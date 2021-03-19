Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Если вам необходимо на скорую руку приготовить вкусный десерт для гостей из минимального количества ингредиентов, этот рецепт будет как нельзя кстати! Им поделился с нами шеф-повар телепроекта «Сделано со вкусом» на ТНТ Александр Белькович.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Сметана 20% — 500 гр

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Клубника свежая — 200 гр

Мед жидкий — 2 ст. л.

Печенье песочное — 120 гр

Свежая мята — несколько веточек

Приготовление сметанника

Перемешиваем сметану с сахарной пудрой.

Перемешиваем в миске мелко нарубленную мяту и клубнику. Добавляем мед.

Для сервировки вам понадобятся обычные стеклянные стаканы. Чем красивее, тем лучше! Начинаем собирать десерт: на дно стеклянного стакана насыпаем измельченное песочное печенье.

Сверху кладем небольшой слой сметаны.

Затем на сметану — слой медово-ягодной смеси.

Чередуем слои, пока не заполнится стакан. После этого охладите десерт в холодильнике в течение нескольких часов. Блюдо готово!

В качестве начинки можно использовать любые сезонные фрукты или ягоды.

Приятного аппетита!