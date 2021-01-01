Необычные десерты из замороженных ягод

Наверняка в холодильнике любого дачника припасена на зиму парочка килограммов ягод: вишни, клубники, малины, смородины… Традиционные компоты, кисели и чай с малиной в зимние дни — это, бесспорно, вкусно и очень полезно.
Десерты с замороженными ягодами
Но замороженные ягоды могут стать ещё и изюминкой самых оригинальных и необычных десертов!
Постный пирог с замороженной вишней
Постная выпечка полезна и актуальна всегда — не обязательно как атрибут постных дней и месяцев. И пирог с замороженной вишней — одно из тех изысканных лакомств, которые придутся по вкусу всем. Чтобы его приготовить, не нужно даже лишний раз ходить в магазин: этот набор продуктов, как правило, найдётся на кухне любой хозяйки.
Постный пирог с замороженной вишней, автор фото Константин Виноградов/BildFabric
Рецепт от журнала «Добрые советы», ИД «Бурда».
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 350 г
- Сахар — 2 ст. ложки
- Растительное масло — 5 ст. ложек
- Сахар ванильный — 1 пакетик
- Сода — на кончике ножа
- Соль — щепотка
- Вода ледяная 6 ст. ложек
Для начинки:
- Вишня замороженная без косточек — 250 г
- Сахар — 5 ст. ложек
- Крахмал картофельный — 1 ст. ложка
Приготовление
- Просеять муку горкой, сделать в центре углубление и всыпать туда соду, сахар и соль. Перемешать. Добавить масло и воду. Замесить тесто, завернуть его в плёнку и отправить в холод на полчаса.
- Затем тесто раскатать в 2 пласта. Первый выложить в смазанную маслом форму, сделав бортики. Размороженную вишню перемешать с сахаром и крахмалом и уложить на лист теста. Вторым листом накрыть разложенную вишню, края защипать.
- Вилкой проколоть пирог в середине и нескольких местах, смазать верх растительным маслом и немного присыпать сахаром. Выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 35 минут.
Весь процесс приготовления занимает 1 час 10 минут, а указанного количества продуктов хватает на пирог для семьи из пяти человек.
Ленивый чизкейк
Этот десерт оценят и взрослые, и дети: он выглядит привлекательно и ярко, вкусный и сытный, к тому же по-летнему ароматный. Приготовление чизкейка не займёт много времени.
Ленивый чизкейк
Тем более к его послойному раскладыванию по стаканчикам вполне можно привлечь ребенка — вот и двойная польза)
Ингредиенты
- Печенье (любое) — 9 шт.
- Ягоды малины замороженные — 150 г
- Крахмал кукурузный — 2 ст. ложки
- Сахар — 30 г
- Творожный сыр мягкий (филадельфия, альметте) — 300 г
- Сливки 30 % — 100 г
- Вода холодная — 250 мл
Приготовление
- Печенье измельчить (можно с помощью блендера). Замороженные ягоды в кастрюле (казане) слегка прогреть на небольшом огне. Выделившийся сок процедить, добавить в него половину воды, затем — крахмал, и тщательно всё размешать.
- К ягодам добавить оставшуюся воду, всыпать сахар и снова поставить на огонь. Когда смесь хорошо разогреется, тонкой струйкой, непрерывно помешивая, влить в неё сок с крахмалом. Готовый кисель остудить.
- Творожный сыр взбить, добавляя понемногу сливки — получаем творожный крем.
- На дно стаканов выложить измельчённое печенье. Сверху — слой творожного крема, на него — малиновый кисель. Повторить: выложить поочерёдно слой печенья, творожного крема и ягодного киселя. Украсить листочками мяты, ягодками, кремом — и ленивый чизкейк готов!
Клубничный торт-мороженое
Такой торт, без сомнения, станет украшением воскресного семейного стола и надолго запомнится детям.
Клубничный торт-мороженое
Он не потребует дорогих и дефицитных продуктов, а заготовленные с лета ягоды найдут очень удачное применение!
Ингредиенты
- Замороженная клубника — 500 г
- Сливки 35-38% жирности — 400 мл
- Желтки яйца — 4 шт.
- Сахарная пудра — 175 г
- Джем, сироп или варенье для украшения
Приготовление
- В клубнику, не дожидаясь размораживания, добавить 100 г сахарной пудры; измельчить в блендере (должно получиться пюре). Желтки взбивать с 75 г сахарной пудры на водяной бане, пока они станут густыми и белыми. Остудить, непрерывно перемешивая. Сливки хорошо взбить, добавить желтки и примерно 4/5 клубничного пюре.
- Выбранную форму застелить плёнкой. Половину ягодно-сливочной массы вылить в форму и отправить в холодильник на 30-35 минут. Затем на середину выложить оставшееся клубничное пюре, и вылить на него вторую половину ягодно-сливочного крема.
- Готовый торт поставить в холодильник на 5-6 часов, после чего можно переложить его на блюдо и украсить вареньем, джемом или сиропом (или тем, что подскажет фантазия).
Смузи с замороженными ягодами
Забавное название принадлежит густому коктейлю из ягод, фруктов или овощей в сочетании с молоком или йогуртом, соком или яйцами и многими другими продуктами. Изобретение это американское, прижилось у нас неплохо, но и сегодня далеко не все хозяйки знают о нем.
Смузи с замороженными ягодами
Коротенькая «характеристика с места работы» смузи:
- он полезнее, чем соки и фреши, потому что включает живую клетчатку овощей или фруктов;
- даёт простор фантазии: можно каждый раз делать смузи другим, не похожим на вчерашний;
- требует совсем немного времени на приготовление: достал ягоды, убрал из фруктов косточки/семечки, запустил все продукты в блендер — и готово.
Смузи
Попробуйте, вам понравится! Приготовить — минутное дело, а удовольствия и пользы получите много.
Ингредиенты
- Банан — 1 шт
- Замороженная малина — 50 г
- Замороженная черника — 50 г
- Молоко (йогурт, кефир, вода) — 100 г
Приготовление
- Очистить и нарезать банан кусочками. В блендер положить банан, ягоды, добавить йогурт (или молоко, кефир или воду).
- Включить блендер)) Смузи готов! Можно разливать по стаканам и украшать листочками мяты или кружочками того же банана.
Несколько советов
- За основу смузи очень выгодно брать банан, особенно чуточку перезревший. Банан придаст смузи приятную мягкость, густоту и эластичность, к тому же он сладкий и сытный
- Смузи на основе молока или воды получится не сладким. Если вы любите сладкие напитки, добавьте сразу в блендер сахар или мёд по своему вкусу.
- Если хотите, чтобы смузи стал сытнее, добавьте горсточку орехов, семечек или отрубей — из того, что вы любите.
- Вместо молочных продуктов вполне можно использовать соки.
Вместо молочных продуктов вполне можно использовать соки
Да, вы наверняка спросите: а чем же смузи отличается от простого фруктового коктейля? Только консистенцией: у этого напитка она получается более густая))
Фруктовое мороженое
Думаете, наш народ зимой не ест мороженого? Как бы не так! И мороженое ест, и снег, и сосульки… если сомневаетесь, спросите у детей) Прекрасной альтернативой сосулькам в вашей семье может послужить не менее холодное, но гораздо более вкусное блюдо — мороженое из ягод. Тоже замороженных, между прочим.
Вариант 1: сорбе (сорбет)
Сорбет — это замороженный десерт из фруктового пюре, сока или сиропа.
Фруктовое мороженое
Как правило, в него не добавляют молочных продуктов (сливок, молока или сметаны).
Ингредиенты
- Замороженные ягоды (малина, смородина, клубника, любые) — 300 г
- Сахар — 50 г
- Сок лимона — 1 ст. ложка
- Вода — 30 мл
Приготовление
- В блендер заложить ягоды, сахар, лимонный сок и воду. Перемешать.
- Готовую массу разлить по специальным плоским формам или по пластиковым одноразовым стаканчикам. В середину массы воткнуть деревянные палочки и зафиксировать с помощью фольги или плотной бумаги с прорезью.
- Отправить в морозильную камеру на 2-3 часа.
Вариант 2: мороженое-пятиминутка
А вот в этот десерт мы добавим молочные сливки — и получим совсем другое мороженое.
Фруктовое мороженое
Ну и другие калории, само собой)
Ингредиенты
- Сливки с максимальной жирностью (35 %) — 150 мл
- Замороженные ягоды (малина, черника, смородина, клубника, можно вместе) — 300 г
- Сахар — 100 г
Указанное количество продуктов рассчитано на 4 порции.
Приготовление
- Мороженые ягоды выложить в блендер, всыпать сахар. Измельчить на маленьких оборотах, затем постепенно вливать сливки. Когда продукт станет однородным, мороженое готово.
- Десерт готов к употреблению сразу, его можно немедленно подать на стол. А можно отправить в морозильную камеру, где мороженое прекрасно сохранится в течение 5-7 дней.
Тирамису с замороженными ягодами
Этот многослойный десерт итальянского происхождения давно полюбился нашим любителям сладкого. Как и все популярные блюда, тирамису постепенно обретает новые черты, обогащается необычными оригинальными добавками.
Тирамису с замороженными ягодами Фото с сайта yummyaddiction.com
Сегодня мы представляем рецепт, в основе которого неизменные сыр Маскарпоне, печенье савоярди, кофе и сахар.
Ингредиенты
- Ягоды замороженные (вишня, малина, клубника) — 0,5 стакана
- Сыр творожный маскарпоне — 150 г
- Сливки 35 % жирности — 100 мл
- Печенье савоярди — 10-12 шт.
- Шоколад — 30 г
- Сахарная пудра — 2-3 ст. ложки
- Ванильный сахар — 0,3 ч. ложки
- Кофе (натуральный или растворимый) — 100 мл
Приготовление
- Сливки и сыр тщательно смешать в однородную массу, добавить ванильный сахар. Сливки предварительно можно взбить (но можно и не взбивать). Добавить сахарную пудру (на свой вкус — чтобы получившийся крем не был слишком сладким).
- Сварить крепкий кофе с сахаром (любой — растворимый или натуральный, по вашим предпочтениям). Если натуральный, то процедить. Если тирамису готовится для взрослых, можете добавить в кофе 1-2 ст. ложки кофейного ликера. Ягоды разморозить, сок максимально сцедить.
- В подготовленные стаканы (фужеры, креманки, бокалы или хрустальные пиалы) на дно выложить слой крема из маскарпоне со сливками. Печенье савоярди (целое или размельчённое на кусочки — в зависимости от вашей задумки и размеров посуды) быстро окунуть одной стороной в кофе и сразу же выложить на первый слой сливочно-творожного крема. На печенье выкладываем отжатые от сока ягоды.
- Далее в той же последовательности чередуем снова сливочно-творожный крем, печенье и ягоды. Вверху — слой крема. Готовый десерт отправить на час-два в холодильник. Перед подачей на стол десерт украшают, используя измельчённый шоколад или порошок какао, коктейльную вишенку, листочки мяты.
Тирамису с ягодами
Ещё немного о тирамису
- Вместо замороженной вишни для приготовления десерта можно с успехом использовать ягоды малины, клубники или лесные ягоды.
- Ягоды в тирамису можно класть и не целые, а в виде пюре, взбив их в блендере.
- Вместо печенья савоярди вы можете испечь классический бисквит.
Торт тирамису круглый
- Форма тирамису бывает разной. И этот десерт не обязательно готовится порционно — огромной популярностью пользуются торты тирамису.
Мусс из замороженных ягод
Мусс — интересный десерт, изюминка которого — своеобразная, немного необычная пенистая консистенция. Готовится он быстро и тоже немного необычно для фруктового блюда. Скажем так: это забавная воздушная ягодно-манная каша))
Мусс из замороженных ягод, фото с сайта 2.bp.blogspot.com
Такой фруктовый мусс очень понравится детям. И даже те малыши, которые не любят манную кашу, от такой «манки» уж наверняка не откажутся.
Ингредиенты
- Ягоды замороженные (любые) — 1 стакан
- Крупа манная — 2- 2,5 ст. ложки
- Сахар — 4 ст. ложки
- Вода — 0,5 л
- Для украшения — сливки, цукаты или листочки мяты
Приготовление
- Ягоды разморозить. Выделившийся сок слить (им можно будет полить готовый мусс). Оставшиеся ягоды размельчить в пюре, залить горячей водой, всыпать тонкой струйкой при помешивании манную крупу, довести до кипения и варить 7- 8 минут. В готовую фруктовую кашу добавить ягодный сок и охладить.
- Остывшую массу взбивать до густого пенообразного состояния (она увеличится в объёме примерно вдвое). Разлить готовый мусс в подготовленные креманки, стаканы или фужеры и отправить в холодильник на час.
- Перед подачей на стол украсить десерт взбитыми сливками, ягодами, листочками мяты, цукатами.
Ну и напоследок — видеорецепт вкуснейшего пирога с замороженной красной смородиной от Алины Коломоец.
За окном снег, бело и холодно. И самое время разбавить белые краски зимы яркими капельками ягод, которые честно ждали своего часа в морозной темноте холодильников. Небольшая горстка малины или клубники, рассыпанная по поверхности творога, украсит самое грустное утро, пробудив воспоминания о солнечных днях ушедшего лета. А новое применение замороженным витаминам обязательно подскажет вам ваша фантазия… и наши советы)
Тирольский пирог, фото Олега Кулагина/ЦФА Burda
Будем очень рады, если и вы поделитесь с нами своими находками — интересными рецептами и необычными идеями десертов из замороженных ягод.
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