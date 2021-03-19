Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Если вам необходимо на скорую руку приготовить вкусный десерт для гостей из минимального количества ингредиентов, этот рецепт будет как нельзя кстати! Им поделился с нами шеф-повар телепроекта «Сделано со вкусом» на ТНТ Александр Белькович.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- Сметана 20% — 500 гр
- Сахарная пудра — 2 ст. л.
- Клубника свежая — 200 гр
- Мед жидкий — 2 ст. л.
- Печенье песочное — 120 гр
- Свежая мята — несколько веточек
Приготовление сметанника
Перемешиваем сметану с сахарной пудрой.
Перемешиваем в миске мелко нарубленную мяту и клубнику. Добавляем мед.
Для сервировки вам понадобятся обычные стеклянные стаканы. Чем красивее, тем лучше! Начинаем собирать десерт: на дно стеклянного стакана насыпаем измельченное песочное печенье.
Сверху кладем небольшой слой сметаны.
Затем на сметану — слой медово-ягодной смеси.
Чередуем слои, пока не заполнится стакан. После этого охладите десерт в холодильнике в течение нескольких часов. Блюдо готово!
В качестве начинки можно использовать любые сезонные фрукты или ягоды.
Приятного аппетита!
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