Вареный сахар на молоке: простое лакомство или доступный десерт

Из двух простых и доступных продуктов – сахара и молока – можно приготовить несколько десертов. Несмотря на скромный состав, эти лакомства популярны и любимы многими поколениями. К их числу относятся сгущенное молоко и молочный сахар. Вареный сахар можно делать на разных продуктах (на сливках, сметане), но чаще его все же готовят на молоке. Лакомство можно сделать в форме коржиков, брусков, конфет или просто поломать на кусочки.

Особенности приготовления

Для приготовления молочного сахара подойдет молоко любой жирности, но из более жирного продукта лакомство выйдет более нежным и вкусным. Для того чтобы десерт был мягче и нежнее, имел пористую структуру, в его состав также нередко вводят сливочное масло.

Плотность десерта будет зависеть и от соотношения двух основных ингредиентов. Чем больше в составе сахара, тем более жестким выйдет готовое лакомство.

Молочный сахар может иметь цвет от светло-карамельного до коричневого. Чем дольше варится сахар, тем темнее выходит десерт. Однако при варке сахара ему важно не дать подгореть, иначе лакомство приобретет неприятный жженый привкус и даже будет горчить.

Варить сахар рекомендуется в небольшой сковороде с плоским дном и невысокими бортиками. Сотейник и глубокая сковородка для этой цели не подойдут.

Сотейник и глубокая сковородка для этой цели не подойдут. Готовность вареного сахара проверяют, капнув сироп на блюдце. Если он, остыв, становится твердым, то его можно распределять по формам и остужать.

Приготовление вареного сахара включает в себя два одинаково важных этапа: собственно варку и остужение. Если охладить продукт неправильно, он будет иметь не совсем идеальную структуру, будет плохо извлекаться из формы. Перед помещением в форму ее необходимо смазать маслом, растительным или сливочным. Другой вариант – постелить в форму промасленный пергамент, который покроет и дно, и бортики. Форма или формочки желательно выбирать не слишком глубокие, иначе десерт будет застывать долго. Остыть вареному сахару нужно позволить при комнатной температуре. Если вы планируете придать десерту определенную форму, сделать это нужно до того, как он остынет полностью, иначе потом его можно будет только поломать.

Вареный сахар станет еще вкуснее, если его приготовить с орехами, сухофруктами, цукатами.

Простой рецепт варенного на молоке сахара

Состав:

сахарный песок – 0,3 кг;

молоко – 100 мл;

сливочное масло – 10-20 г.

Способ приготовления:

Молоко смешайте с сахаром.

Перелейте эту смесь в сковороду, поставьте ее на медленный огонь.

Подогревайте молочно-сахарную смесь, размешивая ее лопаткой, пока она не станет достаточно густой и не приобретет карамельный оттенок.

Капните получившейся смесью на блюдце. Если капля, застыв, стала достаточно твердой, переходите к следующему этапу.

В микроволновке, на водяной бане или на очень медленном огне растопите сливочное масло. Смажьте им неглубокую миску и формочки для конфет или льда.

Вареный сахар перелейте в миску, оставьте на 7-8 минут, чтобы масса стала более плотной.

Распределите сладкую массу по подготовленным формочкам и оставьте в них до полного остывания.

Если подходящих формочек нет, остывать сахар можно оставить в миске, тарелке или на блюдцах. Для того чтобы вынуть десерт из формы, ее достаточно перевернуть и слегка постучать по ее дну.

Варенный на молоке сахар с арахисом

Состав:

жирное молоко – 0,2 л;

сахар – 0,7 кг;

арахис – 150-200 г;

сливочное масло – 80 г.

Способ приготовления:

Примерно 100 г сахара временно уберите в сторону, оставшийся сахарный песок смешайте с рецептурным количеством молока.

Получившуюся смесь влейте в сковороду, поставьте ее на медленный огонь. Варите смесь, следя за тем, чтобы она не пригорела, около 30 минут. За это время она немного загустеет и начнет темнеть.

В то время, пока в молоке варится сахар, на сухой сковороде поджарьте арахис. Его нужно готовить до тех пор, пока оболочка не начнет лопаться. Снимите и остудите орехи, удалите у них пленки. Можно также расколоть орехи на несколько частей, но делать это не обязательно.

На сухую сковороду всыпьте оставшийся сахар, расправьте его на медленном огне и перелейте в молочный сироп. Смесь станет более темной. Перемешайте ее и продолжайте варить, пока она не станет достаточно густой. На это уйдет 15-30 минут.

Положите в готовую смесь сливочное масло. Размешайте состав, чтобы масло растаяло и распределилось равномерно.

На дно формы постелите пергамент, имеющий силиконовое напыление.

Высыпьте в форму арахис, распределите его по дну.

Вылейте на арахис сладкую смесь.

Остается дождаться, когда сахар застынет, извлечь его из формы и поломать на куски.

Вареный молочный сахар с грецкими орехами и изюмом

Состав:

жирное молоко – 0,2 л;

сахар – 0,4 кг;

изюм – 50 г;

грецкие орехи – 50 г;

сливочное масло – 50-60 г.

Способ приготовления:

Молоко смешайте с сахаром в количестве 350 г. Поместите эту смесь в сковороду, поставьте на медленный огонь и начните варить.

В небольшой сковороде или в сотейнике расправьте оставшийся сахар. Перелейте его к молочно-сахарной смеси, перемешайте.

Варите карамель около 30 минут, пока она не станет достаточно густой. Готовность ее проверьте, капнув сироп на блюдце и дождавшись его застывания.

Пока варится сахар, порубите ножом ядра грецких орехов, затем подсушите их на сковороде без масла.

Изюм за это время распарьте, залив кипятком. Через 10 минут слейте воду, изюм обсушите салфеткой.

Когда карамель будет готова, всыпьте в нее изюм и орехи. Перемешайте продукты, чтобы вкусные добавки распределились в молочно-сахарной массе равномерно.

Разложите сладкую массу по силиконовым формам для кексов. Оставьте до застывания.

Получившиеся сахарные кексы можно подавать к столу целыми или расколоть их на несколько частей.

Вареный сахар с цукатами из апельсиновых корок

Состав:

сахар – 0,5 кг;

молоко – 100 мл;

апельсин – 1 шт. (только кожура).

Способ приготовления:

Хорошо помойте и очистите апельсин. Срежьте с кожуры внутренний белый слой, так как он может придать десерту горьковатый привкус.

Воспользовавшись кулинарными ножницами, нарежьте апельсиновые корки на полоски или квадратики примерно одной величины.

Смесь сахара и молока варите, помешивая лопаткой, пока сахар не растает, смесь не загустеет. Произойдет это быстро, и десерт будет иметь насыщенный цвет, так как сахара используется довольно много.

В загустевшую смесь добавьте апельсиновую цедру. Поварите карамель еще 5 минут и положите в застланный пергаментом контейнер.

Дождитесь, когда сахар остынет до температуры, позволяющей трогать его руками. Выложите его на доску, порежьте.

Бруски вареного сахара нужно завернуть в пергамент и оставить до окончательного застывания.