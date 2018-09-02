Как приготовить новые блюда с брынзой?

Брынза — вкусный и полезный кисломолочный продукт, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Ее используют во вторых мясных блюдах, для супов, как начинку для вареников и пирогов, подают к чаю и кофе.
Хотите что-то новенькое для семейного ужина с участием брынзы? Предлагаю несколько интересных рецептов блюд с этим продуктом.
Мясной рулет с брынзой
Необходимые продукты:
- 1,5 кг говядины;
- 2 сладких перца;
- 200 г брынзы;
- 300 г шпината;
- пучок укропа;
- пучок петрушки;
- пряная зелень;
- жировая сетка;
- овощной гарнир.
Возьмите брынзу натрите на крупной терке, зелень хорошо промойте, просушите и мелко нарежьте. Соедините ее с нарезанной зеленью и перемешайте.
Приготовьте сладкий перец, проверьте, чтобы он был целым, без повреждений. Помойте и просушите, удалите у него плодоножки и семена. Возьмите фарш, приготовленный из брынзы и зелени, и нафаршируйте им перец.
Теперь приготовьте мясо: хорошо помойте, просушите и сделайте в нем сквозные разрезы. В эти разрезы вставьте начиненный перец. Фаршированное мясо обваляйте в пряной зелени, аккуратно заверните в жировую сетку и выложите на противень. Запекайте подготовленное мясо в течение 60 минут в разогретой до 200 градусов духовке до готовности.
Готовое мясо нарежьте на кусочки и выложите на блюдо. Порции мясного рулета можете украсить зеленью и подавать с овощным гарниром.
Пикантные овощные котлеты с брынзой
Необходимые продукты:
- 100 г брынзы;
- 2 баклажана среднего размера;
- 2 кабачка среднего размера;
- 2 яйца;
- 4−5 столовых ложек муки;
- 100 мл растительного масла;
- 6 столовых ложек панировочных сухарей;
- черный молотый перец и соль по вкусу.
Возьмите целые без повреждений баклажаны, помойте их и проварите 5 минут в подсоленной воде. Когда они остынут, очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Кабачки промойте, тоже очистите и натрите на терке.
Соедините баклажаны и кабачки, перемешайте и выложите на дуршлаг, чтобы ушел сок, который выделился из овощей. К полученному фаршу добавьте муку и яйца, посолите и поперчите. Брынзу аккуратно нарежьте небольшими кубиками и положите в отдельную посуду.
Из фарша сформируйте котлеты и в каждую из них вложите кусочек брынзы. Обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на сковороде до золотистой корочки, время от времени переворачивая их. Готовые котлеты выложите на блюдо и украсьте зеленью.
К котлетам можно подавать сметанный соус, для приготовления которого необходимы следующие продукты:
- 200 г сметаны;
- 1 столовая ложка пшеничной муки;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 100 мл овощного отвара, соль по вкусу.
Муку слегка поджарьте на сливочном масле, добавьте к ней сметану и овощной отвар, хорошо размешайте. Прокипятите полученную смесь 5 минут, посолите по вкусу, процедите через дуршлаг и снова доведите до кипения. Подавайте в горячем виде.
Такой соус можете готовить и подавать ко всем овощным блюдам.
Легкий салат из цветной капусты с брынзой
Необходимые продукты:
- 0,5 кг цветной капусты;
- 100 г брынзы;
- 2 столовых ложек рубленных грецких орехов;
- 2 столовых ложек измельченного зеленого лука;
- 100 мл кефира;
- 2 столовых ложек сметаны, соль по вкусу.
Приготовление салата очень простое. Цветную капусту мелко нарежьте, смешайте с грецкими орехами, зеленым луком и мелкими кубиками брынзы. Заправьте салат подсоленной взбитой смесью из кефира и сметаны.
Салаты и другие блюда с брынзой — легкие и полезные. Обязательно включите их в свой рацион!
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