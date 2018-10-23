На сей раз у меня для вас котлеты-фрикадельки из фасоли, шпината и грецких орехов, с добавлением манной крупы для придания им стабильной формы. Фасолевый фарш по своей структуре очень кремовый, а вот орехи должны быть порублены достаточно крупно - это придаёт изюминку как во вкусе, так и в текстуре. На мой взгляд, перед употреблением фрикадельки должны настояться несколько часов.



Итак,



ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ ФАСОЛИ, ШПИНАТА И ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ В ТОМАТНОМ СОУСЕ







- 1 стакан высоко крахмалистой фасоли

- 2 больших пучка шпината

- 1 большая луковица

- 1 стакан грецких орехов

- 2 ст. л. манки

- соль, чёрный молотый перец - по вкусу

- сухари для панировки



для соуса:



- 1 большая луковица

- 2 зубчика чеснока

- 1 стакан пассаты

- 1 пучок петрушки

- соль, черный молотый перец - по вкусу



Фасоль замочить на ночь в двух стаканах воды. Утром промыть, залить двумя стаканами воды и отварить до готовности. Готовую горячую фасоль откинуть на дуршлаг, а отвар - сохранить.

Шпинат промыть, обсушить. Лук порезать произвольно и обжарить в сковороде на двух столовых ложках растительного масла. Добавить к луку шпинат и в течение 5 минут тушить на небольшом огне.

Пропустить через мясорубку фасоль и шпинат с луков, в фарш добавить толчёные в ступке орехи, манку и тщательно перемешать и заправить солью и чёрным молотым перцем.

Влажными руками сформировать фрикадельки, запанировать в сухарях и обжарить в небольшом количестве масла с двух сторон. Готовые фрикадельки сложить в латку для запекания.Приготовить соус: мелко порезанный лук обжарить с чесноком, затем влить отвар фасоли, пассату и тушить 5 минут.Соусом полить фрикадельки и запечь в духовке при 160 градусах до зарумянивания. При подаче посыпать мелко порубленной петрушкой.