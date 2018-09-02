Как приготовить новые блюда с брынзой?

Брынза — вкусный и полезный кисломолочный продукт, из которого можно приготовить много разнообразных блюд. Ее используют во вторых мясных блюдах, для супов, как начинку для вареников и пирогов, подают к чаю и кофе.

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Хотите что-то новенькое для семейного ужина с участием брынзы? Предлагаю несколько интересных рецептов блюд с этим продуктом.



Мясной рулет с брынзой

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Необходимые продукты:

1,5 кг говядины;

2 сладких перца;

200 г брынзы;

300 г шпината;

пучок укропа;

пучок петрушки;

пряная зелень;

жировая сетка;

овощной гарнир.

Возьмите брынзу натрите на крупной терке, зелень хорошо промойте, просушите и мелко нарежьте. Соедините ее с нарезанной зеленью и перемешайте.

Приготовьте сладкий перец, проверьте, чтобы он был целым, без повреждений. Помойте и просушите, удалите у него плодоножки и семена. Возьмите фарш, приготовленный из брынзы и зелени, и нафаршируйте им перец.

Теперь приготовьте мясо: хорошо помойте, просушите и сделайте в нем сквозные разрезы. В эти разрезы вставьте начиненный перец. Фаршированное мясо обваляйте в пряной зелени, аккуратно заверните в жировую сетку и выложите на противень. Запекайте подготовленное мясо в течение 60 минут в разогретой до 200 градусов духовке до готовности.

Готовое мясо нарежьте на кусочки и выложите на блюдо. Порции мясного рулета можете украсить зеленью и подавать с овощным гарниром.

Пикантные овощные котлеты с брынзой

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Необходимые продукты:

100 г брынзы;

2 баклажана среднего размера;

2 кабачка среднего размера;

2 яйца;

4−5 столовых ложек муки;

100 мл растительного масла;

6 столовых ложек панировочных сухарей;

черный молотый перец и соль по вкусу.

Возьмите целые без повреждений баклажаны, помойте их и проварите 5 минут в подсоленной воде. Когда они остынут, очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Кабачки промойте, тоже очистите и натрите на терке.

Соедините баклажаны и кабачки, перемешайте и выложите на дуршлаг, чтобы ушел сок, который выделился из овощей. К полученному фаршу добавьте муку и яйца, посолите и поперчите. Брынзу аккуратно нарежьте небольшими кубиками и положите в отдельную посуду.

Из фарша сформируйте котлеты и в каждую из них вложите кусочек брынзы. Обваляйте в панировочных сухарях и жарьте на сковороде до золотистой корочки, время от времени переворачивая их. Готовые котлеты выложите на блюдо и украсьте зеленью.

К котлетам можно подавать сметанный соус, для приготовления которого необходимы следующие продукты:

200 г сметаны;

1 столовая ложка пшеничной муки;

1 столовая ложка сливочного масла;

100 мл овощного отвара, соль по вкусу.

Муку слегка поджарьте на сливочном масле, добавьте к ней сметану и овощной отвар, хорошо размешайте. Прокипятите полученную смесь 5 минут, посолите по вкусу, процедите через дуршлаг и снова доведите до кипения. Подавайте в горячем виде.

Такой соус можете готовить и подавать ко всем овощным блюдам.

Легкий салат из цветной капусты с брынзой

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Необходимые продукты:

0,5 кг цветной капусты;

100 г брынзы;

2 столовых ложек рубленных грецких орехов;

2 столовых ложек измельченного зеленого лука;

100 мл кефира;

2 столовых ложек сметаны, соль по вкусу.

Приготовление салата очень простое. Цветную капусту мелко нарежьте, смешайте с грецкими орехами, зеленым луком и мелкими кубиками брынзы. Заправьте салат подсоленной взбитой смесью из кефира и сметаны.

Салаты и другие блюда с брынзой — легкие и полезные. Обязательно включите их в свой рацион!

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