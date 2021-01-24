Быстрые и дешевые салаты со свеклой: вкусно, полезно и всегда кстати

Обычная свекла станет основой для разноплановых овощных салатов, которыми при желании можно частично и даже полностью заменить заготовки на зиму. При этом вы гарантировано обогащаете рацион вкусный и полезной едой. Уникальность свеклы заключается в том, что она хороша с разными видами заправок. А значит, от высококалорийного майонеза можно отказаться. Вот лишь несколько быстрых и бюджетных салатов из свеклы, достойных не только повседневного, но и праздничного стола. Основой для каждого из них стала запеченная свекла, потертая на крупной терке.
Запечь свеклу удобнее всего в духовке. Чтобы она хорошо пропеклась и сохранила максимальное количество витаминов, оборачиваем каждый корнеплод в фольгу. Чистить готовую свеклу можно просто руками. При минимальном нажатии шкурка просто съезжает. Кстати, в запеченном виде свекла отлично хранится в холодильнике.
Свекольный салат с тушеной капустой
Ингредиенты:
- 3-4 средних свеклы
- 1 средняя луковица
- 300 г квашеной капусты
- пучок укропа
- соль и перец — по вкусу
- 2 ст. ложка растительного масла — для заправки и обжарки
Нарезаем лук полукольцами, обжариваем до появления золотистого оттенка, а затем добавляем отжатую от сока квашеную капусту и продолжаем обжарку до того момента, пока капуста не изменит свой цвет.
Пока капуста остывает, натираем свеклу и мелко нарезаем укроп. Дальше остается лишь соединить капусту со свеклой, добавить растительное масло и перемешать.
Такой салат можно подать к столу как теплым, так и полностью остывшим.
Свекольный салат с баклажаном
Ингредиенты:
- 3-4 средних свеклы
- 1 баклажан
- 30 г зелени петрушки
- 1/2 ч.ложки соли
- молотый перец — по вкусу
- 3 зубка чеснока
- 1 ст. ложка растительного масла — для обжарки
Секретным ингредиентом этого салата стал нарезанный соломкой, а затем обжаренный до готовности баклажан.
Соединяем натертую свеклу с измельченной петрушкой, пропущенным через пресс чесноком и баклажаном, солим, перчим и заправляем сметаной.
Салат готов, осталось лишь переложить на блюдо и подать к столу.
Свекольно-яблочный салат с брынзой
Ингредиенты:
- 3-4 средних свеклы
- 2 зеленых яблока ( 200 г)
- 15 г листьев базилика
- 1 ст. ложка растительного масла
Соединяем свеклу с предварительно очищенными потертыми на крупной терке яблоками, порванными листьями базилика, заправляем понравившимся растительным маслом и перемешиваем.
Выкладываем на блюдо и посыпаем сверху брынзой. Использовать для этого салата можно также моцареллу или адыгейский сыр.
Больше подробностей, касающихся приготовления быстрых и бюджетных салатов со свеклой, в видео ниже:
Свежие комментарии