Мармелад из помело с базиликом (видео)

Одна из моих знакомых сказала, что с радостью бы ела мои варенье, но, увы, у нее вечная погоня за стройной фигурой и она не может позволить себе много сладкого. Но ведь и я, как настоящая подруга, не могу себе позволить, чтобы моя подруга не ела МОЕ варенье и у нее была стройная фигура !

Поэтому, в качестве подарка для таких как она и появилась моя новая коллекция сладостей под тайным названием : « постоянно худеющей подружке посвящается». И «мармелад из помело с базиликом» один из участников этой «гонки похудения».

Считается, что помело хороший фрукт для похудения. Оно обладает низкой калорийностью: 38 ккал на 100 г, ускоряет процесс расщепления белков и жиров, тем самым способствуя скорейшему снижению веса. А, что касается сахара, то его в этом рецепте можно заменить на сахарозаменитель, получится не менее вкусно.

Помело 1 кг.

Базилик

Сахара с пектином 0,6 кг

Часто помело считают гибридом грейпфрута, но это не так. Это грейпфрут получился в результате скрещивания – помело с апельсином. И еще одно скрещивание помело с белым грейпфрутом дало фрукт свити, напоминающий большой зеленый мандарин.