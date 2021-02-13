Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Сегодня в нашем меню необыкновенно вкусное блюдо – запеченный в духовке картофель Хессельбек. Это традиционное блюдо шведской кухни, достаточно простое в приготовлении, которое понравится всей вашей семье – можете даже не сомневаться!

Для приготовления запеченного картофеля Хессельбек нам с вами понадобятся вот такие продукты (на одну порцию):

Картофель – 3 клубня

Соль – по вкусу

Оливковое масло – 1 ст. л.

Для начинки запеченного картофеля:

Сыр твёрдый – 50 г

Укроп свежий – несколько веточек

Чеснок – пару зубчиков

Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.

Сколько времени понадобится для приготовления картофеля Хессельбек: где-то приблизительно около часа

Сложно ли готовить это традиционное блюдо шведской кухни: всё достаточно легко и просто

Алгоритм приготовления картофеля Хессельбек – подробный рецепт с пошаговыми фотографиями:

Прежде всего включаем духовку – она должна хорошенько прогреться. Температурный режим – 200 градусов.

Клубни картофеля для этого блюда следует выбирать по определённому принципу – небольшого размера и правильной овальной формы. Картофель вымываем самым тщательным образом и слегка просушиваем.

Далее картофель следует порезать так называемой гармошкой, но не дорезая до конца.

Для этого практикуют использовать две деревянные палочки.

Подготовленные клубни выкладываем на противень, покрытый бумагой для выпекания. Каждый клубень необходимо тщательно смазать оливковым маслом – оно должно попасть в каждый разрезик.

А затем картошку мы должны хорошенечко посолить. И отправить в духовку минут на 35-40.

Тем временем мы подготовим начинку – сделаем это с помощью блендера. В маленькую блендерную чашу закладываем порезанный чеснок.

Добавляем тёртый сыр.

А также измельченный укроп и сметану. Можно заменить на майонез.

Измельчаем всё до однородности.

Спустя полчаса достаём картофель из духовки – он уже выглядит невероятно аппетитно.

Далее заполняем каждый разрезик приготовленной начинкой и снова отправляем в духовку буквально на 10 минут.

Спустя указанное время картофель можно подавать – его вкус и аромат вас покорит непременно!

Готовьте с удовольствием!