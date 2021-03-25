Еще с детства меня приучили, что много конфет есть нельзя. Зато выпечка у нас на столе была всегда. Я выросла, а слабость к тортикам и печенькам осталась. Из магазина всегда возвращалась с чем-нибудь сладким к чаю. А потом и сама начала печь вкусности. Одним из фаворитов стал рецепт печенья с орехами и финиками.

Я и раньше готовила эту выпечку, но с другой начинкой. А идея смешать финики с грецкими орехами пришла внезапно. Муж принес домой целый ящик экзотической сушки. Часть мы съели так, часть пошла на конфеты, а остальное перемолола в пасту. Насчет этого поделюсь советом: если ваш блендер недостаточно мощный, будет сложно пюрировать финики. Лучше пропустите их через мясорубку.

Ингредиенты

Пшеничная мука 300 г

Подсолнечное масло 120 мл

Яйцо 1 шт.

Сахар 100 г

Ванильный сахар 15 г

Молоко 60 мл

Кукурузный крахмал 1 ст. л.

Сухое молоко 1 ст. л.

Разрыхлитель 0,5 ч. л.

Соль 1 щеп.

Финики 400 г

Грецкие орехи 100 г

Какао-порошок 3 ст. л.

Сливочное масло 20 г

Приготовление

Залейте финики кипятком на 15 минут. Уберите лишнюю влагу бумажными полотенцами, извлеките косточки и измельчите мякоть вместе с орехами с помощью блендера. Добавьте к начинке какао и размягченное сливочное масло, перемешайте массу до однородности и сформируйте из нее колбаски толщиной 1,5 см и длиной примерно 25 см. В глубокой миске взбейте яйцо с солью, обычным и ванильным сахаром. Всыпьте молоко и влейте подсолнечное масло, перемешайте. Порциями введите муку, смешанную с разрыхлителем, и быстро замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 5–7 см. Одна его сторона должна соответствовать длине орехово-финиковой колбаски. Выложите начинку на край теста и заверните так, чтобы полностью закрыть колбаску. Отрежьте рулетик и защипните края. Проведите зубчиками вилки по всей длине рулета, оставляя бороздки. После чего нарежьте его на кусочки длиной 5 см. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте 15–20 минут при температуре 180 градусов.

Подождите, пока печенье с начинкой остынет. Но уверена, что вы не сможете устоять перед соблазном попробовать еще горячую выпечку. Тонкое рассыпчатое тесто тает во рту, позволяя добраться до потрясающе вкусной начинки. Разлетается печенье моментально, а это главный комплимент повару!