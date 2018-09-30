Шоколадный кекс с грушами мой любимый рецепт выпечки к чаю!

Ежегодно именно этот кекс с грушами открывает мой осенний сезон. Кекс имеет нереально насыщенный шоколадный вкус, а груши придают ему сочность и нежность. Попробуйте его приготовить, процесс не займет у вас много времени, а результат точно порадует и этот рецепт поселиться в вашей кулинарной книге навсегда! Уверена, что этот рецепт понравится всем, кто любит шоколад также, как люблю его я!
Ингредиенты:
Мука – 1 стак. (250 мл)
Черный шоколад – 150 г
Сливочное масло – 100 г
Сахар – 0,5 стак.
Яйца – 2 шт.
Йогурт натуральный – 125 мл
Разрыхлитель для теста – 1,5 ч. л.
Груши – 2 шт. (крупные)
Соль – 1 щепотка
Сахарная пудра – 2 ст. л.
Черный шоколад – 150 г
Сливочное масло – 100 г
Сахар – 0,5 стак.
Яйца – 2 шт.
Йогурт натуральный – 125 мл
Разрыхлитель для теста – 1,5 ч. л.
Груши – 2 шт. (крупные)
Соль – 1 щепотка
Сахарная пудра – 2 ст. л.
Процесс приготовления:
1. Растапливаем на водяной бане шоколад со сливочным маслом
2. Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем теста и солью.
3. Яйца взбиваем с сахаром до пышной пены
4. Готовим тесто: добавляем ко взбитым с сахарам яйцам растопленный шоколад, йогурт и муку.
5. Нарезаем груши кубиком и отправляем к тесту.
6. Форму для кекса смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой.
7. Отправляем кекс выпекаться на температуру 170-180 градусов на примерно на 45 мин. (0риентируйтесь по своей духовке).
8. Готовый кекс посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
2. Смешиваем просеянную муку с разрыхлителем теста и солью.
3. Яйца взбиваем с сахаром до пышной пены
4. Готовим тесто: добавляем ко взбитым с сахарам яйцам растопленный шоколад, йогурт и муку.
5. Нарезаем груши кубиком и отправляем к тесту.
6. Форму для кекса смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой.
7. Отправляем кекс выпекаться на температуру 170-180 градусов на примерно на 45 мин. (0риентируйтесь по своей духовке).
8. Готовый кекс посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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