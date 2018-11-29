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Новогодние пирожные "Корзиночка"

Рецепт: Новогодние пирожные Корзиночка

Вроде бы обычные корзиночки - основа, начинка, белковый крем... Но в каждой части этого пирожного есть новогодняя составляющая - ароматная кофейно-овсяная корзиночка с начинкой из пряных яблок и изюма и белковый крем с ароматом ледянящей мяты - правда же в этих словах слышится Новый год?

Ингредиенты для «Новогодние пирожные "Корзиночка"»:

Тесто для корзиночек

  • Мука пшеничная / Мука — 150 г
  • Хлопья овсяные — 2 ст. л.
  • Желток яичный — 1 шт
  • Сахарная пудра — 70 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Кофе растворимый — 3 ч. л.
  • Вода (горячая) — 2 ст. л.
  • Какао-порошок — 2 ч. л.

Начинка

  • Яблоко — 200 г
  • Изюм — 200 г
  • Масло сливочное — 80 г
  • Сахар — 100 г
  • Корица — 2 ч. л.

Белковый крем

  • Белок яичный — 3 шт
  • Сахарная пудра — 125 г
  • Сок (1 ч.л. сока из листьев мяты и 2 ч.л. сока из шпината)
  • Сок лимонный — 2 ч. л.

Рецепт «Новогодние пирожные "Корзиночка"»:

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Нам понадобятся в тесто овсяные хлопья "Мистраль". 

2 ст. л. хлопьев поместите в кофемолку и превратите в муку

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Смешайте в миске смолотые хлопья с какао и сахарной пудрой, добавьте масло и раскрошите в крошку

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Всыпьте муку, добаьте желток. Растворимый кофе смешайте с водой и влейте сюда же

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Заместие тесто. Оберните его пленкой и поместите его в холодильник на 1 час

Новогодние пирожные "Корзиночка"

В формочки для корзиночек распределите тесто тонким слоем

На этом этапе я поняла, что формочки для корзиночек у меня... еще в магазине.

.. и воспользовалась кокотницами

Поставьте в нагретую до 200 градусов духовку, пеките около 10 минут. Освободите корзиночки от формочек и полностью остудите

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Для начинки возьмите твердое зеленое яблоко, нарежьте его мелким кубиком

Новогодние пирожные "Корзиночка"

В сотейнике потушите яблоко со сливочным маслом, сахаром, промытым изюмом и корицей около 10 минут. 
Затем включите огонь на максимум и дождитесь пока жидкость, в которой находятся яблоки, превратится в густую карамель. Полностью остудите начинку

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Для белкового крема взбивайте охлажденные белки до увеличения объема в 2 раза

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Затем начните вводить сахарную пудру по 1 столовой ложке. 
Взбивайте пока крем не приобретет упругую консистенцию и будет держаться на венчике, в конце взбивания добавьте лимонный сок

Новогодние пирожные "Корзиночка"

А теперь маленькое новогоднее волшебство... Эту хитрость с мятой я придумала пару лет назад - мятный сок из листьев свежей мяты придает тонкий аромат крему

Свежую мяту мелко нарежьте

Новогодние пирожные "Корзиночка"

И измельчите блендером вместе со шпинатом - отожмите через сложенную вдвое марлю. Мятный сок даст аромат, а шпинат подкрасит безе в нежно-зеленый цвет.

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Собираем корзиночки. 

В основу выложите яблочную начинку, сверху из кондитерского мешка с насадкой украсьте пирожные кремом

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Для украшения я из остатков теста с помощью плунжера "снежинка" вырезала маленькие печеньки и испекла их. 

Украсьте пирожное этими снежинками, ягодами и декоративным сахаром

Новогодние пирожные "Корзиночка"

Если нет декоративного сахара то можно взять кусковой коричневый сахар и в ступке грубо его растолочь, использовать эти неоднородные кристаллы сахара для украшения

Новогодние пирожные "Корзиночка" 
Новогодние пирожные "Корзиночка" 
Новогодние пирожные "Корзиночка"

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