Острый салат из пекинской капусты

От острых восточных закусок прихожу в восторг. Стараюсь пробовать что-то новое каждый раз, когда иду на базар. Там в одной из лавок торгует коренная кореянка, которая переехала к нам пару лет назад. Готовит она отменно, от клиентов нет отбоя. Более того, даже рецептами делится. Ее фирменный острый салат теперь делает полгорода.

Чтобы приготовить острый салат по-корейски, вам понадобится пекинская капуста, морковь и зеленый лук. А чтобы придать овощам пикантности и хрустящей текстуры, следует замариновать их в особой заливке. Как ни странно, соевый соус можете оставить на полке.

Ингредиенты

Капуста пекинская 750 г

Чеснок 30 г

Имбирь 15 г

Соль 1 ст. л.

Сахар 1 ст. л.

Вода 80 мл

Паприка 1,5 ст. л.

Перец чили 0,5 ч. л.

Оливковое масло 3 ст. л.

Морковь 1 шт.

Зеленый лук 20 г

Яблочный уксус 2 ст. л.

Приготовление

Отрежьте капусте кочан. Листья порубите крупно. Морковь натрите на терку для овощей по-корейски. Зеленый лук измельчите. Пересыпьте подготовленные овощи в глубокую миску. Теперь приготовьте заливку. Чеснок и имбирь, очищенные от кожуры, натрите на мелкой терке. Смешайте их в пиалке с солью, сахаром, паприкой и перцем чили. Залейте эти ингредиенты водой и перемешайте. Заправкой полейте овощи. Снова перемешайте. Заправьте салат оливковым маслом и яблочным уксусом. Оставьте салат минимум на час постоять. Как и большинство корейских закусок, этот салат гораздо вкуснее на следующий день. Ведь тогда овощи пропитаются ароматной заправкой. Они станут пикантными и хрустящими.

Некоторые мои подруги кроме моркови и капусты добавляют в блюдо еще и огурец со сладким перцем, нарезанные тонкой соломкой. А вместо воды и сладкой паприки в заправке используют соевый соус. В результате получается уже совсем другой острый салат. Тем не менее, и такой рецепт имеет право на существование. Понравилось блюдо? Делитесь мнением с нами!