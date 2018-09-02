БУДЕТ ВКУСНО!

129 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Татарчук8 января, 6:59
    МолодойСвежий капустный ...
  • Наталия Татарчук8 января, 6:57
    Где сейчас полно модой капусты????!!!Свежий капустный ...
  • людмила бер8 января, 6:19
    Помидоры? На любителя, как и болгарский перец. Только перец чили и чеснок....Быстрое лобио для...

Как приготовить новые блюда с брынзой?

Брынза — вкусный и полезный кисломолочный продукт, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Ее используют во вторых мясных блюдах, для супов, как начинку для вареников и пирогов, подают к чаю и кофе.

Как приготовить новые блюда с брынзой? Фото: Depositphotos

Хотите что-то новенькое для семейного ужина с участием брынзы? Предлагаю несколько интересных рецептов блюд с этим продуктом.

Мясной рулет с брынзой

Как приготовить новые блюда с брынзой?Фото: Depositphotos

Необходимые продукты:

  • 1,5 кг говядины;
  • 2 сладких перца;
  • 200 г брынзы;
  • 300 г шпината;
  • пучок укропа;
  • пучок петрушки;
  • пряная зелень;
  • жировая сетка;
  • овощной гарнир.

Возьмите брынзу натрите на крупной терке, зелень хорошо промойте, просушите и мелко нарежьте. Соедините ее с нарезанной зеленью и перемешайте.

Приготовьте сладкий перец, проверьте, чтобы он был целым, без повреждений. Помойте и просушите, удалите у него плодоножки и семена. Возьмите фарш, приготовленный из брынзы и зелени, и нафаршируйте им перец.

Теперь приготовьте мясо: хорошо помойте, просушите и сделайте в нем сквозные разрезы. В эти разрезы вставьте начиненный перец. Фаршированное мясо обваляйте в пряной зелени, аккуратно заверните в жировую сетку и выложите на противень. Запекайте подготовленное мясо в течение 60 минут в разогретой до 200 градусов духовке до готовности.

Готовое мясо нарежьте на кусочки и выложите на блюдо. Порции мясного рулета можете украсить зеленью и подавать с овощным гарниром.

Пикантные овощные котлеты с брынзой

Как приготовить новые блюда с брынзой?Фото: Depositphotos

Необходимые продукты:

  • 100 г брынзы;
  • 2 баклажана среднего размера;
  • 2 кабачка среднего размера;
  • 2 яйца;
  • 4−5 столовых ложек муки;
  • 100 мл растительного масла;
  • 6 столовых ложек панировочных сухарей;
  • черный молотый перец и соль по вкусу.

Возьмите целые без повреждений баклажаны, помойте их и проварите 5 минут в подсоленной воде. Когда они остынут, очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Кабачки промойте, тоже очистите и натрите на терке.

Соедините баклажаны и кабачки, перемешайте и выложите на дуршлаг, чтобы ушел сок, который выделился из овощей. К полученному фаршу добавьте муку и яйца, посолите и поперчите. Брынзу аккуратно нарежьте небольшими кубиками и положите в отдельную посуду.

Из фарша сформируйте котлеты и в каждую из них вложите кусочек брынзы. Обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на сковороде до золотистой корочки, время от времени переворачивая их. Готовые котлеты выложите на блюдо и украсьте зеленью.

К котлетам можно подавать сметанный соус, для приготовления которого необходимы следующие продукты:

  • 200 г сметаны;
  • 1 столовая ложка пшеничной муки;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 100 мл овощного отвара, соль по вкусу.

Муку слегка поджарьте на сливочном масле, добавьте к ней сметану и овощной отвар, хорошо размешайте. Прокипятите полученную смесь 5 минут, посолите по вкусу, процедите через дуршлаг и снова доведите до кипения. Подавайте в горячем виде.

Такой соус можете готовить и подавать ко всем овощным блюдам.

Легкий салат из цветной капусты с брынзой

Как приготовить новые блюда с брынзой?Фото: Depositphotos

Необходимые продукты:

  • 0,5 кг цветной капусты;
  • 100 г брынзы;
  • 2 столовых ложек рубленных грецких орехов;
  • 2 столовых ложек измельченного зеленого лука;
  • 100 мл кефира;
  • 2 столовых ложек сметаны, соль по вкусу.

Приготовление салата очень простое. Цветную капусту мелко нарежьте, смешайте с грецкими орехами, зеленым луком и мелкими кубиками брынзы. Заправьте салат подсоленной взбитой смесью из кефира и сметаны.

Салаты и другие блюда с брынзой — легкие и полезные. Обязательно включите их в свой рацион!

Источник

брынзарецептыЗакускимясные блюдасалатыкулинария
1
Обсудить

Картина дня

наверх