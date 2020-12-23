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Селедка под новой шубой! Легкий салатик к Новогоднему столу!

Всем большой привет! Предлагаю приготовить легкий салатик с селедкой!

Для 3 порций (соусница по верху 8 см. диаметром, глубиной 3 см.)

Ингредиенты

  • Филе сельди – 1 шт. (130 гр.)
  • Отварная морковь – 1 шт. (80 гр.)
  • Творожный сыр – 80-100 гр.
  • Зеленый лук – 1/2 пучка
  • Горчица зерновая – 1-2 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Маслины – 15-20 шт.
  • Зеленое кисло-сладкое яблоко – 1/2 шт. (80 гр.)
  • Сметана 15-20% – 40 гр.

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Способ приготовления

Кисло-сладкое, зеленое яблоко нарезать мелким кубиком, взбрызнуть соком лимона и перемешать.

Филе слабосоленой сельди нарезать кубиком.

Отварную морковь натереть на терке. Маслины нарезать полукольцами. Зеленый лук мелко нарубить.

Смешать зеленый лук с творожным сыром, горчицей, солью (черным перцем по желанию).

Соусницу устелить пищевой пленкой, чтобы края свисали. Плотненько уложить 2 ч.л. моркови, сверху слой творожного сыра, маслины, яблоко, смазать сметаной, кубики сельди. Перевернуть салат на блюдо, снять соусницу, затем пленку. Таким образом сформировать нужное количество порция салата. Украсить веточкой укропа. 

 

 

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