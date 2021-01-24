Быстрые и дешевые салаты со свеклой: вкусно, полезно и всегда кстати

Обычная свекла станет основой для разноплановых овощных салатов, которыми при желании можно частично и даже полностью заменить заготовки на зиму. При этом вы гарантировано обогащаете рацион вкусный и полезной едой. Уникальность свеклы заключается в том, что она хороша с разными видами заправок. А значит, от высококалорийного майонеза можно отказаться. Вот лишь несколько быстрых и бюджетных салатов из свеклы, достойных не только повседневного, но и праздничного стола. Основой для каждого из них стала запеченная свекла, потертая на крупной терке.

Запечь свеклу удобнее всего в духовке. Чтобы она хорошо пропеклась и сохранила максимальное количество витаминов, оборачиваем каждый корнеплод в фольгу. Чистить готовую свеклу можно просто руками. При минимальном нажатии шкурка просто съезжает. Кстати, в запеченном виде свекла отлично хранится в холодильнике.

Свекольный салат с тушеной капустой

Ингредиенты:

3-4 средних свеклы

1 средняя луковица

300 г квашеной капусты

пучок укропа

соль и перец — по вкусу

2 ст. ложка растительного масла — для заправки и обжарки

Нарезаем лук полукольцами, обжариваем до появления золотистого оттенка, а затем добавляем отжатую от сока квашеную капусту и продолжаем обжарку до того момента, пока капуста не изменит свой цвет.

Пока капуста остывает, натираем свеклу и мелко нарезаем укроп. Дальше остается лишь соединить капусту со свеклой, добавить растительное масло и перемешать.

Такой салат можно подать к столу как теплым, так и полностью остывшим.

Свекольный салат с баклажаном

Ингредиенты:

3-4 средних свеклы

1 баклажан

30 г зелени петрушки

1/2 ч.ложки соли

молотый перец — по вкусу

3 зубка чеснока

1 ст. ложка растительного масла — для обжарки

Секретным ингредиентом этого салата стал нарезанный соломкой, а затем обжаренный до готовности баклажан.

Соединяем натертую свеклу с измельченной петрушкой, пропущенным через пресс чесноком и баклажаном, солим, перчим и заправляем сметаной.

Салат готов, осталось лишь переложить на блюдо и подать к столу.

Свекольно-яблочный салат с брынзой

Ингредиенты:

3-4 средних свеклы

2 зеленых яблока ( 200 г)

15 г листьев базилика

1 ст. ложка растительного масла

Соединяем свеклу с предварительно очищенными потертыми на крупной терке яблоками, порванными листьями базилика, заправляем понравившимся растительным маслом и перемешиваем.

Выкладываем на блюдо и посыпаем сверху брынзой. Использовать для этого салата можно также моцареллу или адыгейский сыр.

Больше подробностей, касающихся приготовления быстрых и бюджетных салатов со свеклой, в видео ниже: