13 рецептов сырных шариков для настоящих гурманов

Обжаренные, запечённые или охлаждённые, солёные, острые или сладкие, но неизменно сырные.

1. Сырные шарики с хрустящей корочкой

Ингредиенты

120 г чеддера;

1–2 веточки тимьяна;

240 мл воды;

8 столовых ложек сливочного масла;

½ чайной ложки соли;

120 г муки;

2 яйца;

1 щепотка молотого чёрного перца;

1 чайная ложка масла.

Приготовление

Натрите сыр на средней тёрке. Тимьян мелко нарубите. В кастрюле на сильном огне вскипятите воду с маслом и солью. Добавьте муку и быстро перемешайте. Уменьшите огонь до среднего и готовьте ещё пару минут.

Снимите с плиты и оставьте остывать. Периодически перемешивайте. Когда тесто станет слегка тёплым, но не горячим, добавьте в него яйца по одному и хорошо перемешайте. После засыпьте сыр, тимьян и перец. Снова тщательно всё перемешайте.

Противень застелите фольгой или пергаментом для выпекания, смажьте маслом. Столовой ложкой выложите шарики на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга.

Разогрейте духовку до 220 °С. Выпекайте сырные шарики 10 минут. После убавьте температуру до 175 °С и готовьте ещё 15–20 минут.

2. Сырные шарики с картошкой, беконом и зелёным луком

Ингредиенты

3–4 картофелины;

100 г чеддера;

2–3 ломтика бекона;

5–6 перьев зелёного лука;

1 яйцо;

соль — по вкусу;

200 г панировочных сухарей;

масло для жарки.

Приготовление

Картофель очистите и отварите до готовности — примерно 20–25 минут. Слейте воду и сделайте пюре. Сыр натрите на средней тёрке. Бекон и лук мелко порежьте.

Когда картофель остынет, добавьте в него сыр, яйцо и лук с беконом. Посолите и хорошо перемешайте. Сделайте из сырно-картофельного пюре небольшие шарики. Обваляйте их в сухарях, выложите на плоскую тарелку и оставьте на 10–15 минут при комнатной температуре.

Налейте в сковороду масло — оно должно заполнять её примерно на 2–3 см. Разогрейте на среднем огне и обжаривайте в нём шарики до золотистой корочки, по 2–3 минуты с каждой стороны.

3. Сырные шарики с куриной грудкой

Ингредиенты

100 г моцареллы;

½ острого перца;

1 зубчик чеснока;

3 куриные грудки без костей и кожи;

½ чайной ложки соли;

1 щепотка молотого чёрного перца;

3–4 столовые ложки майонеза

2 столовые ложки сладкого соуса чили;

2 яйца;

1 чайная ложка растительного масла;

220 г муки;

300 г панировочных сухарей.

Приготовление

Сыр натрите на средней тёрке. Острый перец и чеснок мелко нарежьте. Отварите грудки в воде с чесноком, солью и перцем — это займёт примерно 20–30 минут. Выложите на тарелку, чтобы мясо остыло. После измельчите его ножом или в кухонном комбайне.

Смешайте курицу с сыром, майонезом, соусом чили и одним яйцом. Сформируйте небольшие шарики. Противень для запекания застелите фольгой и смажьте маслом.

В три разные миски поместите муку, сухари и взбитое вилкой яйцо. Каждый шарик сначала обваливайте в муке, после окунайте в яйцо, затем — в сухари и выкладывайте на противень. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке в течение 15–20 минут.

4. Сырные шарики с кукурузой и кинзой

Ингредиенты

100 г полутвёрдого сыра;

1–2 веточки кинзы;

100 г кукурузных зёрен;

2 столовые ложки сливочного масла;

200 г муки;

120 мл молока;

соль по вкусу;

180 мл воды;

200 г панировочных сухарей;

масло для жарки.

Приготовление

Сыр натрите на средней тёрке. Кинзу мелко нарубите. Кукурузу отварите до готовности, примерно за 7–10 минут, и остудите.

Растопите масло в кастрюле. Добавьте 75 г муки (2 ½ столовой ложки), перемешайте и готовьте ещё 30 секунд. Влейте молоко, снова перемешайте и варите на медленном огне, пока содержимое кастрюли не загустеет. Постоянно помешивайте.

Снимите с огня и перелейте смесь в миску. Немного остудите, добавьте кукурузу, сыр, кинзу и соль. Перемешайте и дождитесь полного остывания.

Из готового теста сделайте небольшие шарики. Смешайте остатки муки и воды в миске, а в другую ёмкость насыпьте панировочные сухари. По очереди окунайте шарики в воду с мукой, после обваливайте в сухарях.

В глубокую сковороду налейте растительное масло слоем примерно в 2 см. Разогрейте его на среднем огне. Обжаривайте сырные шарики до золотистого цвета, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

5. Сырный шар с беконом и маринованными огурцами

Ингредиенты

100 г моцареллы;

150 г чеддера;

1–2 маринованных огурца;

1 небольшой пучок укропа;

8 кусочков бекона;

450 г мягкого сливочного сыра;

1 столовая ложка рассола от маринованных огурцов;

½ чайной ложки чесночного порошка;

½ чайной ложки паприки;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Моцареллу и чеддер натрите на средней тёрке. Огурцы и укроп измельчите. Бекон порежьте на небольшие кусочки и подрумяньте на сковороде.

Смешайте сливочный сыр, моцареллу, ⅔ чеддера, половину укропа, рассол, чесночный порошок и паприку. Посолите и поперчите. Сделайте один большой шар.

В отдельной миске перемешайте бекон, остатки чеддера и укроп. Обваляйте сырный шар в получившейся смеси.

6. Сырные шарики с крабовыми палочками

Ингредиенты

3 яйца;

6 крабовых палочек;

75 г полутвёрдого сыра;

1 зубчик чеснока;

2–3 столовые ложки консервированной кукурузы;

2 столовые ложки майонеза;

соль по вкусу.

Приготовление

Яйца сварите вкрутую и остудите. Натрите их на средней тёрке вместе с крабовыми палочками и сыром. Чеснок пропустите через пресс. Смешайте всё с кукурузой и майонезом. Посолите.

Сделайте небольшие шарики и выложите их по одному на тарелку. Перед подачей охладите блюдо в течение 15–20 минут.

7. Сырные шарики с разноцветным кунжутом

Ингредиенты

100 г чеддера;

50 г пармезана;

2–3 стебля зелёного лука;

240 г мягкого сливочного сыра;

1 чайная ложка чесночного порошка;

50 г чёрного кунжута;

50 г белого кунжута.

Приготовление

Чеддер и пармезан натрите на мелкой тёрке. Лук измельчите. Смешайте чеддер, пармезан и сливочный сыр с луком и чесночным порошком.

Сформируйте небольшие шарики и каждый обваляйте в кунжутной смеси. Перед подачей на стол оставьте в холодильнике на 1–1,5 часа.

8. Сырные шарики с чесноком и орешками

Ингредиенты

50 г пармезана;

50 г моцареллы;

1–2 зубчика чеснока;

100 г орехов, например грецких или пекан;

240 г мягкого сливочного сыра;

3 столовые ложки сметаны;

1 чайная ложка итальянской приправы или другой — по вашему вкусу.

Приготовление

Пармезан и моцареллу натрите на средней тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Орехи измельчите.

Смешайте все виды сыра со сметаной, чесноком и приправами. Сделайте небольшие шарики и обваляйте каждый в орехах. Перед подачей поставьте в холодильник на 1–1,5 часа.

9. Сырный шар с миндалём и острым перцем

Ингредиенты

240 г чеддера;

½ болгарского перца;

1 острый перец, например халапеньо;

2 зубчика чеснока;

3–4 стебля зелёного лука;

75 г миндаля;

75 г грецких орехов;

450 г мягкого сливочного сыра.

Приготовление

Чеддер натрите на средней тёрке. Перцы нарежьте небольшими кусочками. Чеснок пропустите через пресс. Лук и орехи измельчите.

Смешайте сыры, перец, чеснок и лук. Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на 3–4 часа. Перед подачей обваляйте в орехах.

10. Сырные шарики с клюквой и розмарином

Ингредиенты

70 г чеддера;

50 г пармезана;

6 веточек розмарина;

200 г сушёной клюквы;

350 г мягкого сливочного сыра;

1 столовая ложка вустерского соуса — опционально;

1 чайная ложка чесночного порошка;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Чеддер и пармезан натрите на средней тёрке. Каждую веточку розмарина разделите на три равные части, удалите нижние листья у каждой. Клюкву нарежьте средними кусочками.

Смешайте сыры с соусом, чесночным порошком, солью и перцем. Сделайте 18 небольших шариков и оставьте их на час в холодильнике. После достаньте, обваляйте в клюкве и вставьте в каждый по веточке розмарина.

11. Сладкий сырный шар с цветной посыпкой

Ингредиенты

100 г сливочного масла;

500 г мягкого сливочного сыра;

2 столовые ложки коричневого сахара;

100 г ванильной сахарной пудры;

70 г цветной кондитерской посыпки.

Приготовление

Масло доведите до комнатной температуры. Взбейте блендером со сливочным сыром. Добавьте сахар с пудрой и хорошо перемешайте.

Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и на 1–1,5 часа положите в холодильник, чтобы он затвердел. После достаньте и обваляйте в кондитерской посыпке.

12. Сырный шар со вкусом тыквенного пирога

Ингредиенты

6–7 имбирных печений;

500 г мягкого сливочного сыра;

60 г масла;

100 г сахарной пудры;

3 столовые ложки коричневого сахара;

5 столовых ложек тыквенного пюре;

1 ½ чайной ложки корицы;

½ чайной ложки мускатного ореха;

½ чайной ложки имбиря;

¼ чайной ложки душистого перца.

Приготовление

Печенье мелко покрошите. Взбейте блендером сливочный сыр и масло. Посыпьте смесь сахарной пудрой и сахаром, хорошо перемешайте. Добавьте тыквенное пюре и специи. Снова всё смешайте.

Сформируйте шар и заверните его в пищевую плёнку. На 3–4 часа уберите в холодильник.

Достаньте шар примерно за 30 минут до подачи на стол. Обваляйте в покрошенном печенье и оставьте его при комнатной температуре до подачи.

13. Сырный шар с карамелью и сникерсом

Ингредиенты

75 г жареного арахиса;

1 сникерс;

350 г мягкого сливочного сыра;

100 г ванильной сахарной пудры;

8 ложек карамельного соуса;

5 ложек шоколадного соуса.

Приготовление

Арахис мелко нарубите. Сникерс раскрошите. Взбейте миксером сыр, сахарную пудру и шесть ложек карамели. Добавьте арахис и три ложки шоколадного соуса. Хорошо перемешайте.

Сформируйте шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на час. Выложите на тарелку, посыпьте шоколадом, полейте карамельным и шоколадным соусами.