Вроде бы обычные корзиночки - основа, начинка, белковый крем... Но в каждой части этого пирожного есть новогодняя составляющая - ароматная кофейно-овсяная корзиночка с начинкой из пряных яблок и изюма и белковый крем с ароматом ледянящей мяты - правда же в этих словах слышится Новый год?

Ингредиенты для «Новогодние пирожные "Корзиночка"»:

Тесто для корзиночек

Мука пшеничная / Мука — 150 г

Хлопья овсяные — 2 ст. л.

Желток яичный — 1 шт

Сахарная пудра — 70 г

Масло сливочное — 100 г

Кофе растворимый — 3 ч. л.

Вода (горячая) — 2 ст. л.

Какао-порошок — 2 ч. л.

Начинка

Яблоко — 200 г

Изюм — 200 г

Масло сливочное — 80 г

Сахар — 100 г

Корица — 2 ч. л.

Белковый крем

Белок яичный — 3 шт

Сахарная пудра — 125 г

Сок (1 ч.л. сока из листьев мяты и 2 ч.л. сока из шпината)

Сок лимонный — 2 ч. л.

Рецепт «Новогодние пирожные "Корзиночка"»:

Нам понадобятся в тесто овсяные хлопья "Мистраль".



2 ст. л. хлопьев поместите в кофемолку и превратите в муку

Смешайте в миске смолотые хлопья с какао и сахарной пудрой, добавьте масло и раскрошите в крошку

Всыпьте муку, добаьте желток. Растворимый кофе смешайте с водой и влейте сюда же

Заместие тесто. Оберните его пленкой и поместите его в холодильник на 1 час

В формочки для корзиночек распределите тесто тонким слоем



На этом этапе я поняла, что формочки для корзиночек у меня... еще в магазине.

.. и воспользовалась кокотницамиПоставьте в нагретую до 200 градусов духовку, пеките около 10 минут. Освободите корзиночки от формочек и полностью остудите

Для начинки возьмите твердое зеленое яблоко, нарежьте его мелким кубиком

В сотейнике потушите яблоко со сливочным маслом, сахаром, промытым изюмом и корицей около 10 минут.

Затем включите огонь на максимум и дождитесь пока жидкость, в которой находятся яблоки, превратится в густую карамель. Полностью остудите начинку

Для белкового крема взбивайте охлажденные белки до увеличения объема в 2 раза

Затем начните вводить сахарную пудру по 1 столовой ложке.

Взбивайте пока крем не приобретет упругую консистенцию и будет держаться на венчике, в конце взбивания добавьте лимонный сок

А теперь маленькое новогоднее волшебство... Эту хитрость с мятой я придумала пару лет назад - мятный сок из листьев свежей мяты придает тонкий аромат крему



Свежую мяту мелко нарежьте

И измельчите блендером вместе со шпинатом - отожмите через сложенную вдвое марлю. Мятный сок даст аромат, а шпинат подкрасит безе в нежно-зеленый цвет.

Собираем корзиночки.



В основу выложите яблочную начинку, сверху из кондитерского мешка с насадкой украсьте пирожные кремом

Для украшения я из остатков теста с помощью плунжера "снежинка" вырезала маленькие печеньки и испекла их.



Украсьте пирожное этими снежинками, ягодами и декоративным сахаром

Если нет декоративного сахара то можно взять кусковой коричневый сахар и в ступке грубо его растолочь, использовать эти неоднородные кристаллы сахара для украшения





