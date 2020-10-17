Готовим вкусный и простой десерт — малиновый кисель со взбитыми сливками. Кисель получается средней густоты, кисло-сладкий, его можно подавать на десерт как самостоятельное блюдо. По этому рецепту можно готовить не только малиновый кисель, черника, черная и красная смородина, клюква, алыча и вишня также подойдут для приготовления. В этом рецепте кисель средней густоты, для его приготовления обычно берут около 50 г крахмала. Для киселя полужидкой консистенции нужно 20-35 г крахмала. Попробуйте обязательно, это вкусно и просто!

Малиновый кисель со взбитыми сливками — вкусный и простой десерт

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество: 1 кг

Ингредиенты для киселя со взбитыми сливками

190 г свежей малины;

120 г сахарного песка;

2 г лимонной кислоты;

45 г картофельного крахмала;

900 мл воды;

200 мл 33%-х сливок;

2 столовых ложки сахарной пудры;

листики свежей мяты.

Способ приготовления малинового киселя со взбитыми сливками

Малину перебираем, промываем в дуршлаге и тщательно протираем сквозь мелкое сито. Сок с пюре понадобится в самом конце приготовления. Для этого рецепта малинового киселя пригодны перезревшие ягоды, важно чтобы малина была спелая и без признаков порчи. Кисель из малины также можно готовить из замороженных ягод.

Малину протираем сквозь мелкое сито

То, что остаётся на сетке — малиновые косточки и немного мякоти ягод, называется мезга. Итак, кладём мезгу в сотейник, насыпаем сахарный песок.

Наливаем воду, перемешиваем, нагреваем до кипения.

Варим примерно 7 минут, этого времени достаточно, чтобы всё полезное и ароматное из мезги перешло в отвар.

Кладём мезгу в сотейник, насыпаем сахарный песок

Наливаем воду, перемешиваем, нагреваем до кипения

Варим примерно 7 минут

Процеживаем малиновый отвар через самое мелкое сито. Если нет мелкой сетки, то можно сложить в несколько слоёв марлю, использовать капрон или кофейный фильтр. В процеженный отвар добавляем лимонную кислоту.

Процеживаем малиновый отвар через мелкое сито, в процеженный отвар добавляем лимонную кислоту

Примерно 200 мл отвара отливаем, остужаем почти до комнатной температуры. Насыпаем в миску картофельный крахмал, вливаем остывший отвар, перемешиваем. Обратите внимание, для фруктового или ягодного киселя лучше подходит картофельный крахмал, если использовать кукурузный, то кисель получится очень мутным.

200 мл отвара отливаем, остужаем. Насыпаем в миску крахмал, вливаем отвар и перемешиваем

Нагреваем процеженный отвар до кипения, тонкой струйкой вливаем растворенный крахмал, при этом помешиваем кисель, чтобы не образовался ком.

Нагреваем процеженный отвар до кипения, вливаем растворенный крахмал

На небольшом огне нагреваем до кипения, варим 2-3 минуты и снимаем кастрюлю с плиты. Получается густая, прозрачная, чуть тягучая масса.

Теперь добавляем малиновый сок. Если в сок попали косточки, то его тоже советую процедить через мелкое сито.

Перемешиваем и наш малиновый кисель готов, на этом этапе он ещё жидкий, по мере остывания начнёт густеть.

Нагреваем отвар до кипения, варим 2-3 минуты и снимаем кастрюлю с плиты

Добавляем малиновый сок

Перемешиваем кисель

Для подачи наливаем порцию остывшего киселя в небольшую креманку.

Наливаем порцию остывшего киселя в небольшую креманку

Охлаждённый жирные сливки (жирность не менее 33%) наливаем в высокий стакан, взбиваем 2 минуты на низких оборотах, насыпаем сахарную пудру и взбиваем на высоких оборотах до образования устойчивых пик. Выкладываем в креманку на холодный кисель порцию сливок, украшаем ягодкой и листиком свежей мяты. Малиновый кисель со взбитыми сливками готов. Сразу подаём десерт на стол.

Выкладываем в креманку на готовый малиновый кисель порцию взбитых сливок

Приятного аппетита!