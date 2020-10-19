Приготовить вкусный десерт на праздничный стол к Хэллоуину можно с легкостью, воспользовавшись нашим рецептом. Яблочные мумии настолько быстро изчезнут с вашего стола, что вы даже опомниться не успеете.

Ингредиенты

Слоеное тесто - 1 упаковка

Яблоко - 3 шт.

Сахар тростниковый - 1/2 стакана

Корица молотая - 1/4 ч.л.

Клюква вяленая - 8 шт.

Способ приготовления

Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт на слегка присыпанной мукой поверхности. С помощью ножа или резака для пиццы нарежьте тесто на длинные тонкие полоски. Полоски теста поместите на противень, накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте противень с тестом в холодильник на 10 минут. Тем временем разогрейте духовку до 175°С, а противень застелите пергаментом для выпечки. Яблоки очистите от кожуры, сердцевинки, косточек и разрежьте на 8 кусочков. Каждый кусочек яблока обсушите с помощью полотенца. В небольшой миске смешайте сахар и корицу, добавьте кусочки яблок и хорошенько обваляйте их в получившейся смеси. Каждый ломтик яблока оберните в 2-3 полоски теста так, чтобы они были похожи на маленьких «мумий». Каждую «мумию» поместите на подготовленный противень на небольшом расстоянии друг от друга. Посыпьте сверху оставшейся смесью сахара с корицей. Каждую вяленую клюкву разрежьте на 4 части и по 2 кусочка поместите в верхней части ломтика яблока между полосок теста – это будет глазами. Выпекайте ваше угощение в течение 18-22 минут, пока тесто не станет золотистого цвета, а яблоки не станут мягкими.

Как и с чем подавать

Когда «мумии» будут готовы дайте им остыть в течение 3 минут на противне, затем переместите их на сервировочное блюдо и подавайте в качестве десерта к чаю или какао.

Приятного аппетита!