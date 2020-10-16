Летний овощной салат «Малибу» готовить очень просто. Возьмите его на заметку, как салат, который можно приготовить за 15 минут. Очень удобный вариант для нежданных гостей или быстрого обеда.

Если вы еще незнакомы с простым и вкусным салатом под названием «Малибу», значит, настало время, так как именно его и приготовим. За основу этого салата берутся свежие овощи – помидоры и огурцы, добавляется копченое куриное мясо, также немного сухариков, твердый сыр. Заправлять салат не обязательно майонезом, можно использовать сметану или любимую свою заправку.

Ингредиенты:

Куриное филе копченое – 150 г

Помидоры свежие – 100 г

Огурцы свежие – 80 г

Соль, перец – по вкусу

Сыр твердый – 70 г

Сухарики белые – 40 г

Зелень – по желанию

Майонез – 1 ст. л.

Приготовление:

Нарезать помидоры небольшими кубиками. Так как в составе помидоры, салат нужно подавать сразу, иначе он даст слишком много ненужного сока. По желанию мясистую часть томатов можно удалить.

Свежий огурец вымыть, просушить, концы обрезать. Огурец нарезать полосками или кубиками.

Твердый сыр выбрать сливочный, с приятным послевкусием. Сыр лучше измельчить с помощью терки.

Копченое куриное филе можно заменить окороком. Филе нарезать небольшими кубиками и добавить в салат.

Все компоненты соединить, не забыть добавить белые сухарики, заправить майонезом, подсыпать по щепотке соли и молотого перца

Перемешать салат, отрегулировать вкус по желанию и салат можно раскладывать по тарелкам.

Попробуйте обязательно! Приятного аппетита!