Приготовить вкусный десерт на праздничный стол к Хэллоуину можно с легкостью, воспользовавшись нашим рецептом. Яблочные мумии настолько быстро изчезнут с вашего стола, что вы даже опомниться не успеете.
Ингредиенты
- Слоеное тесто - 1 упаковка
- Яблоко - 3 шт.
- Сахар тростниковый - 1/2 стакана
- Корица молотая - 1/4 ч.л.
- Клюква вяленая - 8 шт.
Способ приготовления
- Готовое тесто раскатайте в тонкий пласт на слегка присыпанной мукой поверхности.
- С помощью ножа или резака для пиццы нарежьте тесто на длинные тонкие полоски.
- Полоски теста поместите на противень, накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте противень с тестом в холодильник на 10 минут.
- Тем временем разогрейте духовку до 175°С, а противень застелите пергаментом для выпечки.
- Яблоки очистите от кожуры, сердцевинки, косточек и разрежьте на 8 кусочков.
- Каждый кусочек яблока обсушите с помощью полотенца.
- В небольшой миске смешайте сахар и корицу, добавьте кусочки яблок и хорошенько обваляйте их в получившейся смеси.
- Каждый ломтик яблока оберните в 2-3 полоски теста так, чтобы они были похожи на маленьких «мумий».
- Каждую «мумию» поместите на подготовленный противень на небольшом расстоянии друг от друга.
- Посыпьте сверху оставшейся смесью сахара с корицей.
- Каждую вяленую клюкву разрежьте на 4 части и по 2 кусочка поместите в верхней части ломтика яблока между полосок теста – это будет глазами.
- Выпекайте ваше угощение в течение 18-22 минут, пока тесто не станет золотистого цвета, а яблоки не станут мягкими.
Как и с чем подавать
Когда «мумии» будут готовы дайте им остыть в течение 3 минут на противне, затем переместите их на сервировочное блюдо и подавайте в качестве десерта к чаю или какао.
Приятного аппетита!
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