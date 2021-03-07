Свинина по-грузински

Месяц назад подруга пригласила меня пообедать в одном из грузинских ресторанов. Честно говоря, их в нашем городе открылось уже столько, что я не ожидала ничего особенного. Катя, правда, сказала, что свинина там не сравнится ни с одним мясным блюдом, которое я пробовала раньше. Пришлось проверять!

Это оказалось чистой правдой. За полчаса мы вдвоем слопали целую тарелку невероятно вкусной и ароматной свинины по-грузински. Это было нежное и сочное мясо, которое просто таяло во рту. Конечно, я не смогла удержаться и попросила у повара рецепт.

Ингредиенты

Свинина 1 кг Томатный соус 70 г Сметана 300 г Лимонный сок 3 ст. л. Чеснок 3 зуб. Хмели-сунели 1 ч. л. Паприка 1 ч. л. Куркума 1 ч. л. Мёд 1 ч. л. Лук 1 шт. Базилик 5 г Петрушка 5 г Соль по вкусу

Приготовление

Промойте и обсушите мясо, нарежьте крупными кусочками. Чтобы приготовить маринад, смешайте сметану, томатный соус, жидкий мёд, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок, паприку, куркуму, хмели-сунели и соль. Нарежьте лук и зелень, добавьте в маринад и перемешайте. Залейте мясо соусом, перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Переложите мясо в форму для выпекания и выпекайте 1 час при температуре 180 °С.

Безусловно, весь секрет вкусной свинины по грузинскому рецепту кроется в маринаде. Отлично подобранные ингредиенты сочетаются и делают мясо произведением искусства. Рекомендую рецепт!