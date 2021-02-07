Моя любимая вариация жареного риса

Здравствуй, честной народ. Вариантов воспроизведения этого замечательного блюда- нехилое множество: Китай, Вьетнам, Индонезия,Япония- везде это блюдо готовят и подают по-своему.

Сегодня я покажу один из своих любимых вариантов, который готовлю регулярно. Люблю это блюдо за буйство красок и вкусов, молниеносность приготовления и то, что могу готовить эту штуку почти всегда- ибо нужные компоненты всегда запасаю в морозилке. Но об этом позже.

Отдельно хочу отметить, что самый приличный жареный рис получается именно из вчерашнего отварного риса, уже остывшего и слегка подсохшего.

Понадобится:

- 1 чашка риса на 2 таких же чашки холодной воды. К граммовкам не привязывайтесь- просто берите чашку, примерно на 300мл и насыпайте полную чашку риса. Воду отмеряйте той же чашкой. Обычно одной чашки хватает на 2-3 нормальные порции.

- 3 яйца.

- 4-5 пера зеленого лука

- 1 средняя луковица

- 5-6 зубов чеснока

- Половина чили. Термоядерность данного параметра варьируйте по своему вкусу.

- 2 ст.л. светлого соевого соуса

- 2 ст.л. сладкого соевого соуса. Идеально, если найдете индонезийский Kecap manis. Если такого в ваших географиях не отыскалось, можно смешать 2ст.л соевого соуса с 1,5-2 ст.л. тростникового сахара и готовить в сотейнике на минимальном огне, помешивая, пока сахар не растворится, а смесь не станет немного густой.

-1 ст.л. устричного соуса (этот параметр в зависимости от региона пляшет и меняется. Можно взять и рыбный соус и креветочную пасту)- Соль и черный перец, смолотый не слишком мелко.- Бонусы: мои любимые- куриное филе и бедра и креветки. Для этого блюда я держу и то и другое про запас в морозилке. Небольшими порциями для удобного использования.- Опционально: свежий огурец и черри.- Сварить самый базовый рис. Рис хорошо промыть, откинуть воду. Рис ссыпать в кастрюлю (выберите ее с запасом) и залить холодной водой из расчета 1 к 2. Я пользуюсь длиннозерным рисом и его расход именно такой. Короткозерному рису понадобится немного больше воды. Посмотрите дополнительно на упаковку- производитель знает, какой обработке подвергал свой рис и часто пишет указания по этому поводу. Добавить 0,5 чл. Соли. Накрыть крышкой и на среднем огне довести до кипения. Накрыть крышкой и на минимальном огне готовить 15-16 минут. Потом не открывая кастрюлю, выключить огонь и накрыть чем-то вроде полотенца на полчаса. Теперь осталось только аккуратно лопаткой или палочками перемешать сам рис и оставить его в покое. Я обычно варю рис 5-6 минут, потом перекладываю на ткань в бамбуковую пароварку и довариваю 10минут в ней. Но если нет желания и времени то варю именно по первому варианту. Если привыкли класть рис в кипяток- делайте, как привыкли. Тут не принципиально.- Напомню, что рис, приготовленный накануне идеально подходит для жареного риса. Он имеет меньшую влажность и при поджаривании не отдает пар и именно жарится. И еще это отличный способ утилизировать пустой «гарнирный» рис, оставшийся неприкаянным со вчера. А так как я терпеть не могу выбрасывать провиант, то для меня это бальзам на душу, а не блюдо.- Подготовить продукты: филе натереть солью и перцем и поджарить по 6-7 минут с каждой стороны, до красивого поджаренного цвета. Креветки очистить, удалить кишечник и поджарить буквально по минуте с каждой стороны. Можно приправлять солью, перцем и чесноком, а можно жарить и в чистом виде.

- Чеснок нарубить, лук и чили- нарезать мелко кубиком, соевый с сахаром слегка уварить. Зеленый лук нарезать наискосок.

- Разогреть вок или найти простую сковороду посерьезнее.

- Влить 2 ст.л. растительного масла и дать ему слегка пойти первым дымком.

- Огонь на максимум. Засыпать лук, чеснок и чили. Готовить, помешивая 2-3 минуты, пока все слегка не подрумянится.

- Отдельно размешать два яйца и влить их в вок. Лопаткой перемешивать яйца с содержимым. Готовить 30секунд-1 минуту. Яйца должны только прихватиться.

- Добавить рис и почти весь зеленый лук. Готовить, на большом огне пару-тройку минут или до тех пор, пока рис не начнет поджариваться. Продолжайте перемешивать и разрыхлять рис.

- Убавить немного огонь и влить соевый соус, сладкий соевый и устричный. Готовить, помешивая еще минуту-другую. Попробовать. На самом финальном этапе выровнять по вкусу на соль и приправить черным перцем.

- Креветки или курицу можно добавить на этапе добавления риса или выложить их уже к готовому блюду- тут кому как нравится. Я выкладываю сверху- вкус от этого не меняется, да и креветки не ломаются.

На готовый рис мне нравится выкладывать порционно черри и ломтики огурца и жемчужина- яичница глазунья. Желток течет, смешивается с рисом и получается космически. Хорошо смотрится долька лайма или лимона- если вы любите кислинку.



Технические вопросы и замены:

- Мясо: обычным выбором есть курица-индейка или креветки. Можно выбирать что-то одно или не отказывать себе в удовольствии и взять и то и то. Также можно выбрать и свинину и рыбу.

- Частым выбором для этого блюда есть креветочная паста- она добавляет свой, особый оттенок, отвечающий за умами. Если ее нет, можно попробовать с мисо или другими ферментированными соевыми пастами.

- Также можно добавить зелени в общее блюдо. Шпинат, бок-чой либо что-то в этом духе. Лично мне еще заходит кинза, но это уже вопрос вкуса.

-Если под рукой нет курицы-креветок или просто их не хочется- такой рис хорош и сам по себе. Только рис, яйца и соусы. Все.

- И не игнорируйте зеленый лук- он здесь нужен.

-Напоминаю о том, что соевые соусы местных производителей зачастую весьма отличаются от нормального соевого и являют собой разбавленную субстанцию с сомнительным вкусом. Такие соусы только испортят вам впечатление о получившемся блюде. Постарайтесь поискать соевые вьетнамского, китайского, тайского и японского производителя. Попробуйте разное и составьте свое мнение.



Выводы: несмотря на то, что я написал тут прилично так текста, блюдо готовится достаточно быстро. Достаточно приготовить его пару раз, чтобы пришло понимание и пока вкус готового блюда не подстроится под себя.

А так- рис выходит отличный. Тут вам разные вкусы и текстуры, цвета и ароматы- в общем весь тот буйный спектр удовольствий, что дарит нам азиатская кухня. Не хочу боле разливаться текстом, поэтому предлагаю приготовить, составить свое мнение и как обычно, показать-рассказать, что там у вас получилось.



Солнца и позитива. Обнимаю. Ваш Бра.