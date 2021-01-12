Фруктовые десерты. 7 лучших рецептов

Каждый сладкоежка знает, что десерт – это не просто сладкое блюдо, но и невероятно вкусный завершающий аккорд любой трапезы, способный подарить массу наслаждения и восторга. А для того чтобы десерт не отражался на вашей фигуре, предлагаем рецепты легких фруктовых десертов.

Вкусные фруктовые десерты можно отнести к диетическим блюдам, ведь в отличие от тортов и пирожных они гораздо менее калорийны и содержат меньше сахара. К тому же, фрукты – это полезное лакомство, богатое витаминами, минералами и клетчаткой.

А готовить фруктовые десерты очень просто. Достаточно просто смешать несколько фруктовых ингредиентов с йогуртом, медом, мороженым или сиропом, и вкусный десерт готов! Также фрукты можно запекать, жарить, готовить в микроволновой печи и т.д. Предлагаем вам несколько вкусных и очень простых рецептов фруктовых десертов.

Фруктовые десерты. Рецепты

Банановый десерт

Ингредиенты: 5 бананов, растительное масло, 7 ст.л. сахара, кунжут, 8 ст.л. воды, яйцо, полстакана муки, четверть стакана крахмала.

Взбейте яйцо, добавьте муку, крахмал, 2 ложки воды и хорошенько перемешайте. Бананы разрежьте по диагонали на 5 частей, посыпьте мукой и обмакните каждый кусочек в тесто. Нагрейте масло на сковороде и обжарьте бананы до золотисто-коричневого цвета, выложите их на салфетку.

Затем в сковороде подогрейте ложку растительного масла и влейте смесь воды с сахаром. Мешайте до тех пор, пока сахар не растворится. Получившимся сиропом полейте бананы и посыпьте кунжутом.

Десерт из хурмы и апельсина

Ингредиенты: хурма, апельсин, 8 ст.л. апельсинового сока, 4 ст.л. фруктового сиропа.

Мякоть апельсина и хурмы порежьте кубиками и выложите в бокалы. Залейте фруктовым сиропом и соком. Украсьте бокалы кружочками апельсина.

Эффектный фруктовый десерт

Ингредиенты: арбуз, персики, яблоки, апельсины, сливы, мартини, финики, мороженое.

Разрежьте арбуз пополам, выньте всю мякоть, чтобы получилась «салатница» из кожуры. Мякоть арбуза очистите от косточек и порежьте кубиками. Остальные фрукты вымойте, очистите от кожуры и порежьте. Кусочки арбуза и фруктов уложите в «арбузную салатницу», добавьте немного белого мартини и сахара по вкусу. Перед подачей украсьте шариками мороженого.

Фруктовый десерт

Ингредиенты: 2 киви, 2 ст.л. кубиков ананаса, 2 ст.л. клубники и малины, 2 ст.л. йогурта, 2 шарика мороженого.

В высокую вазочку выложите слоями фрукты и ягоды, полейте йогуртом, а сверху украсьте шариком мороженого.

Десерт из груш

Ингредиенты: 6 груш, сок 2 лимонов, 100 г сахара, 2 гвоздики, 3 палочки корицы, 1 стручок ванили, мороженое (сливки или маскарпоне).

4 груши разрежьте на четвертинки, выложите в кастрюлю с толстым дном, полейте лимонным соком. Оставшиеся 2 груши очистите от кожуры и мелко порежьте. Положите их в кастрюлю, добавьте 300 мл воды, ваниль и сахар. Доведите до кипения и варите 15 минут. Затем процедите и слейте сироп. Получившимся сиропом полейте груши, разрезанные на четвертинки, добавьте корицу и гвоздику. Накройте крышкой и запекайте груши в духовке 30-40 минут при температуре 150 градусов. Подавайте с мороженым или сливками.

Из спелых ароматных абрикосов можно быстро приготовить легкий, вкусный и полезный десерт с красивым названием:

«Абрикосовое лето»

Сладкое угощение готовим из:

8-10 спелых абрикосов;

400 г густого, предварительно хорошо охлажденного ванильного йогурта;

2 ст. ложек жидкого меда.

Фрукты необходимо хорошо помыть, разделить на половинки, освободить от косточек. Предварительно охлажденный йогурт раскладываем порциями в стаканы, сверху выкладываем половинки абрикосов и поливаем жидким медом, который можно заменить сиропом.

Этот десерт отлично подходит для детского стола. Сладкое угощение готово, можно дегустировать!

«Пьяные яблочки»

Этот оригинальный десерт отлично подходит для романтического ужина или посиделок с подругами!

Ингредиенты:

6 шт. яблок;

1 веточка эстрагона;

60 г сливочного масла;

60 г сахара;

6 ст. ложек красного полусладкого вина.

Из промытых яблок удаляем сердцевину и измельчаем тархун. В серединку каждого яблока добавляем сахар, масло, вино, тархун и запекаем их в духовке, поместив в формочки для кексов при температуре до 180 C в течение 40-45 минут. Готовый десерт достаем из формочек, когда остынет, и красиво подаем к столу. Узнайте также как готовить низкокалорийные десерты.

Приятного аппетита!