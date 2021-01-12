БУДЕТ ВКУСНО!

129 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)11 января, 7:46
    На втором рецепте сдалась. "А можно пропитать масло плотными салфетками". Такое впечатление, что писал иностранец.Картофель, жарены...
  • Безымянный Бесфамильный11 января, 1:55
    А мёд то зачем??Свиная корейка за...
  • 10 января, 14:03
    хорошо10 идеальных спос...

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Каждый сладкоежка знает, что десерт – это не просто сладкое блюдо, но и  невероятно вкусный завершающий аккорд любой трапезы, способный подарить массу наслаждения и восторга. А для того чтобы десерт не отражался на вашей фигуре, предлагаем рецепты  легких фруктовых десертов.

Вкусные фруктовые десерты можно отнести к диетическим блюдам, ведь в отличие от тортов и пирожных они гораздо менее калорийны и содержат меньше сахара. К тому же, фрукты – это полезное лакомство, богатое витаминами, минералами и клетчаткой.

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

А готовить фруктовые десерты очень просто. Достаточно просто смешать несколько фруктовых ингредиентов с йогуртом, медом, мороженым или сиропом, и вкусный десерт готов! Также фрукты можно запекать, жарить, готовить в микроволновой печи и т.д. Предлагаем вам несколько вкусных и очень простых рецептов фруктовых десертов.

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Фруктовые десерты. Рецепты

Банановый десерт

304

Ингредиенты: 5 бананов, растительное масло, 7 ст.л. сахара, кунжут, 8 ст.л. воды, яйцо, полстакана муки, четверть стакана крахмала.

Взбейте яйцо, добавьте муку, крахмал, 2 ложки воды и хорошенько перемешайте. Бананы разрежьте по диагонали на 5 частей, посыпьте мукой и обмакните каждый кусочек в тесто. Нагрейте масло на сковороде и обжарьте бананы до золотисто-коричневого цвета, выложите их на салфетку.

Затем в сковороде подогрейте ложку растительного масла и влейте смесь воды с сахаром. Мешайте до тех пор, пока сахар не растворится. Получившимся сиропом полейте бананы и посыпьте кунжутом.

Десерт из хурмы и апельсина

Ингредиенты: хурма, апельсин, 8 ст.л. апельсинового сока, 4 ст.л. фруктового сиропа.

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Мякоть апельсина и хурмы порежьте кубиками и выложите в бокалы. Залейте фруктовым сиропом и соком. Украсьте бокалы кружочками апельсина.

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Эффектный фруктовый десерт

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Ингредиенты: арбуз, персики, яблоки, апельсины, сливы, мартини, финики, мороженое.

Разрежьте арбуз пополам, выньте всю мякоть, чтобы получилась «салатница» из кожуры. Мякоть арбуза очистите от косточек и порежьте кубиками. Остальные фрукты вымойте, очистите от кожуры и порежьте. Кусочки арбуза и фруктов уложите в «арбузную салатницу», добавьте немного белого мартини и сахара по вкусу. Перед подачей украсьте шариками мороженого.

Фруктовый десерт

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Ингредиенты: 2 киви, 2 ст.л. кубиков ананаса, 2 ст.л. клубники и малины, 2 ст.л. йогурта, 2 шарика мороженого.

В высокую вазочку выложите слоями фрукты и ягоды, полейте йогуртом, а сверху украсьте шариком мороженого.

Десерт из груш

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Ингредиенты: 6 груш, сок 2 лимонов, 100 г сахара, 2 гвоздики, 3 палочки корицы, 1 стручок ванили, мороженое (сливки или маскарпоне).

4 груши разрежьте на четвертинки, выложите в кастрюлю с толстым дном, полейте лимонным соком. Оставшиеся 2 груши очистите от кожуры и мелко порежьте. Положите их в кастрюлю, добавьте 300 мл воды, ваниль и сахар. Доведите до кипения и варите 15 минут. Затем процедите и слейте сироп. Получившимся сиропом полейте груши, разрезанные на четвертинки, добавьте корицу и гвоздику. Накройте крышкой и запекайте груши в духовке 30-40 минут при температуре 150 градусов. Подавайте с мороженым или сливками.

Из спелых ароматных абрикосов можно быстро приготовить легкий, вкусный и полезный десерт с красивым названием:

«Абрикосовое лето»

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Сладкое угощение готовим из:

  • 8-10 спелых абрикосов;
  • 400 г густого, предварительно хорошо охлажденного ванильного йогурта;
  • 2 ст. ложек жидкого меда.

Фрукты необходимо хорошо помыть, разделить на половинки, освободить от косточек. Предварительно охлажденный йогурт раскладываем порциями в стаканы, сверху выкладываем половинки абрикосов и поливаем жидким медом, который можно заменить сиропом.

Этот десерт отлично подходит для детского стола. Сладкое угощение готово, можно дегустировать!

«Пьяные яблочки»

Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Этот оригинальный десерт отлично подходит для романтического ужина или посиделок с подругами!

Ингредиенты:

  • 6 шт. яблок;
  • 1 веточка эстрагона;
  • 60 г сливочного масла;
  • 60 г сахара;
  • 6 ст. ложек красного полусладкого вина.

Из промытых яблок удаляем сердцевину и измельчаем тархун. В серединку каждого яблока добавляем сахар, масло, вино, тархун и запекаем их в духовке, поместив в формочки для кексов при температуре до 180 C в течение 40-45 минут. Готовый десерт достаем из формочек, когда остынет, и красиво подаем к столу. Узнайте также как готовить низкокалорийные десерты. 

Приятного аппетита! 

 

 

Ссылка на первоисточник
рецептыдесерты
1
Обсудить

Картина дня

наверх