Свинина по-грузински

Месяц назад подруга пригласила меня пообедать в одном из грузинских ресторанов. Честно говоря, их в нашем городе открылось уже столько, что я не ожидала ничего особенного. Катя, правда, сказала, что свинина там не сравнится ни с одним мясным блюдом, которое я пробовала раньше. Пришлось проверять!
Это оказалось чистой правдой. За полчаса мы вдвоем слопали целую тарелку невероятно вкусной и ароматной свинины по-грузински. Это было нежное и сочное мясо, которое просто таяло во рту. Конечно, я не смогла удержаться и попросила у повара рецепт.
Ингредиенты
|Свинина
|1 кг
|Томатный соус
|70 г
|Сметана
|300 г
|Лимонный сок
|3 ст. л.
|Чеснок
|3 зуб.
|Хмели-сунели
|1 ч. л.
|Паприка
|1 ч. л.
|Куркума
|1 ч. л.
|Мёд
|1 ч. л.
|Лук
|1 шт.
|Базилик
|5 г
|Петрушка
|5 г
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Промойте и обсушите мясо, нарежьте крупными кусочками.
- Чтобы приготовить маринад, смешайте сметану, томатный соус, жидкий мёд, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок, паприку, куркуму, хмели-сунели и соль. Нарежьте лук и зелень, добавьте в маринад и перемешайте.
- Залейте мясо соусом, перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
- Переложите мясо в форму для выпекания и выпекайте 1 час при температуре 180 °С.
Безусловно, весь секрет вкусной свинины по грузинскому рецепту кроется в маринаде. Отлично подобранные ингредиенты сочетаются и делают мясо произведением искусства. Рекомендую рецепт!
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