Шоколадный кекс с грушами мой любимый рецепт выпечки к чаю!

Ежегодно именно этот кекс с грушами открывает мой осенний сезон. Кекс имеет нереально насыщенный шоколадный вкус, а груши придают ему сочность и нежность. Попробуйте его приготовить, процесс не займет у вас много времени, а результат точно порадует и этот рецепт поселиться в вашей кулинарной книге навсегда! Уверена, что этот рецепт понравится всем, кто любит шоколад также, как люблю его я!

Ингредиенты: Мука – 1 стак. (250 мл)

Черный шоколад – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 0,5 стак.

Яйца – 2 шт.

Йогурт натуральный – 125 мл

Разрыхлитель для теста – 1,5 ч. л.

Груши – 2 шт. (крупные)

Соль – 1 щепотка

Сахарная пудра – 2 ст. л.