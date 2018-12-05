Оригинальные бутерброды на праздничный стол

Новый год не за горами, поэтому уже сейчас пора начинать суетиться и строить планы, начиная от продумывания подарков и украшения квартиры, и заканчивая составлением праздничного меню. И чем ближе заветное число, тем меньше остаётся времени на что-либо. Поэтому во избежание оплошностей стоит заранее тщательно подойти к ответственному моменту и продумать до мелочей. Но, как известно, всё гениальное – просто, тем более, если гости пришли заранее, застав хозяев врасплох, на помощь приходят самые настоящие – любимые многими бутерброды, которые могут стать прекрасной альтернативой салатам и закускам.

1. Бутерброды с красной рыбой и маслинами

Ингредиенты:

• Багет;

• Слабосолёная красная рыба (по вкусу) — 50 г;

• Маслины — 10 шт;

• Сливочное масло — 30 г;

• Листья петрушки — 20 г;

• Виноград — 5 ягод.

Способ приготовления:

• Нарежьте багет одинаковыми ровными ломтиками толщиной около 1 см;

• При желании подсушите;

• Намажьте хлеб сливочным маслом;

• Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками;

• На багет выложите кусочки рыбы;

• Украсьте сверху маслиной;

• Сбоку расположите половинки винограда и листик петрушки.

2. Простые бутерброды с печенью трески на багете с кунжутом

Ингредиенты:

• Багет с кунжутом — 1 шт;

• Банка печени трески консервированной в масле — 1 шт;

• Огурец — 1 шт.

Способ приготовления:

• Нарезать багет и огурец кружками;

• На каждый кусок хлеба положить по 1 ломтику огурца;

• Печень размять вилкой до однородного состояния;

• Сверху, на огурец выложить по 1 чайной ложке печёночной массы;

• Украсить зеленью.

3. Сочные бутерброды со шпротами и огурцом

Ингредиенты:

• Батон — 1 шт;

• Майонез или творожный сыр;

• Чеснок — 2 зубчика;

• Свежие (или консервированные) огурцы — 1-2 шт;

• Банка шпрот — 1 шт.

Способ приготовления:

• Обжарьте кусочки нарезанного батона на растительном масле с двух сторон;

• Натрите каждый ломтик чесноком;

• Огурцы порезать продольными кружочками;

• Выложить по 1-2 штуки на хлеб;

• Сверху выложить по 1-2 шпроты;

• Украсить зеленью.

4. Круассаны с бри и салями

Ингредиенты:

• Сыр бри — 100 г;

• Салями итальянская — 100 г;

• Салат по вкусу;

• Лук красный по вкусу;

• Круассаны — количество штук в зависимости от количества человек.

Способ приготовления:

• Разрежьте круассаны и подогрейте;

• Нарежьте сыр и салями на тонкие ломтики;

• Разделите листья салата;

• Нарежьте лук колечками;

• Уложите на нижнюю часть круассана листья салата, затем — сыр, салями и колечки красного лука.

5. Бутерброды с сельдью и киви

Ингредиенты:

• Чёрный хлеб — 1 шт;

• Сельдь — одна крупная;

• Киви — 1-2 шт;

• Сметана — 1-2 ст.л;

• Листья мяты.

Способ приготовления:

• Нарезанный хлеб слегка обжарьте на оливковом масле;

• После того, как хлеб остынет, смажьте его небольшим количеством густой сметаны или сырного крема;

• Сверху положите кружочек киви и ломтик сельди;

• Украсьте листьями мяты.