Необычные десерты из замороженных ягод

Наверняка в холодильнике любого дачника припасена на зиму парочка килограммов ягод: вишни, клубники, малины, смородины… Традиционные компоты, кисели и чай с малиной в зимние дни — это, бесспорно, вкусно и очень полезно.





Десерты с замороженными ягодами



Но замороженные ягоды могут стать ещё и изюминкой самых оригинальных и необычных десертов!

Постный пирог с замороженной вишней

Постная выпечка полезна и актуальна всегда — не обязательно как атрибут постных дней и месяцев. И пирог с замороженной вишней — одно из тех изысканных лакомств, которые придутся по вкусу всем. Чтобы его приготовить, не нужно даже лишний раз ходить в магазин: этот набор продуктов, как правило, найдётся на кухне любой хозяйки.





Постный пирог с замороженной вишней, автор фото Константин Виноградов/BildFabric



Рецепт от журнала «Добрые советы», ИД «Бурда».

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 350 г

Сахар — 2 ст. ложки

Растительное масло — 5 ст. ложек

Сахар ванильный — 1 пакетик

Сода — на кончике ножа

Соль — щепотка

Вода ледяная 6 ст. ложек



Для начинки:

Вишня замороженная без косточек — 250 г

Сахар — 5 ст. ложек

Крахмал картофельный — 1 ст. ложка

Приготовление

Просеять муку горкой, сделать в центре углубление и всыпать туда соду, сахар и соль. Перемешать. Добавить масло и воду. Замесить тесто, завернуть его в плёнку и отправить в холод на полчаса. Затем тесто раскатать в 2 пласта. Первый выложить в смазанную маслом форму, сделав бортики. Размороженную вишню перемешать с сахаром и крахмалом и уложить на лист теста. Вторым листом накрыть разложенную вишню, края защипать. Вилкой проколоть пирог в середине и нескольких местах, смазать верх растительным маслом и немного присыпать сахаром. Выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 35 минут.



Весь процесс приготовления занимает 1 час 10 минут, а указанного количества продуктов хватает на пирог для семьи из пяти человек.

Ленивый чизкейк

Этот десерт оценят и взрослые, и дети: он выглядит привлекательно и ярко, вкусный и сытный, к тому же по-летнему ароматный. Приготовление чизкейка не займёт много времени.





Ленивый чизкейк



Тем более к его послойному раскладыванию по стаканчикам вполне можно привлечь ребенка — вот и двойная польза)

Ингредиенты

Печенье (любое) — 9 шт.

Ягоды малины замороженные — 150 г

Крахмал кукурузный — 2 ст. ложки

Сахар — 30 г

Творожный сыр мягкий (филадельфия, альметте) — 300 г

Сливки 30 % — 100 г

Вода холодная — 250 мл

Приготовление

Печенье измельчить (можно с помощью блендера). Замороженные ягоды в кастрюле (казане) слегка прогреть на небольшом огне. Выделившийся сок процедить, добавить в него половину воды, затем — крахмал, и тщательно всё размешать. К ягодам добавить оставшуюся воду, всыпать сахар и снова поставить на огонь. Когда смесь хорошо разогреется, тонкой струйкой, непрерывно помешивая, влить в неё сок с крахмалом. Готовый кисель остудить. Творожный сыр взбить, добавляя понемногу сливки — получаем творожный крем. На дно стаканов выложить измельчённое печенье. Сверху — слой творожного крема, на него — малиновый кисель. Повторить: выложить поочерёдно слой печенья, творожного крема и ягодного киселя. Украсить листочками мяты, ягодками, кремом — и ленивый чизкейк готов!

Клубничный торт-мороженое

Такой торт, без сомнения, станет украшением воскресного семейного стола и надолго запомнится детям.





Клубничный торт-мороженое



Он не потребует дорогих и дефицитных продуктов, а заготовленные с лета ягоды найдут очень удачное применение!

Ингредиенты

Замороженная клубника — 500 г

Сливки 35-38% жирности — 400 мл

Желтки яйца — 4 шт.

Сахарная пудра — 175 г

Джем, сироп или варенье для украшения

Приготовление

В клубнику, не дожидаясь размораживания, добавить 100 г сахарной пудры; измельчить в блендере (должно получиться пюре). Желтки взбивать с 75 г сахарной пудры на водяной бане, пока они станут густыми и белыми. Остудить, непрерывно перемешивая. Сливки хорошо взбить, добавить желтки и примерно 4/5 клубничного пюре. Выбранную форму застелить плёнкой. Половину ягодно-сливочной массы вылить в форму и отправить в холодильник на 30-35 минут. Затем на середину выложить оставшееся клубничное пюре, и вылить на него вторую половину ягодно-сливочного крема. Готовый торт поставить в холодильник на 5-6 часов, после чего можно переложить его на блюдо и украсить вареньем, джемом или сиропом (или тем, что подскажет фантазия).

Смузи с замороженными ягодами

Забавное название принадлежит густому коктейлю из ягод, фруктов или овощей в сочетании с молоком или йогуртом, соком или яйцами и многими другими продуктами. Изобретение это американское, прижилось у нас неплохо, но и сегодня далеко не все хозяйки знают о нем.





Смузи с замороженными ягодами



Коротенькая «характеристика с места работы» смузи:

он полезнее, чем соки и фреши, потому что включает живую клетчатку овощей или фруктов;

даёт простор фантазии: можно каждый раз делать смузи другим, не похожим на вчерашний;

требует совсем немного времени на приготовление: достал ягоды, убрал из фруктов косточки/семечки, запустил все продукты в блендер — и готово.





Смузи



Попробуйте, вам понравится! Приготовить — минутное дело, а удовольствия и пользы получите много.

Ингредиенты

Банан — 1 шт

Замороженная малина — 50 г

Замороженная черника — 50 г

Молоко (йогурт, кефир, вода) — 100 г

Приготовление

Очистить и нарезать банан кусочками. В блендер положить банан, ягоды, добавить йогурт (или молоко, кефир или воду). Включить блендер)) Смузи готов! Можно разливать по стаканам и украшать листочками мяты или кружочками того же банана.

Несколько советов

За основу смузи очень выгодно брать банан, особенно чуточку перезревший. Банан придаст смузи приятную мягкость, густоту и эластичность, к тому же он сладкий и сытный

Смузи на основе молока или воды получится не сладким. Если вы любите сладкие напитки, добавьте сразу в блендер сахар или мёд по своему вкусу.

Если хотите, чтобы смузи стал сытнее, добавьте горсточку орехов, семечек или отрубей — из того, что вы любите.

Вместо молочных продуктов вполне можно использовать соки.





Вместо молочных продуктов вполне можно использовать соки



Да, вы наверняка спросите: а чем же смузи отличается от простого фруктового коктейля? Только консистенцией: у этого напитка она получается более густая))





Фруктовое мороженое

Думаете, наш народ зимой не ест мороженого? Как бы не так! И мороженое ест, и снег, и сосульки… если сомневаетесь, спросите у детей) Прекрасной альтернативой сосулькам в вашей семье может послужить не менее холодное, но гораздо более вкусное блюдо — мороженое из ягод. Тоже замороженных, между прочим.





Вариант 1: сорбе (сорбет)

Сорбет — это замороженный десерт из фруктового пюре, сока или сиропа.





Фруктовое мороженое



Как правило, в него не добавляют молочных продуктов (сливок, молока или сметаны).





Ингредиенты

Замороженные ягоды (малина, смородина, клубника, любые) — 300 г

Сахар — 50 г

Сок лимона — 1 ст. ложка

Вода — 30 мл

Приготовление

В блендер заложить ягоды, сахар, лимонный сок и воду. Перемешать. Готовую массу разлить по специальным плоским формам или по пластиковым одноразовым стаканчикам. В середину массы воткнуть деревянные палочки и зафиксировать с помощью фольги или плотной бумаги с прорезью. Отправить в морозильную камеру на 2-3 часа.

Вариант 2: мороженое-пятиминутка

А вот в этот десерт мы добавим молочные сливки — и получим совсем другое мороженое.





Фруктовое мороженое



Ну и другие калории, само собой)

Ингредиенты

Сливки с максимальной жирностью (35 %) — 150 мл

Замороженные ягоды (малина, черника, смородина, клубника, можно вместе) — 300 г

Сахар — 100 г



Указанное количество продуктов рассчитано на 4 порции.

Приготовление

Мороженые ягоды выложить в блендер, всыпать сахар. Измельчить на маленьких оборотах, затем постепенно вливать сливки. Когда продукт станет однородным, мороженое готово. Десерт готов к употреблению сразу, его можно немедленно подать на стол. А можно отправить в морозильную камеру, где мороженое прекрасно сохранится в течение 5-7 дней.

Тирамису с замороженными ягодами

Этот многослойный десерт итальянского происхождения давно полюбился нашим любителям сладкого. Как и все популярные блюда, тирамису постепенно обретает новые черты, обогащается необычными оригинальными добавками.





Тирамису с замороженными ягодами Фото с сайта yummyaddiction.com



Сегодня мы представляем рецепт, в основе которого неизменные сыр Маскарпоне, печенье савоярди, кофе и сахар.

Ингредиенты

Ягоды замороженные (вишня, малина, клубника) — 0,5 стакана

Сыр творожный маскарпоне — 150 г

Сливки 35 % жирности — 100 мл

Печенье савоярди — 10-12 шт.

Шоколад — 30 г

Сахарная пудра — 2-3 ст. ложки

Ванильный сахар — 0,3 ч. ложки

Кофе (натуральный или растворимый) — 100 мл

Приготовление

Сливки и сыр тщательно смешать в однородную массу, добавить ванильный сахар. Сливки предварительно можно взбить (но можно и не взбивать). Добавить сахарную пудру (на свой вкус — чтобы получившийся крем не был слишком сладким). Сварить крепкий кофе с сахаром (любой — растворимый или натуральный, по вашим предпочтениям). Если натуральный, то процедить. Если тирамису готовится для взрослых, можете добавить в кофе 1-2 ст. ложки кофейного ликера. Ягоды разморозить, сок максимально сцедить. В подготовленные стаканы (фужеры, креманки, бокалы или хрустальные пиалы) на дно выложить слой крема из маскарпоне со сливками. Печенье савоярди (целое или размельчённое на кусочки — в зависимости от вашей задумки и размеров посуды) быстро окунуть одной стороной в кофе и сразу же выложить на первый слой сливочно-творожного крема. На печенье выкладываем отжатые от сока ягоды. Далее в той же последовательности чередуем снова сливочно-творожный крем, печенье и ягоды. Вверху — слой крема. Готовый десерт отправить на час-два в холодильник. Перед подачей на стол десерт украшают, используя измельчённый шоколад или порошок какао, коктейльную вишенку, листочки мяты.





Тирамису с ягодами

Ещё немного о тирамису

Вместо замороженной вишни для приготовления десерта можно с успехом использовать ягоды малины, клубники или лесные ягоды.

Ягоды в тирамису можно класть и не целые, а в виде пюре, взбив их в блендере.

Вместо печенья савоярди вы можете испечь классический бисквит.





Торт тирамису круглый

Форма тирамису бывает разной. И этот десерт не обязательно готовится порционно — огромной популярностью пользуются торты тирамису.

Мусс из замороженных ягод

Мусс — интересный десерт, изюминка которого — своеобразная, немного необычная пенистая консистенция. Готовится он быстро и тоже немного необычно для фруктового блюда. Скажем так: это забавная воздушная ягодно-манная каша))





Мусс из замороженных ягод, фото с сайта 2.bp.blogspot.com



Такой фруктовый мусс очень понравится детям. И даже те малыши, которые не любят манную кашу, от такой «манки» уж наверняка не откажутся.

Ингредиенты

Ягоды замороженные (любые) — 1 стакан

Крупа манная — 2- 2,5 ст. ложки

Сахар — 4 ст. ложки

Вода — 0,5 л

Для украшения — сливки, цукаты или листочки мяты

Приготовление

Ягоды разморозить. Выделившийся сок слить (им можно будет полить готовый мусс). Оставшиеся ягоды размельчить в пюре, залить горячей водой, всыпать тонкой струйкой при помешивании манную крупу, довести до кипения и варить 7- 8 минут. В готовую фруктовую кашу добавить ягодный сок и охладить. Остывшую массу взбивать до густого пенообразного состояния (она увеличится в объёме примерно вдвое). Разлить готовый мусс в подготовленные креманки, стаканы или фужеры и отправить в холодильник на час. Перед подачей на стол украсить десерт взбитыми сливками, ягодами, листочками мяты, цукатами.



Ну и напоследок — видеорецепт вкуснейшего пирога с замороженной красной смородиной от Алины Коломоец.





За окном снег, бело и холодно. И самое время разбавить белые краски зимы яркими капельками ягод, которые честно ждали своего часа в морозной темноте холодильников. Небольшая горстка малины или клубники, рассыпанная по поверхности творога, украсит самое грустное утро, пробудив воспоминания о солнечных днях ушедшего лета. А новое применение замороженным витаминам обязательно подскажет вам ваша фантазия… и наши советы)Тирольский пирог, фото Олега Кулагина/ЦФА BurdaБудем очень рады, если и вы поделитесь с нами своими находками — интересными рецептами и необычными идеями десертов из замороженных ягод.