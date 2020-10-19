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Яблочные «мумии»

Приготовить вкусный десерт на праздничный стол к Хэллоуину можно с легкостью, воспользовавшись нашим рецептом. Яблочные мумии настолько быстро изчезнут с вашего стола, что вы даже опомниться не успеете.

Яблочные «мумии»

Ингредиенты

  • Слоеное тесто - 1 упаковка
  • Яблоко - 3 шт.
  • Сахар тростниковый - 1/2 стакана
  • Корица молотая - 1/4 ч.л.
  • Клюква вяленая - 8 шт.

Способ приготовления

    1. Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт на слегка присыпанной мукой поверхности.
    2. С помощью ножа или резака для пиццы нарежьте тесто на длинные тонкие полоски.
    3. Полоски теста поместите на противень, накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте противень с тестом в холодильник на 10 минут.
    4. Тем временем разогрейте духовку до 175°С, а  противень застелите пергаментом для выпечки.
    5. Яблоки очистите от кожуры, сердцевинки, косточек и разрежьте на 8 кусочков.
    6. Каждый кусочек яблока обсушите с помощью полотенца.
    7. В небольшой миске смешайте сахар и корицу, добавьте кусочки яблок и хорошенько обваляйте их в получившейся смеси.
    8. Каждый ломтик яблока оберните в 2-3 полоски теста так, чтобы они были похожи на маленьких «мумий».
    9. Каждую «мумию» поместите на подготовленный противень на небольшом расстоянии друг от друга.
    10. Посыпьте сверху оставшейся смесью сахара с корицей.
    11. Каждую вяленую клюкву разрежьте на 4 части и по 2 кусочка поместите в верхней части ломтика яблока между полосок теста – это будет глазами.
    12. Выпекайте ваше угощение в течение 18-22 минут, пока тесто не станет золотистого цвета, а яблоки не станут мягкими.

Как и с чем подавать

Когда «мумии» будут готовы дайте им остыть в течение 3 минут на противне, затем переместите их на сервировочное блюдо и подавайте в качестве десерта к чаю или какао.

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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