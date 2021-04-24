7 peцeптoв пpигoтoвлeния лaгмaнa в дoмaшниx уcлoвияx

Под лагманом подразумевается блюдо Средней Азии, в основу которого входит много овощей и мясо. Мы расскажем, как приготовить вкуснейший лагман с учётом всех тонкостей. Существует много рецептов, которые даже начинающий кулинар способен повторить в домашних условиях. Разберём лучшие вариации блюда по порядку.

№1. Лагман из баранины: «классика»

баранья мякоть — 0,4 кг.

стручки чеснока — 6 шт.

томат мясистый — 2 шт.

лук — 2 шт.

зелёная редька — 1 шт.

лапша для лагмана — 0,4 кг.

перец сладкий (разных цветов) — 2 шт.

картофельные клубни — 1 шт.

чесночные зубки — 6 шт.

морковка — 1 шт.

приправы

Лагман имеет базовый рецепт (классический), с него и начнём.

1. Мясо ополосните, промокните от избытков жидкости и порубите. Не мельчите, ломтики должны быть средними по величине. Морковку нарежьте половинками кружочков, перец – соломкой. Редьку с луком нашинкуйте помельче.

2. Подготовьте посуду (казан). Раскалите масло, всыпьте куски мяса и прожарьте до получения румяности. Введите кубики лука, засеките 3 минуты, добавьте морковку.

3. Спустя несколько минут закиньте перчик с редькой, присыпьте пряностями. Добавьте соль на свой вкус. Размешайте составляющие, накройте посуду. Томите на малом огне 10 минут.

4. Перед тем как приготовить лагман, очистите картофельный клубень и порубите. То же самое проделайте с томатом (при готовке в домашних условиях можно увеличить количество помидоров).

5. Далее приплюсуйте эти овощи к основной массе. Также добавьте кашицу из чесночных долек, нашинкованные по 3 см. стручки чеснока. Влейте отфильтрованную воду, чтобы она прикрывала ингредиенты.

6. Закройте крышкой, протушите блюдо треть часа. Займитесь лапшой, её достаточно окатить крутым кипятком (читайте инструкцию). Разложите лапшу порционно, полейте соусом и пробуйте!

№2. Лагман со свининой

чесночные дольки — 6 шт.

томат мясистый — 2 шт.

морковка — 1 шт.

редька зелёная — 1 шт.

свинина (лопатка) — 0,5 кг.

лук — 3 шт.

лапша — 0,3 кг.

пряности

Приготовить лагман на всю семью быстро и вкусно можно по этой рецептуре.

1. Лопатку ополосните, порубите ломтиками средней величины. Прожарьте в раскалённом масле до румяности, всыпьте нашинкованный лучок и тоже доведите его до готовности.

2. Морковку почистите, нарежьте половинками кружочков, примешайте к луку. Соломкой порубите редьку, приплюсуйте в общий состав. Засеките 3 минуты.

3. Когда отведённый промежуток времени истечёт, введите ломтики томатов, кашицу из чесночных зубков, приправы на свой вкус. Всё перемешайте, закройте посуду.

4. Как приготовить вкуснейший лагман: по этой рецептуре он тушится треть часа в домашних условиях (на костре дольше). Через положенное время необходимо влить воду, чтобы она слегка прикрыла массу.

5. В воде компоненты тушатся 20 минут. За это время нужно отварить лапшу или окатить кипятком, читайте инструкцию. Готовую лапшу выкладывайте порционно, заливайте соусом и подавайте.

№3. Лагман с говядиной

уксус винный — 15 мл.

томат — 3 шт.

баклажан — 1 шт.

картофельные клубни — 2 шт.

говядина — 0,4 кг.

чили-перец — 0,5 шт.

морковка — 1 шт.

лук — 2 шт.

чесночные дольки — 4 шт.

бульон — 1,8 л.

кинза и укроп — 40 гр.

лапша для лагмана — 0,3 кг.

пряности

Лагман по-домашнему схож с традиционным рецептом приготовления, но в данном случае используется говядина.

1. Мясо сполосните с особой тщательностью, порубите, но не мельчите. Прожарьте на раскалённом в казане масле, пока не образуется румяность.

2. Приплюсуйте к говядине порубленные луковицы, баклажан, томаты, морковь. Тушите 3 минуты, введите нарезанный очень мелко чили.

3. Засеките 10 минут. Спустя это время откройте посуду, присолите компоненты, введите излюбленные пряности.

4. Выдавите через пресс чеснок, нарежьте кубиком картошку. Пересыпьте эти овощи в общую чашу, размешайте, влейте бульон.

5. Протомите блюдо около получаса. Когда отведённый промежуток времени подойдёт к концу, покрошите зеленушку и влейте уксус. Продержите блюдо на плите ещё 5 минут и выключайте.

6. Так как приготовить лагман без лапши невозможно, купите её или сделайте в домашних условиях. Отварите/окатите кипятком, расфасуйте по углублённым тарелкам и залейте супом. Пробуйте!

№4. Лагман с курицей

томаты — 3 шт.

баклажан — 1 шт.

курица (филейная часть) — 0,6 кг.

зелень — 45 гр.

зубки чесночные — 5 шт.

лапша — 0,3 кг.

лук — 2 шт.

перец сладкий (разных цветов) — 2 шт.

морковка — 1 шт.

специи

Давайте изучим, как правильно приготовить куриный лагман, ведь птица – это выгодная альтернатива мясу.

1. Филейные части освободите от плёночек, нарежьте, но не мельчите. Выложите в казанок с шипящим маслом, ужаривайте на максимуме до корочки.

2. Приплюсуйте к курице нашинкованный лук, соломку моркови. Через 5 минут добавьте нарезанный кубиками баклажан и томаты, а также колечки сладкого перчика.

3. Ждите ещё 3—6 минут. Далее присыпьте блюдо пряностями и зеленью, покрошите чесночные дольки (можете пропустить прессом). Залейте водой так, чтобы она закрыла компоненты.

4. Томите ингредиенты 20—25 минут. За это время нужно отварить или обдать кипятком лапшу и разложить по тарелкам. Затем лапша заливается соусом.

№5. Лагман по-узбекски

лук, морковка — по 2 шт.

говяжья мякоть — 0,3 кг.

редька зелёная — 1 шт.

капуста — 0,15 кг.

сельдерей — 2 стебля

томат — 1 шт.

перец болгарский — 1 шт.

чили перец — 1 шт.

паприка — 4 гр.

чесночные дольки — 6 шт.

кориандр молотый — 4 гр.

лапша — 0,3 кг.

аджика сухая — 3 гр.

томатная паста — 20 гр.

вода — 0,6 л.

зелень — 50 гр.

Так как приготовить вкуснейший лагман – задача не из простых, в этот раз в домашних условиях сделаем блюдо по-узбекски. Все продукты по списку должны иметься дома.

1. Промойте мясо, промокните салфеткой, нарежьте. Лук с морковью нашинкуйте полукольцами.

2. Раскалите в казане масло. Обжарьте мясо до бронзовой корочки. Сюда же добавьте морковку с лучком. Продолжайте пассировку ещё 5 минут.

3. Порубите редьку, сельдерей и капусту. Точно так же поступите со сладким перцем и помидором. Измельчите чили.

4. В казан добавьте болгарский перец и томат. Томите 3 минуты. Введите томатную пасту и все сухие приправы. Вымешайте, тушите 5 минут.

5. Закиньте мелкорубленный чеснок, сельдерей, редьку и капусту. Влейте воду и продолжайте томить около четверти часа.

6. Отдельно вскипятите воду и отварите лапшу. Выложите на порционные тарелки. Залейте мясом с овощами и присыпьте мелкорубленной зеленушкой.

№6. Лагман по-уйгурски

морковка, лук — по 2 шт.

баранья мякоть — 0,5 кг.

чесночные дольки — 10 шт.

томаты сочные — 5 шт.

сельдерей черешковый — 0,1 кг.

жир курдючный — 50 гр.

капуста — 0,15 кг.

перец чили — 1 шт.

лук зелёный — 5 стеблей

перец болгарский — 1 шт.

лапша для лагмана — 0,3 кг.

приправы

Рассмотрите, как приготовить необычный лагман, воспользовавшись данной технологией в домашних условиях.

1. Мясо нарежьте кусочками, морковку – соломкой, лук – полукольцами, капусту – полосками. Томаты порубите в кубик, соедините с раздавленными зубками чеснока.

2. Растопите жир, обжарьте в нём мясные кусочки. Закиньте нарезанные черешки сельдерея и измельчённый перец чили, присолите.

3. К мясу примешайте лук, обжарьте до золотистости. Введите томаты с чесноком. Дождитесь ухода лишней влаги. Добавьте остальные овощи.

4. Размешайте и продолжайте томить ещё 5 минут. Влейте небольшое количество кипятка. Подливка должна получиться достаточно густой. Оставьте блюдо на четверть часа.

5. Добавьте в общую массу мелкорубленный зелёный лучок и приправы. Выключите конфорку, перемешайте и оставьте под крышкой на 10 минут.

6. Обдайте лапшу кипятком и выложите на порционные тарелки. Полейте её мясной подливкой. Лагман по-уйгурски по этому рецепту приготовления готов к дегустации.

№7. Лагман в мультиварке

лапша для лагмана — 0,4 кг.

мякоть говяжья — 0,5 кг.

картофель — 3 шт.

перец болгарский — 2 шт.

морковка — 2 шт.

томат — 3 шт.

баклажан — 1 шт.

зелень — 40 гр.

чесночные дольки — 6 шт.

лук — 3 шт.

приправы

Как приготовить классический лагман, мы знаем. В этом случае блюдо будет готовиться в домашних условиях с помощью мультиварки.

1. Нарежьте подготовленное мясо небольшими кубиками. Так же поступите с луком. Нашинкуйте соломкой морковку и измельчите чесночные дольки.

2. Порубите картошку, томаты и баклажан кубиком, а болгарский перец – соломкой. Мелко нашинкуйте зеленушку.

3. Влейте в мультичашу небольшое количество масла, обжарьте мясные кусочки. Сюда же закиньте мелкорубленный чеснок и лук.

4. Затем добавьте оставшиеся подготовленные овощи. Выставите программу «Тушение». Влейте кипячёную воду, чтобы она покрыла все компоненты.

5. Всыпьте приправы и половину рубленой зеленушки. Оставьте блюдо томиться на полчаса.

6. Тем временем приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке. Выложите её на тарелку, поверх залейте соусом и покрошите зелень.

Надеемся, у вас больше не возникнет вопроса, как готовить лагман. Воспользуйтесь одной из вышеописанных технологий в домашних условиях. Все они расписаны поэтапно. Сделайте необычное блюдо, чтобы приятно удивить близких.