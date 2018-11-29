Вроде бы обычные корзиночки - основа, начинка, белковый крем... Но в каждой части этого пирожного есть новогодняя составляющая - ароматная кофейно-овсяная корзиночка с начинкой из пряных яблок и изюма и белковый крем с ароматом ледянящей мяты - правда же в этих словах слышится Новый год?
Ингредиенты для «Новогодние пирожные "Корзиночка"»:
Тесто для корзиночек
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Хлопья овсяные — 2 ст. л.
- Желток яичный — 1 шт
- Сахарная пудра — 70 г
- Масло сливочное — 100 г
- Кофе растворимый — 3 ч. л.
- Вода (горячая) — 2 ст. л.
- Какао-порошок — 2 ч. л.
Начинка
- Яблоко — 200 г
- Изюм — 200 г
- Масло сливочное — 80 г
- Сахар — 100 г
- Корица — 2 ч. л.
Белковый крем
- Белок яичный — 3 шт
- Сахарная пудра — 125 г
- Сок (1 ч.л. сока из листьев мяты и 2 ч.л. сока из шпината)
- Сок лимонный — 2 ч. л.
Рецепт «Новогодние пирожные "Корзиночка"»:
Нам понадобятся в тесто овсяные хлопья "Мистраль".
2 ст. л. хлопьев поместите в кофемолку и превратите в муку
Смешайте в миске смолотые хлопья с какао и сахарной пудрой, добавьте масло и раскрошите в крошку
Всыпьте муку, добаьте желток. Растворимый кофе смешайте с водой и влейте сюда же
Заместие тесто. Оберните его пленкой и поместите его в холодильник на 1 час
В формочки для корзиночек распределите тесто тонким слоем
На этом этапе я поняла, что формочки для корзиночек у меня... еще в магазине.
Поставьте в нагретую до 200 градусов духовку, пеките около 10 минут. Освободите корзиночки от формочек и полностью остудите
Для начинки возьмите твердое зеленое яблоко, нарежьте его мелким кубиком
В сотейнике потушите яблоко со сливочным маслом, сахаром, промытым изюмом и корицей около 10 минут.
Затем включите огонь на максимум и дождитесь пока жидкость, в которой находятся яблоки, превратится в густую карамель. Полностью остудите начинку
Для белкового крема взбивайте охлажденные белки до увеличения объема в 2 раза
Затем начните вводить сахарную пудру по 1 столовой ложке.
Взбивайте пока крем не приобретет упругую консистенцию и будет держаться на венчике, в конце взбивания добавьте лимонный сок
А теперь маленькое новогоднее волшебство... Эту хитрость с мятой я придумала пару лет назад - мятный сок из листьев свежей мяты придает тонкий аромат крему
Свежую мяту мелко нарежьте
И измельчите блендером вместе со шпинатом - отожмите через сложенную вдвое марлю. Мятный сок даст аромат, а шпинат подкрасит безе в нежно-зеленый цвет.
Собираем корзиночки.
В основу выложите яблочную начинку, сверху из кондитерского мешка с насадкой украсьте пирожные кремом
Для украшения я из остатков теста с помощью плунжера "снежинка" вырезала маленькие печеньки и испекла их.
Украсьте пирожное этими снежинками, ягодами и декоративным сахаром
Если нет декоративного сахара то можно взять кусковой коричневый сахар и в ступке грубо его растолочь, использовать эти неоднородные кристаллы сахара для украшения
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