелейте смесь в миску. Немного остудите, добавьте кукурузу, сыр, кинзу и соль. Перемешайте и дождитесь полного остывания.

Из готового теста сделайте небольшие шарики. Смешайте остатки муки и воды в миске, а в другую ёмкость насыпьте панировочные сухари. По очереди окунайте шарики в воду с мукой, после обваливайте в сухарях.

В глубокую сковороду налейте растительное масло слоем примерно в 2 см. Разогрейте его на среднем огне. Обжаривайте сырные шарики до золотистого цвета, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

5. Сырный шар с беконом и маринованными огурцами

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 100 г моцареллы;
  • 150 г чеддера;
  • 1–2 маринованных огурца;
  • 1 небольшой пучок укропа;
  • 8 кусочков бекона;
  • 450 г мягкого сливочного сыра;
  • 1 столовая ложка рассола от маринованных огурцов;
  • ½ чайной ложки чесночного порошка;
  • ½ чайной ложки паприки;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

Моцареллу и чеддер натрите на средней тёрке. Огурцы и укроп измельчите. Бекон порежьте на небольшие кусочки и подрумяньте на сковороде.

Смешайте сливочный сыр, моцареллу, ⅔ чеддера, половину укропа, рассол, чесночный порошок и паприку. Посолите и поперчите. Сделайте один большой шар.

В отдельной миске перемешайте бекон, остатки чеддера и укроп. Обваляйте сырный шар в получившейся смеси.

6. Сырные шарики с крабовыми палочками

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 3 яйца;
  • 6 крабовых палочек;
  • 75 г полутвёрдого сыра;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2–3 столовые ложки консервированной кукурузы;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • соль по вкусу.

Приготовление

Яйца сварите вкрутую и остудите. Натрите их на средней тёрке вместе с крабовыми палочками и сыром. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте всё с кукурузой и майонезом. Посолите.

Сделайте небольшие шарики и выложите их по одному на тарелку. Перед подачей охладите блюдо в течение 15–20 минут.

7. Сырные шарики с разноцветным кунжутом

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 100 г чеддера;
  • 50 г пармезана;
  • 2–3 стебля зелёного лука;
  • 240 г мягкого сливочного сыра;
  • 1 чайная ложка чесночного порошка;
  • 50 г чёрного кунжута;
  • 50 г белого кунжута.

Приготовление

Чеддер и пармезан натрите на мелкой тёрке. Лук измельчите. Смешайте чеддер, пармезан и сливочный сыр с луком и чесночным порошком.

Сформируйте небольшие шарики и каждый обваляйте в кунжутной смеси. Перед подачей на стол оставьте в холодильнике на 1–1,5 часа.

8. Сырные шарики с чесноком и орешками

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 50 г пармезана;
  • 50 г моцареллы;
  • 1–2 зубчика чеснока;
  • 100 г орехов, например грецких или пекан;
  • 240 г мягкого сливочного сыра;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • 1 чайная ложка итальянской приправы или другой — по вашему вкусу.

Приготовление

Пармезан и моцареллу натрите на средней тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Орехи измельчите.

Смешайте все виды сыра со сметаной, чесноком и приправами. Сделайте небольшие шарики и обваляйте каждый в орехах. Перед подачей поставьте в холодильник на 1–1,5 часа.

9. Сырный шар с миндалём и острым перцем

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 240 г чеддера;
  • ½ болгарского перца;
  • 1 острый перец, например халапеньо;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3–4 стебля зелёного лука;
  • 75 г миндаля;
  • 75 г грецких орехов;
  • 450 г мягкого сливочного сыра.

Приготовление

Чеддер натрите на средней тёрке. Перцы нарежьте небольшими кусочками. Чеснок пропустите через пресс. Лук и орехи измельчите.

Смешайте сыры, перец, чеснок и лук. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на 3–4 часа. Перед подачей обваляйте в орехах.

10. Сырные шарики с клюквой и розмарином

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 70 г чеддера;
  • 50 г пармезана;
  • 6 веточек розмарина;
  • 200 г сушёной клюквы;
  • 350 г мягкого сливочного сыра;
  • 1 столовая ложка вустерского соуса — опционально;
  • 1 чайная ложка чесночного порошка;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Чеддер и пармезан натрите на средней тёрке. Каждую веточку розмарина разделите на три равные части, удалите нижние листья у каждой. Клюкву нарежьте средними кусочками.

Смешайте сыры с соусом, чесночным порошком, солью и перцем. Сделайте 18 небольших шариков и оставьте их на час в холодильнике. После достаньте, обваляйте в клюкве и вставьте в каждый по веточке розмарина.

11. Сладкий сырный шар с цветной посыпкой

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 100 г сливочного масла;
  • 500 г мягкого сливочного сыра;
  • 2 столовые ложки коричневого сахара;
  • 100 г ванильной сахарной пудры;
  • 70 г цветной кондитерской посыпки.

Приготовление

Масло доведите до комнатной температуры. Взбейте блендером со сливочным сыром. Добавьте сахар с пудрой и хорошо перемешайте.

Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и на 1–1,5 часа положите в холодильник, чтобы он затвердел. После достаньте и обваляйте в кондитерской посыпке.

12. Сырный шар со вкусом тыквенного пирога

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 6–7 имбирных печений;
  • 500 г мягкого сливочного сыра;
  • 60 г масла;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 3 столовые ложки коричневого сахара;
  • 5 столовых ложек тыквенного пюре;
  • 1 ½ чайной ложки корицы;
  • ½ чайной ложки мускатного ореха;
  • ½ чайной ложки имбиря;
  • ¼ чайной ложки душистого перца.

Приготовление

Печенье мелко покрошите. Взбейте блендером сливочный сыр и масло. Посыпьте смесь сахарной пудрой и сахаром, хорошо перемешайте. Добавьте тыквенное пюре и специи. Снова всё смешайте.

Сформируйте шар и заверните его в пищевую плёнку. На 3–4 часа уберите в холодильник.

Достаньте шар примерно за 30 минут до подачи на стол. Обваляйте в покрошенном печенье и оставьте его при комнатной температуре до подачи.

13. Сырный шар с карамелью и сникерсом

13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Ингредиенты

  • 75 г жареного арахиса;
  • 1 сникерс;
  • 350 г мягкого сливочного сыра;
  • 100 г ванильной сахарной пудры;
  • 8 ложек карамельного соуса;
  • 5 ложек шоколадного соуса.

Приготовление

Арахис мелко нарубите. Сникерс раскрошите. Взбейте миксером сыр, сахарную пудру и шесть ложек карамели. Добавьте арахис и три ложки шоколадного соуса. Хорошо перемешайте.

Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на час. Выложите на тарелку, посыпьте шоколадом, полейте карамельным и шоколадным соусами.

 

 

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