На сей раз у меня для вас котлеты-фрикадельки из фасоли, шпината и грецких орехов, с добавлением манной крупы для придания им стабильной формы. Фасолевый фарш по своей структуре очень кремовый, а вот орехи должны быть порублены достаточно крупно - это придаёт изюминку как во вкусе, так и в текстуре. На мой взгляд, перед употреблением фрикадельки должны настояться несколько часов.
Итак,
ФРИКАДЕЛЬКИ ИЗ ФАСОЛИ, ШПИНАТА И ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ В ТОМАТНОМ СОУСЕ
- 1 стакан высоко крахмалистой фасоли
- 2 больших пучка шпината
- 1 большая луковица
- 1 стакан грецких орехов
- 2 ст. л. манки
- соль, чёрный молотый перец - по вкусу
- сухари для панировки
для соуса:
- 1 большая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 стакан пассаты
- 1 пучок петрушки
- соль, черный молотый перец - по вкусу
Фасоль замочить на ночь в двух стаканах воды. Утром промыть, залить двумя стаканами воды и отварить до готовности. Готовую горячую фасоль откинуть на дуршлаг, а отвар - сохранить.
Шпинат промыть, обсушить. Лук порезать произвольно и обжарить в сковороде на двух столовых ложках растительного масла. Добавить к луку шпинат и в течение 5 минут тушить на небольшом огне.
Пропустить через мясорубку фасоль и шпинат с луков, в фарш добавить толчёные в ступке орехи, манку и тщательно перемешать и заправить солью и чёрным молотым перцем.
Влажными руками сформировать фрикадельки, запанировать в сухарях и обжарить в небольшом количестве масла с двух сторон. Готовые фрикадельки сложить в латку для запекания.
Приготовить соус: мелко порезанный лук обжарить с чесноком, затем влить отвар фасоли, пассату и тушить 5 минут.
Соусом полить фрикадельки и запечь в духовке при 160 градусах до зарумянивания. При подаче посыпать мелко порубленной петрушкой.
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