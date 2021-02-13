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Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Сегодня в нашем меню необыкновенно вкусное блюдо – запеченный в духовке картофель Хессельбек. Это традиционное блюдо шведской кухни, достаточно простое в приготовлении, которое понравится всей вашей семье – можете даже не сомневаться!

Для приготовления запеченного картофеля Хессельбек нам с вами понадобятся вот такие продукты (на одну порцию):

  • Картофель – 3 клубня
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло – 1 ст. л.

Для начинки запеченного картофеля:

  • Сыр твёрдый – 50 г
  • Укроп свежий – несколько веточек
  • Чеснок – пару зубчиков
  • Сметана (майонез) – 2-3 ст. л.

Сколько времени понадобится для приготовления картофеля Хессельбек: где-то приблизительно около часа

Сложно ли готовить это традиционное блюдо шведской кухни: всё достаточно легко и просто

Алгоритм приготовления картофеля Хессельбек – подробный рецепт с пошаговыми фотографиями:

Прежде всего включаем духовку – она должна хорошенько прогреться. Температурный режим – 200 градусов.

Клубни картофеля для этого блюда следует выбирать по определённому принципу – небольшого размера и правильной овальной формы. Картофель вымываем самым тщательным образом и слегка просушиваем.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Далее картофель следует порезать так называемой гармошкой, но не дорезая до конца.

Для этого практикуют использовать две деревянные палочки.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Подготовленные клубни выкладываем на противень, покрытый бумагой для выпекания. Каждый клубень необходимо тщательно смазать оливковым маслом – оно должно попасть в каждый разрезик.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

А затем картошку мы должны хорошенечко посолить. И отправить в духовку минут на 35-40.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Тем временем мы подготовим начинку – сделаем это с помощью блендера. В маленькую блендерную чашу закладываем порезанный чеснок.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Добавляем тёртый сыр.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

А также измельченный укроп и сметану. Можно заменить на майонез.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Измельчаем всё до однородности.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Спустя полчаса достаём картофель из духовки – он уже выглядит невероятно аппетитно.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Далее заполняем каждый разрезик приготовленной начинкой и снова отправляем в духовку буквально на 10 минут.

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Спустя указанное время картофель можно подавать – его вкус и аромат вас покорит непременно!

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

Готовьте с удовольствием!

Великолепный картофель Хессельбек - пальчики оближешь

 

 

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