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Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Новый год не за горами, поэтому уже сейчас пора начинать суетиться и строить планы, начиная от продумывания подарков и украшения квартиры, и заканчивая составлением праздничного меню. И чем ближе заветное число, тем меньше остаётся времени на что-либо. Поэтому во избежание оплошностей стоит заранее тщательно подойти к ответственному моменту и продумать до мелочей. Но, как известно, всё гениальное – просто, тем более, если гости пришли заранее, застав хозяев врасплох, на помощь приходят самые настоящие – любимые многими бутерброды, которые могут стать прекрасной альтернативой салатам и закускам.

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

1. Бутерброды с красной рыбой и маслинами

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Ингредиенты:

• Багет;
• Слабосолёная красная рыба (по вкусу) — 50 г;
• Маслины — 10 шт;
• Сливочное масло — 30 г;
• Листья петрушки — 20 г;
• Виноград — 5 ягод.

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Способ приготовления:

• Нарежьте багет одинаковыми ровными ломтиками толщиной около 1 см;
• При желании подсушите;
• Намажьте хлеб сливочным маслом;
• Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками;
• На багет выложите кусочки рыбы;
• Украсьте сверху маслиной;
• Сбоку расположите половинки винограда и листик петрушки.

2. Простые бутерброды с печенью трески на багете с кунжутом

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Ингредиенты:

• Багет с кунжутом — 1 шт;
• Банка печени трески консервированной в масле — 1 шт;
• Огурец — 1 шт.

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Способ приготовления:

• Нарезать багет и огурец кружками;
• На каждый кусок хлеба положить по 1 ломтику огурца;
• Печень размять вилкой до однородного состояния;
• Сверху, на огурец выложить по 1 чайной ложке печёночной массы;
• Украсить зеленью.

3. Сочные бутерброды со шпротами и огурцом

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Ингредиенты:

• Батон — 1 шт;
• Майонез или творожный сыр;
• Чеснок — 2 зубчика;
• Свежие (или консервированные) огурцы — 1-2 шт;
• Банка шпрот — 1 шт.

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Способ приготовления:

• Обжарьте кусочки нарезанного батона на растительном масле с двух сторон;
• Натрите каждый ломтик чесноком;
• Огурцы порезать продольными кружочками;
• Выложить по 1-2 штуки на хлеб;
• Сверху выложить по 1-2 шпроты;
• Украсить зеленью.

4. Круассаны с бри и салями

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Ингредиенты:

• Сыр бри — 100 г;
• Салями итальянская — 100 г;
• Салат по вкусу;
• Лук красный по вкусу;
• Круассаны — количество штук в зависимости от количества человек.

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Способ приготовления:

• Разрежьте круассаны и подогрейте;
• Нарежьте сыр и салями на тонкие ломтики;
• Разделите листья салата;
• Нарежьте лук колечками;
• Уложите на нижнюю часть круассана листья салата, затем — сыр, салями и колечки красного лука.

5. Бутерброды с сельдью и киви

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Ингредиенты:

• Чёрный хлеб — 1 шт;
• Сельдь — одна крупная;
• Киви — 1-2 шт;
• Сметана — 1-2 ст.л;
• Листья мяты.

Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Способ приготовления:

• Нарезанный хлеб слегка обжарьте на оливковом масле;
• После того, как хлеб остынет, смажьте его небольшим количеством густой сметаны или сырного крема;
• Сверху положите кружочек киви и ломтик сельди;
• Украсьте листьями мяты.

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