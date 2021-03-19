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Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Если вам необходимо на скорую руку приготовить вкусный десерт для гостей из минимального количества ингредиентов, этот рецепт будет как нельзя кстати! Им поделился с нами шеф-повар телепроекта «Сделано со вкусом» на ТНТ Александр Белькович.

Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Сметана 20% — 500 гр
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.
  • Клубника свежая — 200 гр
  • Мед жидкий — 2 ст. л.
  • Печенье песочное — 120 гр
  • Свежая мята — несколько веточек

Приготовление сметанника

Перемешиваем сметану с сахарной пудрой.

Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Перемешиваем в миске мелко нарубленную мяту и клубнику. Добавляем мед.

Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Для сервировки вам понадобятся обычные стеклянные стаканы. Чем красивее, тем лучше! Начинаем собирать десерт: на дно стеклянного стакана насыпаем измельченное песочное печенье.

Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Сверху кладем небольшой слой сметаны.

Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Затем на сметану — слой медово-ягодной смеси.

Аппетитный десерт «Сметанник» за 10 минут! Пошаговый рецепт с фото

Чередуем слои, пока не заполнится стакан. После этого охладите десерт в холодильнике в течение нескольких часов. Блюдо готово!

В качестве начинки можно использовать любые сезонные фрукты или ягоды.

Приятного аппетита!

 

 

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