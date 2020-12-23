Селедка под новой шубой! Легкий салатик к Новогоднему столу!

Всем большой привет! Предлагаю приготовить легкий салатик с селедкой!
Для 3 порций (соусница по верху 8 см. диаметром, глубиной 3 см.)
Ингредиенты
- Филе сельди – 1 шт. (130 гр.)
- Отварная морковь – 1 шт. (80 гр.)
- Творожный сыр – 80-100 гр.
- Зеленый лук – 1/2 пучка
- Горчица зерновая – 1-2 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Маслины – 15-20 шт.
- Зеленое кисло-сладкое яблоко – 1/2 шт. (80 гр.)
- Сметана 15-20% – 40 гр.
Способ приготовления
Кисло-сладкое, зеленое яблоко нарезать мелким кубиком, взбрызнуть соком лимона и перемешать.
Филе слабосоленой сельди нарезать кубиком.
Отварную морковь натереть на терке. Маслины нарезать полукольцами. Зеленый лук мелко нарубить.
Смешать зеленый лук с творожным сыром, горчицей, солью (черным перцем по желанию).
Соусницу устелить пищевой пленкой, чтобы края свисали. Плотненько уложить 2 ч.л. моркови, сверху слой творожного сыра, маслины, яблоко, смазать сметаной, кубики сельди. Перевернуть салат на блюдо, снять соусницу, затем пленку. Таким образом сформировать нужное количество порция салата. Украсить веточкой укропа.
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